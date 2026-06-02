Kto musi zamontować czujniki do końca czerwca 2026?

Od 2024 roku w Polsce wprowadzono nowe przepisy, które nakładają obowiązek montażu czujników dymu (a często też czadu) w domach i mieszkaniach. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa – te małe urządzenia mogą uratować życie. Nowe przepisy jasno wskazują grupę, której termin zbliża się wielkimi krokami:

Hotele i motele

Pensjonaty i domy gościnne

Apartamenty i mieszkania na wynajem krótkoterminowy

Agroturystyka i gospodarstwa oferujące pokoje

Hostele, domy wypoczynkowe, kwatery prywatne

Wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie i noclegowe

Zwykli właściciele mieszkań na stałe mają czas aż do 2030 roku. Jednak jeśli zarabiasz na turystyce i najmie krótkoterminowym – 30 czerwca 2026 to twój ostateczny termin.

Dlaczego akurat teraz?

Rząd wprowadza obowiązek stopniowo, aby zwiększyć bezpieczeństwo gości. W obiektach, w których co noc śpią obcy ludzie, ryzyko jest większe. Czujniki dymu i czadu dają szansę na szybką reakcję – zanim pożar wymknie się spod kontroli lub czad zacznie działać. Co roku w Polsce dochodzi do pożarów w obiektach turystycznych i zatruć tlenkiem węgla. Te małe urządzenia naprawdę ratują życie.

Co dokładnie trzeba zamontować?

Czujkę dymu – co najmniej jedną w każdym lokalu lub na każdym poziomie budynku

– co najmniej jedną w każdym lokalu lub na każdym poziomie budynku Czujkę czadu – obowiązkową, jeśli w obiekcie jest piec gazowy, kocioł, kominek, kuchnia gazowa lub inne źródło spalania

Urządzenia muszą być autonomiczne (działają na baterie), posiadać aktualne certyfikaty i spełniać Polskie Normy.

Czujnik czadu montuje się na ścianie, na wysokości wzroku

Gdzie najlepiej je zamontować?

Najskuteczniejsze miejsca to:

Sufit w korytarzu lub na klatce schodowej (główna droga ewakuacji)

Każdy pokój gościnny (szczególnie sypialnie)

Pomieszczenia z urządzeniami grzewczymi (kotłownia, kuchnia, salon z kominkiem)

Montaż jest prosty – większość modeli przykręcasz do sufitu (w odróżnieniu od czujnika czadu, który montuje się na ścianie, na wysokości wzroku) w kilka minut. W większych obiektach warto wezwać elektryka.

Ile to naprawdę kosztuje?

Dobre wiadomości – nie jest drogo. Pojedyncza, dobra jakościowo czujka dymu kosztuje zazwyczaj od 40 do 90 złotych. Zestaw czujki dymu i czadu można kupić już za 130–280 zł. W przypadku małego pensjonatu czy kilku apartamentów (8–12 pokoi) cały wydatek na czujniki wraz z montażem zwykle mieści się w granicach 2000–5000 złotych.

To naprawdę niewielka kwota biorąc pod uwagę korzyści. Jest to inwestycja, która zwraca się niemal natychmiast – buduje zaufanie wśród gości i chroni przed wysokimi karami.

Co grozi, jeśli nie zdążysz do 30 czerwca?

Jeśli nie zamontujesz czujników do 30 czerwca 2026 roku, ryzykujesz poważnymi konsekwencjami. Po tej dacie Państwowa Straż Pożarna podczas kontroli może nałożyć karę nawet do 5000 zł za jeden lokal. W bardziej poważnych przypadkach strażnicy mogą nakazać wstrzymanie działalności obiektu do czasu usunięcia usterek. Co więcej, w razie ewentualnego pożaru lub zatrucia czadem brak wymaganych czujników może obciążyć cię odpowiedzialnością prawną i finansową.