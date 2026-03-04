Dlaczego warto podsypać korą iglaki?

Podsypywanie iglaków korą sosnową to prosty zabieg, który łączy estetykę z praktycznymi korzyściami dla roślin. Wizualnie kora nadaje ogrodowi naturalny, schludny wygląd, podkreślając zielone igły i tworząc harmonijną kompozycję z otoczeniem - rabaty wyglądają jak leśne polany.

Jednocześnie chroni glebę przed wysychaniem, ograniczając parowanie wody i redukując potrzebę częstego podlewania nawet o kilkadziesiąt procent. Kora hamuje rozwój chwastów, blokując dostęp światła do nasion, co ułatwia pielęgnację. Dla iglaków, lubiących kwaśne podłoże, stopniowo zakwasza glebę (pH 3,5-5), wzbogacając ją w próchnicę i składniki odżywcze.

Zimą działa jak izolator, chroniąc korzenie przed mrozem i erozją, co zapobiega przemarzaniu. To ekologiczne rozwiązanie, które wspiera zdrowy wzrost roślin bez chemii.

Ceny kory do podsypywania iglaków

Ceny kory sosnowej do podsypywania iglaków w marcu 2026 roku zależą od frakcji (drobna, średnia, gruba), opakowania i dostawcy.

W dużych sklepach ogrodniczych jak Bricomarché, kora sortowana 80 l (frakcja 10-60 mm) kosztuje około 21,99 zł, co daje 0,27 zł/l - idealna do małych rabat.

W Leroy Merlin ceny zaczynają się od 17,97 zł za worek 50-80 l, z promocjami na zrębki dekoracyjne do 29,99 zł.

Hurtownie online jak Allegro oferują palety: np. średnia kora 80 l w palecie 21 szt. za 519 zł (ok. 24,71 zł/szt.), co jest idealne dla większych ogrodów.

W sklepach specjalistycznych jak Wilkołaziak, 80 l średniej frakcji (20-60 mm) to 23,90 zł, a w For Nature paleta 20 worków 80 l kosztuje 220 zł (11 zł/szt. po rabacie).

Stacjonarne hurtownie jak Sklep Chojnacki mają 80 l za 22 zł. Gruba frakcja (30-50 mm) w Wpolu.pl to ok. 23 zł/70 l. Ceny rosną dla kompostowanej kory, ale spadają w promocjach hurtowych - średnio 20-25 zł/80 l w dużych sieciach vs. 15-20 zł w online.

Alternatywy dla kory – co jeszcze nadaje się do podsypywania iglaków?

Oprócz kory sosnowej, do podsypywania iglaków można użyć innych materiałów, które oferują podobne korzyści, ale różnią się wpływem na glebę i estetyką.

Żwir lub grys kamienny (np. granitowy czy marmurowy) to trwała opcja dla roślin preferujących neutralne lub lekko zasadowe podłoże - nie zakwasza gleby, dobrze odprowadza wodę i hamuje chwasty, nadając ogrodowi nowoczesny wygląd.

(np. granitowy czy marmurowy) to trwała opcja dla roślin preferujących neutralne lub lekko zasadowe podłoże - nie zakwasza gleby, dobrze odprowadza wodę i hamuje chwasty, nadając ogrodowi nowoczesny wygląd. Trociny i zrębki drzewne to naturalna alternatywa, zakwaszająca glebę podobnie jak kora, ale tańsza i dostępna w dużych ilościach; należy unikać świeżych, by nie pozbawiać roślin azotu.

to naturalna alternatywa, zakwaszająca glebę podobnie jak kora, ale tańsza i dostępna w dużych ilościach; należy unikać świeżych, by nie pozbawiać roślin azotu. Igliwie i szyszki z drzew iglastych to ekologiczny wybór, utrzymujący wilgoć i chroniący przed mrozem, idealny dla kwasolubnych iglaków.

to ekologiczny wybór, utrzymujący wilgoć i chroniący przed mrozem, idealny dla kwasolubnych iglaków. Torf kwaśny (pH 3,5-4,5) wzbogaca glebę w próchnicę, poprawia strukturę i jest polecany do mieszania z podłożem pod nowe nasadzenia.

(pH 3,5-4,5) wzbogaca glebę w próchnicę, poprawia strukturę i jest polecany do mieszania z podłożem pod nowe nasadzenia. Inne opcje to skoszona trawa (darmowa, ale bez nasion chwastów), kompost czy agrowłóknina z kamieniami dla długotrwałego efektu bez rozkładu.

Wybór zależy od typu iglaków - np. tuje wolą żwir, by uniknąć nadmiernego zakwaszenia.

Ile kosztują materiały do podsypywania iglaków?

Alternatywy dla kory mają zróżnicowane ceny, zależne od opakowań i typu.

Żwir ogrodowy (np. grys marmurowy biały 8-16 mm) w Bricomarché kosztuje 26,99 zł/20 kg (1,35 zł/kg), idealny do 1-2 m² rabaty.

W Leroy Merlin keramzyt (żwir gliniany) 4-10 mm to 8,49 zł/2 l, a 10-20 mm - 28,29 zł/15 l, dobry do drenażu pod iglaki.

Hurtownie online jak Allegro oferują otoczak biały 2-4 cm za 35,48 zł/5 kg, a granit 16-22 mm w tonie (1000 kg) za 549 zł w Kamienzdostawa.pl.

Kamienie dekoracyjne w OBI to 26,99 zł/20 kg dla rzecznych czarnych, a w Mbwesolek łupek 16-32 mm - 14,90 zł/20 kg lub 369 zł/tona.

Torf kwaśny (pH 3,5-4,5) do iglaków w Castoramie to ok. 20-30 zł/80 l, w Merkurymarket 19,99 zł/50 l. Odkwaszony torf 250 l w Plantini.pl kosztuje 69,99 zł, a paleta 20 worków 200 l w Naszogrodniczy.pl jest droższa, ale z dostawą. W hurtowniach online ceny torfu spadają do 15-20 zł/50 l dla dużych opakowań.

Żwir i kamienie są droższe na start (od 1 zł/kg), ale trwalsze; torf tańszy (0,4 zł/l), ale wymaga uzupełniania.

