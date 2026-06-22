Stwórz ogród, który pracuje dla ciebie, a nie odwrotnie! Sekret tkwi w bylinach wieloletnich, które co roku powracają, by kwitnąć od wczesnego lata aż do pierwszych przymrozków. Są łatwe w uprawie, szybko się rozrastają i przyciągają pożyteczne owady, tworząc tętniącą życiem przestrzeń. Odkryj nasze TOP 10 gatunków, dzięki którym rabata będzie zachwycać bez końca, a ty zyskasz więcej czasu na relaks.

Lawenda wąskolistna

Lawenda wąskolistna to wieloletnia zimozielona krzewinka o zwartym pokroju i wąskich ozdobnych, srebrzystych listkach. Kwiaty pachnące niebiesko-fioletowe, miododajne, pojawiają się od czerwca do października. Ma znikome wymagania i jest łatwa w uprawie. Lawenda wąskolistna dorasta do 50-90 cm wysokości.

Autor: Getty Images Nie zawsze lawenda jest tak zachwycająca - czasem jest porażana przez choroby i żółknie, zasycha, zamiera

Jeżówka

Jeżówki to modne byliny o dużych i dekoracyjnych kwiatostanach. Wprowadzają wiejski klimat do ogrodu. Są to rośliny tworzące kępy o wzniesionych, sztywnych pędach. W zależności od gatunku jeżówki dorastają do 150 cm wysokości. Kwitną od czerwca do późnej jesieni. Przyciągają mnóstwo motyli. Poznaj piękne odmiany jeżówki o kwiatach w różnych kolorach - odmiany jeżówki ZDJĘCIA.

Autor: Air Footy/ Getty Images Jeżówka purpurowa

Przetacznik kłosowy

Przetacznik kłosowy to absolutnie wyjątkowa bylina miododajna, długo kwitnąca, o kłosowatych kwiatostanach oraz krzaczastym, gęstym, zwartym pokroju. Kwiaty w zależności od odmiany mają intensywne barwy: białe, różowe, niebieskie i fioletowe. Mogą osiągać od 20-30 do 60-80 cm wysokości. Kwitną długo i obficie, od czerwca do października. Łatwe w uprawie byliny o małych wymaganiach glebowych. Najlepiej się prezentują posadzone w grupach po kilka sztuk oraz w towarzystwie traw ogrodowych.

Autor: Getty Images Przetacznik kłosowy

Szałwia omszona

Szałwia omszona to aromatyczna, miododajna i mało wymagająca bylina. Wspaniała kolorowa ozdoba ogrodu. Kwiaty mogą być białe, różowe, fioletowe i błękitne. Smukłe, gęste, wysokie kwiatostany zdobią rabaty bardzo długo, a zielone kępy liści stanowią tło dla innych, niższych roślin przez resztę sezonu. Odmiana kwitnie od wiosny aż do późnej jesieni (V-X). Bylina toleruje nawet okresowe susze.

Autor: Getty Images

Kłosowiec

Tych bylin nie może zabraknąć w ogrodzie. Hodowcy docenili te rośliny za ich długie kwitnienie, pokrój i łatwość uprawy, dlatego wyprowadzili szereg niezwykle atrakcyjnych odmian. Kłosowiec kwitnie od maja aż do późnej jesieni, bardzo obficie, w zróżnicowanej gamie kolorystycznej. Roślina często nazywana jest miętą meksykańską ze względu na uwodzicielski anyżowy zapach aromatycznych liści i kwiatów. Smukła sylwetka kłosowca i jego luźny pokrój wspaniale dopasowują się do każdej scenerii ogrodowej. Rośliny wabią motyle i inne pożyteczne owady.

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Autor: / photohampster/ Getty Images Kłosowiec fenkułowy

Perowskia łobodolistna

Perowskia łobodolistna to bylina wieloletnia, która kwitnie wyjątkowo długo, bo od czerwca aż do października (4-5 miesięcy). Ma drobne kwiaty, niebiesko-fioletowe, miododajne, które przyciągają motyle i inne owady zapylające. Perowskia może dorastać do 80-120 (nawet 150) cm wysokości. Gatunek tworzy liczne, wzniesione, mocno rozgałęzione, srebrzyście owłosione pędy. Kiedy większość letnich bylin przekwita, perowskia nadal zdobi ogród.

Autor: Getty Images Perowskia łobodolistna

Goździk kropkowany

Goździk kropkowany to bardzo ładna bylina o niewielkich wymaganiach glebowych. Zachwyca od zawsze licznymi kwiatami o bardzo aromatycznym zapachu. Jest wiele odmian o różnorodnej gamie kolorystycznej. Kwitnie długo - od czerwca do września. Roślina dorasta zwykle do wysokości około 20 cm, ale w czasie kwitnienia pędy kwiatowe osiągają wysokość nawet do 30-40 cm. Łodygi goździka kropkowanego są omszone, lekko wzniesione lub płożące, dzięki czemu rośliny z czasem tworzą niskie kobierce. Dobrze rośnie na słonecznych stanowiskach i piaszczystych glebach.

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Autor: Getty Images

Krwawnik

Krwawnik pospolity to wszędobylski gatunek, który w Polsce występuje na polach, łąkach, nieużytkach, torach kolejowych a także w ogrodzie. To bylina osiągająca od 50 cm do 80 cm wysokości. Ma drobne kwiaty zebrane w płaskie baldachowate kwiatostany o barwie czerwonej (Red Velvet, Paprika), żółtej (Tricolor, Terracotta), różowej (Cerise Queen, Apple Blossom) lub białej (krwawnik pospolity). Kwiaty krwawnika pospolitego przyciągają motyle, a także biedronki. Roślina wydziela silny, balsamiczno-korzenny zapach. Krwawnik kwitnie od końca czerwca do października.

Autor: beekeepx/ Getty Images Krwawnik pospolity

Kocimiętka

Kocimiętka to bylina wieloletnia, bardzo aromatyczna. Kocimiętki mają bardzo małe wymagania uprawowe. Nie oczekują też żadnych szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, rzadko chorują i są wytrzymałe na niskie temperatury. W naszych ogrodach można spotkać kilka gatunków kocimiętek. W polskich warunkach mogą niezawodnie kwitnąć przez całe lato - od czerwca do września. Do prawidłowego wzrostu i bujnego kwitnienia potrzebują jedynie słońca, gdyż posadzone w cieniu kwitną słabo i źle się rozkrzewiają.

Autor: Getty Images Kocimiętka Faasena

Driakiew kaukaska

Driakiew kaukaska to bylina osiągająca 50-70 cm wysokości. Jej koszyczkowe kwiaty osadzone na wzniesionych, cienkich, owłosionych, wiotkich łodyżkach, mają charakterystyczną budowę i są dość duże. Kwitnie od lipca aż do października. Kwiaty są w kolorze niebieskim lub białym (np. 'Miss Willmott' o kwiatach białych, 'Clive Greaves' o kwiatach lawendowych, 'Stafa' o kwiatach niebieskich). Rośliny można rozmnażać przez wiosenny podział kęp. Zabieg ten warto przeprowadzać co kilka lat w celu odmłodzenia starszych egzemplarzy.

Autor: Getty Images

Komponowanie rabat z bylin długo kwitnących: zasady i inspiracje

Stworzenie efektownej rabaty bylinowej wymaga przemyślanego planu, który uwzględnia nie tylko kolory, ale również wysokość i pokrój roślin. Podstawową zasadą jest sadzenie warstwowe – najwyższe gatunki, takie jak ostróżki czy sadźce, umieszczamy z tyłu kompozycji. W jej centralnej części sadzimy byliny średniej wielkości, np. jeżówki i szałwię, natomiast przód rabaty rezerwujemy dla niskich odmian, takich jak goździki kropkowane czy kocimiętka. Taki układ zapewnia każdej roślinie odpowiednią ekspozycję.

Planując nasadzenia, warto dobierać gatunki o różnych terminach kwitnienia, aby rabata pozostawała dekoracyjna od wiosny aż do późnej jesieni. Dobrym pomysłem jest łączenie roślin w grupy o podobnych wymaganiach dotyczących nasłonecznienia i wilgotności gleby, co ułatwi ich późniejszą pielęgnację. Aby ogród tętnił życiem, warto postawić na gatunki miododajne, takie jak lawenda, rozchodniki czy krwawniki, które przyciągną pszczoły, motyle i inne pożyteczne owady.

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