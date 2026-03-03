Marzec: inauguracja sezonu i pierwsze ogrodnicze imprezy

Końcówka marca tradycyjnie otwiera ogrodniczy kalendarz imprez. To moment, w którym ogrodnicy rozpoczynają pierwsze nasadzenia, planują rabaty i kompletują niezbędny sprzęt. Wydarzenia organizowane w tym czasie mają charakter rozruchowy - dominują rośliny wczesnowiosenne, cebulowe oraz podstawowe wyposażenie ogrodów i działek.

28–29.03.2026 – Targi Ogrodnicze „Wiosna”, Słupsk

Organizator - Słupski Oddział Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - zaprasza miłośników ogrodnictwa, działkowców oraz wszystkich osób planujących wiosenne prace w ogrodach, na działkach i balkonach.

Podczas wydarzenia swoją ofertę zaprezentują wystawcy z branży ogrodniczej, w tym producenci i sprzedawcy roślin ozdobnych, drzew i krzewów owocowych, bylin, kwiatów balkonowych oraz akcesoriów i sprzętu ogrodniczego. Nie zabraknie także elementów małej architektury ogrodowej, produktów regionalnych oraz rękodzieła

- czytamy w opisie wydarzenia.

29.03.2026 – Wiosenne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ, Marszew

W programie wydarzenia znajdziemy m.in.: prezentację oferty nowoczesnych środków do produkcji, ciągników i sprzętu rolniczego, materiałów budowlanych oraz urządzeń produkujących i wykorzystujących odnawialne źródła energii, kiermasz ogrodniczy i występy artystyczne.

Kwiecień - najważniejsze targi i kiermasze

Kwiecień to miesiąc intensywnych zakupów i ogrodowych inspiracji. Wraz z poprawą pogody organizatorzy przygotowują coraz większe wydarzenia, często wzbogacone o warsztaty, pokazy i strefy tematyczne. To także idealny czas na zakup drzew, krzewów oraz bylin, które zdążą się dobrze ukorzenić przed latem.

11–12.04.2026 – World Flower Show – Światowa Wystawa Roślin, Wrocław

100 000 żywych roślin, widok niezliczonej ilości kwiatów, gigantyczne instalacje florystyczne to tylko część atrakcji, które przewidział organizator tego wydarzenia.

Ogromne instalacje florystyczne, które zapierają dech. Królestwo egzotycznych orchidei i geometrycznych sukulentów, a obok nich – ponad stuletnie bonsai warte prawdziwą fortunę. Mroczne i niebezpieczne, budzące dreszcz ekscytacji - rośliny mięsożerne. A na finał - inspiracje ogrodowe i roślinne perełki, które możesz zabrać do swojego domu! Z całego świata, prosto od najlepszych hodowców

- możemy przeczytać w zaproszeniu.

Polecamy: Te bajeczne pola tulipanów i hiacyntów przyciągają miliony turystów. Najpiękniejszy ogród Europy, Keukenhof, otwarty już w marcu

18–19.04.2026 – Targi Ogrodniczo-Pszczelarskie, Lubań

To wyjątkowe wydarzenie plenerowe, które od lat gromadzi miłośników ogrodnictwa, pszczelarstwa oraz szeroko pojętej przyrody. Targi stanowią doskonałą okazję do rozpoczęcia sezonu wiosennego, zdobycia wiedzy, inspiracji oraz zaopatrzenia się w wysokiej jakości produkty ogrodnicze i pszczelarskie.

25–26.04.2026 – Wiosenne Targi Ogrodnicze, Stare Pole

Doświadczeni ogrodnicy, producenci, szkółkarze oraz handlowcy z całej Polski zaoferują szeroki wybór roślin, które można u nich zakupić. Będzie to także okazja, by porozmawiać z ekspertami i skorzystać z ich cennych porad. Organizatorem Wiosennych Targów Ogrodniczych jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

25–26.04.2026 – Kiermasz „Pamiętajcie o ogrodach”, Wrocław (Partynice)

Kolejny raz Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” zagości na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych na Partynicach, a wraz z nim pojawi się tam kilkudziesięciu ogrodników z całej Polski ze swoimi starannie uprawianymi i pielęgnowanymi rozsadami warzyw, cebulkami kwiatowymi, roślinami rabatowymi i balkonowymi, różami, ozdobnymi pnączami, bylinami, trawami, krzewami i drzewkami ozdobnymi i owocowymi czy roślinami wodnymi i egzotycznymi.Dla miłośników domowej zieleni - kaktusy, storczyki i inne rośliny doniczkowe, również świeże i pachnące zioła prosto od producentów, ceramika i rękodzieło czy fontanny ogrodowe.Kiermasz to także świetna okazja do rozmów z doświadczonymi ogrodnikami, którzy chętnie doradzą w jaki sposób zadbać o rośliny, gdzie je posadzić, jak przyciąć, czy jak zaradzić chorobom i szkodnikom.

Maj: tulipany, pikniki i rodzinne majówki

01–03.05.2026 – Międzynarodowe Targi Tulipanów, Chrzypsko Wielkie

Chrzypsko Wielkie znów przeobrazi się w magiczne miejsce, gdzie niezliczone gatunki i kolory kwiatów stworzą zapierające dech w piersiach aranżacje, rozciągające się aż po horyzont.

Miliony kwiatów w setkach odmian to motyw przewodni Święta Tulipanów. Na polach Bogdana Królika można znaleźć również odmiany, których nazwy upamiętniają znane osoby. I tak można tutaj podziwiać między innymi tulipany: Agata Kornhauser-Duda, Maria Kaczyńska, Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska, Jan Paweł II, Irena Szewińska, Marian Woronin, Irena Sendler, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński, Lech Wałęsa, Jerzy Buzek czy Leszek Miller.

Zobacz naszą relację ze Święta Tulipanów 2025

01–03.05.2026 – Wielki Kiermasz Ogrodniczy, Wojsławice

Według organizatorów, udział w Kiermaszu to połączenie przyjemnego z pożytecznym:

PRZYJEMNE: oszałamiająca przyroda wśród malowniczych wzgórz, a w tle śpiew ptaków i szum drzew; odkrywanie nowych, urokliwych zakątków; pełny relaks i… oddychanie ożywczym, podgórskim powietrzem.

POŻYTECZNE: możliwość nabycia unikatowych roślin ozdobnych i sadowniczych, a także akcesoriów ogrodniczych; ciekawa oferta rękodzieła lokalnych artystów i naturalnych produktów dolnośląskich wytwórców.

02–03.05.2026 – Kiermasz „Zielone Ogrody nad Odrą”, Nowa Sól

𝗖𝗼 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗻𝗮 𝗸𝗶𝗲𝗿𝗺𝗮𝘀𝘇𝘂?

drzewa i krzewy ozdobne, rośliny kolekcjonerskie

rośliny doniczkowe wewnętrzne i zewnętrzne

byliny, oleandry, bukszpany, tuje, modrzewie, klony,

rośliny wieloletnie, hortensje, trawy

cebulki kwiatowe

drzewa i krzewy owocowe, sadzonki borówki amerykańskiej, winorośli, malin, jeżyn, jagód,

08–10.05.2026 – Ogród & Wielka Majówka, Gdynia

Podczas wydarzenia: kupisz wszystko, czego Ci potrzeba wiosną, latem i jesienią w Twoim ogrodzie i na działce, a także dowiesz się, jak wykorzystać dzikie zioła i rośliny w kuchni, zbudować od podstaw przydomowy ogródek warzywno-ziołowy oraz kupisz ekologiczne produkty.

10.05.2026 – Targi Ogrodnicze w Olecku, Olecko

Przed nami 1. edycja tego wydarzenia. Targi to przestrzeń dla wystawców z branży ogrodniczej, rolniczej, przetwórstwa, rękodzieła oraz produktów lokalnych i regionalnych.

30–31.05.2026 – Targi Kwiatowe, Słupsk

Na targach czeka na Was szeroki wybór kwiatów, krzewów i drzewek, a także porady ekspertów w dziedzinie ogrodnictwa. W programie znajdą się także warsztaty oraz pokazy, które pozwolą Wam zdobyć nowe umiejętności i wiedzę

- zachęcają organizatorzy.

Zobacz także: Pierwszy uśmiech wiosny w twoim ogrodzie. Te rośliny zakwitają, gdy inne jeszcze śpią

Czerwiec: finał sezonu wiosennego

Czerwiec to czas podsumowań wiosennych nasadzeń i ostatnich zakupów przed letnim okresem pielęgnacji ogrodów. Wydarzenia organizowane w tym miesiącu często łączą tematykę ogrodniczą z rolnictwem, ekologią oraz lokalną tradycją. To także okazja do zdobycia specjalistycznej wiedzy i wymiany doświadczeń.

13–14.06.2026 – Pomorskie Agro-Targi, Pomorskie (Lubań/Stare Pole)

Targi będą połączone z Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Więcej szczegółów wkrótce.

Zobacz galerię: Arboretum Wojsławice – zdjęcia. Zobacz piękny ogród pod Wrocławiem

14