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Stwórz ogród, który pracuje dla ciebie, a nie odwrotnie! Sekret tkwi w bylinach wieloletnich, które co roku powracają, by kwitnąć od wczesnego lata aż do pierwszych przymrozków. Są łatwe w uprawie, szybko się rozrastają i przyciągają pożyteczne owady, tworząc tętniącą życiem przestrzeń. Odkryj nasze TOP 10 gatunków, dzięki którym rabata będzie zachwycać bez końca, a ty zyskasz więcej czasu na relaks.
Lawenda wąskolistna
Lawenda wąskolistna to wieloletnia zimozielona krzewinka o zwartym pokroju i wąskich ozdobnych, srebrzystych listkach. Kwiaty pachnące niebiesko-fioletowe, miododajne, pojawiają się od czerwca do października. Ma znikome wymagania i jest łatwa w uprawie. Lawenda wąskolistna dorasta do 50-90 cm wysokości.
Jeżówka
Jeżówki to modne byliny o dużych i dekoracyjnych kwiatostanach. Wprowadzają wiejski klimat do ogrodu. Są to rośliny tworzące kępy o wzniesionych, sztywnych pędach. W zależności od gatunku jeżówki dorastają do 150 cm wysokości. Kwitną od czerwca do późnej jesieni. Przyciągają mnóstwo motyli. Poznaj piękne odmiany jeżówki o kwiatach w różnych kolorach - odmiany jeżówki ZDJĘCIA.
Przetacznik kłosowy
Przetacznik kłosowy to absolutnie wyjątkowa bylina miododajna, długo kwitnąca, o kłosowatych kwiatostanach oraz krzaczastym, gęstym, zwartym pokroju. Kwiaty w zależności od odmiany mają intensywne barwy: białe, różowe, niebieskie i fioletowe. Mogą osiągać od 20-30 do 60-80 cm wysokości. Kwitną długo i obficie, od czerwca do października. Łatwe w uprawie byliny o małych wymaganiach glebowych. Najlepiej się prezentują posadzone w grupach po kilka sztuk oraz w towarzystwie traw ogrodowych.
Szałwia omszona
Szałwia omszona to aromatyczna, miododajna i mało wymagająca bylina. Wspaniała kolorowa ozdoba ogrodu. Kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe i błękitne. Smukłe, gęste, wysokie kwiatostany zdobią rabaty bardzo długo, a zielone kępy liści stanowią tło dla innych, niższych roślin przez resztę sezonu. Odmiana kwitnie od wiosny aż do późnej jesieni (V-X). Bylina toleruje nawet okresowe susze.
Kłosowiec
Tych bylin nie może zabraknąć w ogrodzie. Hodowcy docenili te rośliny za ich długie kwitnienie, pokrój i łatwość uprawy, dlatego wyprowadzili szereg niezwykle atrakcyjnych odmian. Kłosowiec kwitnie od maja aż do późnej jesieni, bardzo obficie, w zróżnicowanej gamie kolorystycznej. Roślina często nazywana jest miętą meksykańską ze względu na uwodzicielski anyżowy zapach aromatycznych liści i kwiatów. Smukła sylwetka kłosowca i jego luźny pokrój wspaniale dopasowują się do każdej scenerii ogrodowej. Rośliny wabią motyle i inne pożyteczne owady.
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Perowskia łobodolistna
Perowskia łobodolistna to bylina wieloletnia, która kwitnie wyjątkowo długo, bo od czerwca aż do października (4-5 miesięcy). Ma drobne kwiaty, niebiesko-fioletowe, miododajne, które przyciągają motyle i inne owady zapylające. Perowskia może dorastać do 80-120 (nawet 150) cm wysokości. Gatunek tworzy liczne, wzniesione, mocno rozgałęzione, srebrzyście owłosione pędy. Kiedy większość letnich bylin przekwita, perowskia nadal zdobi ogród.
Goździk kropkowany
Goździk kropkowany to bardzo ładna bylina o niewielkich wymaganiach glebowych. Zachwyca od zawsze licznymi kwiatami o bardzo aromatycznym zapachu. Jest wiele odmian o różnorodnej gamie kolorystycznej. Kwitnie długo - od czerwca do września. Roślina dorasta zwykle do wysokości około 20 cm, ale w czasie kwitnienia pędy kwiatowe osiągają wysokość nawet do 30-40 cm. Łodygi goździka kropkowanego są omszone, lekko wzniesione lub płożące, dzięki czemu rośliny z czasem tworzą niskie kobierce. Dobrze rośnie na słonecznych stanowiskach i piaszczystych glebach.
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Krwawnik
Krwawnik pospolity to wszędobylski gatunek, który w Polsce występuje na polach, łąkach, nieużytkach, torach kolejowych a także w ogrodzie. To bylina osiągająca od 50 cm do 80 cm wysokości. Ma drobne kwiaty zebrane w płaskie baldachowate kwiatostany o barwie czerwonej (Red Velvet, Paprika), żółtej (Tricolor, Terracotta), różowej (Cerise Queen, Apple Blossom) lub białej (krwawnik pospolity). Kwiaty krwawnika pospolitego przyciągają motyle, a także biedronki. Roślina wydziela silny, balsamiczno-korzenny zapach. Krwawnik kwitnie od końca czerwca do października.
Kocimiętka
Kocimiętka to bylina wieloletnia, bardzo aromatyczna. Kocimiętki mają bardzo małe wymagania uprawowe. Nie oczekują też żadnych szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, rzadko chorują i są wytrzymałe na niskie temperatury. W naszych ogrodach można spotkać kilka gatunków kocimiętek. W polskich warunkach mogą niezawodnie kwitnąć przez całe lato - od czerwca do września. Do prawidłowego wzrostu i bujnego kwitnienia potrzebują jedynie słońca, gdyż posadzone w cieniu kwitną słabo i źle się rozkrzewiają.
Driakiew kaukaska
Driakiew kaukaska to bylina osiągająca 50-70 cm wysokości. Jej koszyczkowe kwiaty osadzone na wzniesionych, cienkich, owłosionych, wiotkich łodyżkach, mają charakterystyczną budowę i są dość duże. Kwitnie od lipca aż do października. Kwiaty są w kolorze niebieskim lub białym (np. 'Miss Willmott' o kwiatach białych, 'Clive Greaves' o kwiatach lawendowych, 'Stafa' o kwiatach niebieskich). Rośliny można rozmnażać przez wiosenny podział kęp. Zabieg ten warto przeprowadzać co kilka lat w celu odmłodzenia starszych egzemplarzy.
Komponowanie rabat z bylin długo kwitnących: zasady i inspiracje
Stworzenie efektownej rabaty bylinowej wymaga przemyślanego planu, który uwzględnia nie tylko kolory, ale również wysokość i pokrój roślin. Podstawową zasadą jest sadzenie warstwowe – najwyższe gatunki, takie jak ostróżki czy sadźce, umieszczamy z tyłu kompozycji. W jej centralnej części sadzimy byliny średniej wielkości, np. jeżówki i szałwię, natomiast przód rabaty rezerwujemy dla niskich odmian, takich jak goździki kropkowane czy kocimiętka. Taki układ zapewnia każdej roślinie odpowiednią ekspozycję.
Planując nasadzenia, warto dobierać gatunki o różnych terminach kwitnienia, aby rabata pozostawała dekoracyjna od wiosny aż do późnej jesieni. Dobrym pomysłem jest łączenie roślin w grupy o podobnych wymaganiach dotyczących nasłonecznienia i wilgotności gleby, co ułatwi ich późniejszą pielęgnację. Aby ogród tętnił życiem, warto postawić na gatunki miododajne, takie jak lawenda, rozchodniki czy krwawniki, które przyciągną pszczoły, motyle i inne pożyteczne owady.