Czym posypać oblodzony chodnik? Piasek, chlorek czy sól? Co najtańsze?

Gdy po okresie mroźnej pogody temperatura się podnosi albo pada deszcz, na chodnikach pojawia się warstwa lodu, która bardzo utrudnia poruszanie. Staje się ślisko i niebezpiecznie - łatwo można się poślizgnąć i przewrócić, a skutki wywrotki mogą być bardzo poważne. Trzeba więc jak najszybciej wdrożyć jeden ze sposobów, który pozwoli zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia.

W handlu są dostępne różne powszechnie używane produkty do walki ze śniegiem i lodem - roztapiające i antypoślizgowe. Dostępne są w workach 5, 10, 20, 30, 50 kg. Worki są często paletowane w większe ilości. Cena za kilogram spada wraz z ilością zamówionego towaru.

Piasek na oblodzony chodnik

Śliskie chodniki można posypać piaskiem. To jeden z najczęściej stosowanych materiałów chroniących przed poślizgiem. Jego zaletą jest to, że nie wpływa negatywnie na glebę, rośliny i zwierzęta, jeśli tylko nie został wymieszany z innymi substancjami (np. chlorkiem sodu), a wadą to, że piasek nie roztapia lodu. Ziarenka pasku rozsypane na śliskiej powierzchni powodują, ze staje się ona o wiele mniej śliska, wzrasta tarcie, dzięki czemu łatwiej nam poruszać się po nawierzchni.

To stosunkowo tania metoda za worek piasku 20-30 kg kg zapłacić trzeba 10 - 30 zł.

Żwir na oblodzony chodnik

To bardzo drobne kamyczki frakcji 2-5 mm pochodzące z rozkruszonych skał np. granitu,bazaltu, porfiru, melafiru, twardych wapieni, piaskowców. Dostępne są luzem w dużych, specjalnych workach mieszczących 100 i więcej kilogramów lub paczkowane mniejsze, najczęściej po 20 kg. W warunkach domowych oczywiście najlepiej sprawdzą się te paczkowane, chociaż właściciele domów, którzy mają miejsce do składowania mogą zamówić i te w dużych worach z transportem. Żwir ma istotną przewagę, gdyż wysypany nie spływa jak piasek z roztopionym lodem i śniegiem, nie przykleja się do butów, dzięki czemu nie zabrudzi wnętrza domu a dodatkowo po zimie można go zgarnąć i użyć ponownie. Cena ok. 24 - 30 zł za 20 - 25 kg worek.

Sól kuchenna na oblodzony chodnik

Co prawda określenie sól kuchenna nie jest w tym wypadku właściwie, gdyż do posypywania co prawda używa się chlorku sodu, ale jest on produktem nie poddawanym dodatkowej obróbce i oczyszczaniu. Do tego stosuje się odmianę drogową pochodzącą prosto z przemiału w kopalni. Posypanie solą drogową to sposób bardzo skuteczny, gdyż śnieg i lód w kontakcie z nią topią się nawet w temperaturze poniżej zera - jest skuteczna do -7 st. C! Dla uzyskania efektu antypoślizgowego trzeba sól drogową wymieszać z piaskiem, np. w proporcji 25% soli i 75% piasku. Nie jest to jednak sposób ekologiczny - rozpuszczona sól dostaje się do gleby przyczyniając się do jej zasolenia, co negatywnie wpływa na roślinność w pobliżu jezdni, podjazdów i chodników. Dodatkowo sól niszczy nasze buty oraz karoserie samochodów. Cena 20 - 30 zł za worek 20 - 30 kg.

Chlorki: wapnia i magnezu na oblodzony chodnik

Zamiast soli kuchennej możemy do posypania chodnika chlorków magnezu i wapnia (zwanych roztapiaczami lodu), które można kupić w marketach budowlanych. Chlorek magnezu działa do -20 st. C, chlorek wapnia w niższych temperaturach nawet poniżej -30 st. C, nie zostawiają białego osadu (jak sól kuchenna), są biodegradowalne i nieszkodliwe dla flory i fauny. Chlorek wapnia jest substancją przyspieszającą korozję. Aby zapobiegać poślizgnięciom trzeba je wymieszać z piaskiem lub posypką mineralną. Mieszanki tych soli kosztują ok. 50 zł za 10 kg.

Popiół na oblodzony chodnik

Oblodzony chodnik można też posypać popiołem ze spalonego drewna. Pamiętajmy tylko, że popiół brudzi, jest trudny do usunięcia, przyczepia się też do obuwia. Dzisiejsze kotły, kominki z zamkniętymi komorami spalania dopalają jednak drewno w efekcie czego powstaje bardzo niewiele popiołu.

Inne środki na oblodzony chodnik

Należą do nich substancje chemiczne, przeważnie specjalistyczne i produkty odpadowe.

Mocznik (nawóz azotowy) i octan potasu to dwa środki specjalistyczne. Pierwszy z nich stosują bardzo często rolnicy ze względu na to, że jest powszechnie przez nich stosowany przede wszystkim do nawożenia. Jest ekologiczny i skuteczny, ale wolny w działaniu. Worek 5 kg kosztuje 55 - 60 zł. Octan potasu znalazł zastosowanie w lotnictwie do szybkiego odmrażania zewnętrznych powierzchni samolotów oraz płyt lotniskowych. Używany jest do szybkiego odmrażania bardzo dużych powierzchni. Jest szybki w działaniu, ekologiczny i skuteczny - wadą jest jednak wysoka cena. Dostępny jest w postaci stałej lub płynnej. Półkilowe opakowanie (kryształki) kosztuje ponad 170 zł, w postaci płynnej 20 kg - 430 zł.

Fusy z kawy, trociny i zrębki drzewne to produkty odpadowe, które można używać jako środków antypoślizgowych. Trociny i zrębki z drzew liściastych są dostępne w handlu jako materiał do poprawiania stanu gleby, kompostowania czy ściółkowania - to ich podstawowe zastosowanie. Worki 20 kg to koszt 70 - 90 zł. Fusy z kawy w dużych ilościach są dostępne w lokalach gastronomicznych - można je dostać za darmo lub za niewielką opłatą.

