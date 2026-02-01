Synoptycy zapowiadają atak zimy. Jak wiadomo to okres w roku, gdy nawierzchnia betonowa jest szczególnie narażona na uszkodzenia. Wynika to przede wszystkim ze specyficznych warunków pogodowych – wahań temperatur i w związku z tym częstego rozmarzania i zamarzania wody. Najczęściej jednak nawierzchnię uszkadzamy sami, stosując do jej odśnieżania nieodpowiednie narzędzia i środki.

Kostki i płyty betonowe to niesłychanie wytrzymałe materiały do budowy alejek i podjazdów w otoczeniu domu, które wymagają minimalnych zabiegów konserwacyjnych. Aby jednak zachowały swój wygląd jak najdłużej, najlepiej wręcz unikać niektórych zabiegów w czasie zimy.

Czy można sypać sól na kostkę brukową?

Gdy spadnie biały puch, w pierwszym odruchu sięgamy po sól drogową. To jednak spory błąd, ponieważ co prawda, pozwala ona szybko i tanio roztopić niechciany śnieg, jednak może również trwale popsuć estetykę nawierzchni.

Sól drogowa jest agresywnym środkiem, który pozostawia po sobie ślady. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po wyschnięciu na nawierzchni alejek i podjazdów, pojawią się białe wykwity. Zresztą nie tylko na nich, bo w ten sposób możemy również uszkodzić obuwie czy ubranie. Sól drogowa jest również szkodliwa dla roślin i zwierząt domowych.

Czym sypać zamiast soli?

Lepszym, ale nieco droższym sposobem jest użycie chlorku magnezu. Usuwa on śnieg i lód, nie pozostawiając przy tym błota pośniegowego, a jednocześnie jest bezpieczny dla płyt betonowych i kostki brukowej oraz naszych czworonogów.

Jak odśnieżać, aby nie uszkodzić kostki brukowej?

Śnieg możemy usunąć z nawierzchni także z użyciem narzędzi. Jeśli zdecydujemy się na właśnie taką metodę walki z białym puchem, to niezwykle ważna jest regularność. Na nawierzchni nie może zalegać zbyt gruba warstwa śniegu. To bardzo niekorzystne, gdyż na styku dolnej warstwy pokrywy śnieżnej i wierzchniej kostki betonowej może pojawić się lód. Częste zmiany temperatury w okolicy 0°C powodują zamarzanie i rozmarzanie wody, co może prowadzić do uszkodzenia struktury kostki czy płyty betonowej.

Do odśnieżania mechanicznego trzeba również dobrać odpowiednie narzędzia. Przede wszystkim nie powinny one uszkadzać warstwy wierzchniej nawierzchni. Należy więc unikać narzędzi metalowych z ostrymi końcówkami, gdyż mogą one powodować powstawanie rys, czyli uszkodzeń warstwy wierzchniej. Z czasem mogą się one pogłębiać i doprowadzić nawet do pękania kostek czy płyt. Dlatego przy odśnieżaniu zaleca się używanie łopat wykonanych z tworzywa, które są nie tylko skuteczne, lecz także bezpieczne dla odśnieżanej nawierzchni.

O tym, jakie narzędzia wybrać do odśnieżania i co robić z odgarniętym śniegiem przeczytasz w artykule: Odśnieżanie ogrodu – czym i jak odśnieżać ogród?