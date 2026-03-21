Piece na pellet mogą być używane do ogrzewania poszczególnych pomieszczeń, jak również zasilać system centralnego ogrzewania całego domu. Ich oferta jest bardzo różnorodna. Na początku 2026 roku ceny sięgają od około 5 do ponad 30 tys. zł. Znajdziemy małe piece o mocy kilku kilowatów, którymi można ogrzać pomieszczenie o powierzchni np. do 50 m². Producenci oferują też kotły na pellet w typoszeregach obejmujących modele o mocy od około 10 kW do 30-50 kW, które są przeznaczone do małych i dużych, a nawet bardzo dużych domów. Piece na pellet mogą być wykorzystywane także do ogrzewania firm, obiektów usługowych, warsztatów. Ich moc może przekraczać 100 kW. Zobaczmy, ile kosztuje piec na pellet do domu jednorodzinnego.

Ile kosztuje mały piec na pellet?

Najprostszy piec na pellet to miejscowy ogrzewacz pomieszczeń o mocy do 10 kW. Wystarczy do ogrzewania nawet bardzo dużego pokoju lub otwartej przestrzeni łączącej salon i kuchnię. Takie piece są ładnie wykończone, często ceramiką, ponieważ będą stać w pomieszczeniach mieszkalnych. Mają od frontu przeszkloną komorę spalania, więc można podziwiać w nich ogień. Mogą być wyposażone w nieduży zasobnik pelletów, więc nie trzeba do nich ciągle dokładać. Sterowanie takim piecem jest bardzo ograniczone. Ceny małych pieców na pellet zamykają się w przedziale od ok. 5 do 10 tys. zł.

Od czego zależy cena pieca na pellet?

Kotły opalane pelletem, które mogą zasilać ogrzewanie podłogowe lub grzejniki to urządzenia o mocy od ok. 10 kW. Mają nowoczesne palniki, zapalarkę, rozwiązania intensyfikujące spalanie i mechanizmy czyszczenia, są wyposażone w elektroniczny system sterowania, co sprawia, że ich obsługa jest bardzo ograniczona. Paliwo na palnik dostarcza podajnik ślimakowy połączony z zasobnikiem pelletów. Pojemnik na opał może mieć pojemność od 100 do nawet 1000 kg.

Taki piec wymaga więc obsługi na przykład raz na tydzień. W kotłach na pellety można zastosować czujniki wspomagające precyzyjne spalanie, rozbudowane systemy sterowania, połączone z wewnętrznymi i zewnętrznymi czujnikami temperatury. Kotłem zarządza się przez nastawy wybierane na wyświetlaczu lub za pomocą aplikacji internetowych. Kocioł na pellet może być włączony w system inteligentnego domu.

Jaka cena kotła na pellet?

Zależnie od mocy kotła, jego wyposażenia, klasy energetycznej zapłacimy od około 5 do ponad 30 tys. zł. Te najtańsze mają moc poniżej 10 kW, mały zasobnik pelletów i dość proste wspomaganie procesu spalania i sterowanie. Piec do średniej wielkości domu można kupić w przedziale cenowym od 10 do 20 tys. zł. Im większa moc pieca i jego zaawansowanie technologiczne, tym ceny jeszcze rosną.

Ile kosztuje montaż pieca na pellet?

Za zainstalowanie pieca na pellet w pokoju trzeba zapłacić taką kwotę jak za montaż kominka, tj. 1-1,5 tys. zł. W przypadku montażu kotła, który trzeba włączyć w instalacje grzewczą w kotłowni koszt jest wyższy. Wynosi on 3-5 tys. zł.

Jaka cena pieca na pellet z montażem?

W przypadku kupna pieca z montażem do ceny netto trzeba doliczyć 8% VAT oraz koszt montażu. Zatem za najprostszy piec trzeba zapłacić od 6 tys. zł. Kotły przeznaczone do ogrzewania domów wraz z montażem mogą kosztować od ok. 15 tys. do ponad 30 tys. zł.

Kotły na pellet – ceny wybranych modeli

