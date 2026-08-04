Gotowe elementy do wykańczania otworów okiennych mogą pełnić kilka funkcji jednocześnie. Wyrównują powierzchnię ościeży, ograniczają potrzebę tynkowania, zakrywają ślady po montażu stolarki i tworzą efektowne obramowanie przypominające sztukaterię.

Odpowiednio dobrane profile pomagają także osłonić styk muru z ramą i pogrubić warstwę izolacji w jego sąsiedztwie. Nie naprawią jednak błędów popełnionych podczas montażu okna. Warunkiem trwałego efektu pozostaje prawidłowe wypełnienie szczeliny montażowej, zachowanie ciągłości izolacji, solidne podparcie parapetów oraz dokładne zabezpieczenie wszystkich połączeń przed wodą i wilgocią.

Wykończenie ościeży bez pracochłonnego tynkowania

Tradycyjne wykończenie otworu okiennego wymaga wyrównania podłoża, nałożenia tynku lub gładzi, zabezpieczenia narożników, a następnie malowania. Prace są szczególnie kłopotliwe, gdy po zamontowaniu lub wymianie okna powierzchnie ościeży są nierówne, występują na nich ubytki albo widoczne są pozostałości starego wykończenia.

Alternatywą są gotowe elementy mocowane do podłoża za pomocą kleju. Mogą mieć formę płaskich płyt, listew, profili narożnych, opasek lub bardziej dekoracyjnych kształtek przypominających sztukaterię. Po zamontowaniu tworzą równą i jednolitą powierzchnię, dzięki czemu można ograniczyć mokre prace wykończeniowe, a w niektórych systemach całkowicie zrezygnować z tynkowania ościeży.

Elementy można docinać do wymiarów konkretnego otworu, dzięki czemu nadają się zarówno do nowych budynków, jak i do remontów oraz wymiany stolarki okiennej.

Ozdobna opaska wokół okna

Najbardziej widocznym zastosowaniem takich profili jest dekoracyjne obramowanie okien od strony elewacji. Producenci oferują listwy o prostym przekroju, przeznaczone do współczesnych budynków, ale również profile uskokowe, zaokrąglone, gzymsy, pilastry i zworniki nawiązujące do tradycyjnej sztukaterii.

Gotowe profile do aranżacji otworów okiennych i drzwiowych mogą całkowicie zmienić wygląd elewacji. Wśród dostępnych elementów znajdują się między innymi listwy, gzymsy, pilastry i zworniki, które można zestawiać w kompletne obramowania. Jednocześnie pogrubiają one warstwę materiału izolacyjnego w sąsiedztwie ram okiennych.

Proste, szerokie opaski dobrze pasują do domów nowoczesnych i budynków typu stodoła. Profile z wyraźnymi uskokami i ornamentami mogą natomiast podkreślić charakter domu tradycyjnego, dworkowego albo stylizowanej willi.

Dekoracja nie musi być biała. Po przygotowaniu powierzchni można ją pomalować farbą elewacyjną na kolor ściany, stolarki lub zastosować barwę kontrastową, która optycznie powiększy okna i zaakcentuje ich rozmieszczenie na fasadzie.

Autor: Decor System/ Materiały prasowe Gotowe ościeża można połączyć z innymi elementami galanterii elewacyjnej

Lekkie elementy nie obciążają ocieplenia

Profile przypominające sztukaterię są najczęściej wykonywane ze sztywnych materiałów spienionych, między innymi z twardego styropianu. Ich powierzchnia licowa może być fabrycznie pokryta warstwą zaprawy zawierającej żywice syntetyczne. Powłoka zwiększa odporność na uszkodzenia, wilgoć i zmiany temperatury.

Dostępne są także elementy z granulatu perlitowego. Są lekkie, twarde, łatwe w obróbce i odporne na wysoką temperaturę. Mogą mieć gładką powierzchnię przypominającą beton i być malowane elastycznymi farbami dyspersyjnymi.

Niewielki ciężar ma szczególne znaczenie na elewacjach ocieplonych metodą lekką mokrą. Lekkie listwy i profile nie obciążają nadmiernie zewnętrznej warstwy termoizolacji i mogą być stosowane zarówno na ociepleniu ze styropianu, jak i z wełny mineralnej.

Dodatkowa izolacja styku ramy z murem

Połączenie okna ze ścianą jest jednym z najbardziej newralgicznych miejsc w przegrodzie zewnętrznej. Warstwa piany montażowej znajdująca się pomiędzy ościeżnicą a murem musi zostać szczelnie osłonięta zarówno od strony zewnętrznej, jak i od wnętrza.

Jeżeli ościeże jest źle wykończone, może dochodzić do przedostawania się wilgoci, pogorszenia właściwości pianki montażowej i zwiększenia strat ciepła. Na wewnętrznej powierzchni ściany mogą z czasem pojawić się zawilgocenia, przebarwienia, a w skrajnych przypadkach także pleśń.

Przyklejenie do boków i nadproża lekkich elementów termoizolacyjnych pomaga pogrubić warstwę izolacji w bezpośrednim sąsiedztwie ramy. Profile nie zastępują prawidłowego uszczelnienia okna, ale mogą osłaniać połączenie, ograniczać lokalne wychładzanie ościeża i poprawiać ciągłość izolacji.

W dolnej części otworu szczególnie ważne jest właściwe wykonanie przestrzeni pod ościeżnicą i parapetami. To właśnie tam zazwyczaj pozostaje największa szczelina montażowa. Niewłaściwa izolacja może doprowadzić do powstania mostka termicznego, strat energii oraz zawilgocenia ściany.

Autor: STO/ Materiały prasowe Wykończenie ościeży gotowymi listwami z perlitu

Ciepłe podparcie pod oknem

Dekoracyjne i wyrównujące elementy ościeży warto połączyć z zastosowaniem profilu podparapetowego lub tak zwanego ciepłego parapetu. Są to kształtki produkowane ze sztywnego materiału termoizolacyjnego, dopasowane do konkretnego profilu okiennego.

Element podpiera ościeżnicę oraz parapet zewnętrzny i wewnętrzny. Wypełnia przestrzeń pod oknem materiałem o dobrych właściwościach cieplnych i umożliwia połączenie tej strefy z ociepleniem ściany. Profile pod parapet zewnętrzny mają zazwyczaj fabrycznie uformowany spadek ułatwiający odprowadzanie wody.

Ciepły podkład pozwala wypełnić przestrzeń pod ramą i parapetami jednorodnym materiałem termoizolacyjnym, co poprawia ciągłość ocieplenia. Może być stosowany w różnych typach ścian oraz z parapetami wykonanymi z rozmaitych materiałów.

Wykończenie ościeży od strony wnętrza

Od wewnątrz elementy naklejane mogą tworzyć gładką opaskę wokół ramy albo pokrywać całą szerokość ościeża. Rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas wymiany okien, gdy po usunięciu starej stolarki pozostają nierówności, wykruszenia i szczeliny trudne do estetycznego naprawienia.

Płyty lub profile docina się do głębokości ościeża i przykleja do przygotowanego podłoża. Krawędzie przy ramie oraz połączenia poszczególnych elementów wymagają dokładnego uszczelnienia. Od strony pomieszczenia powinny powstać równe powierzchnie, które można malować i dopasować kolorystycznie do ścian.

W bardziej dekoracyjnej wersji wokół okna można zastosować wąskie listwy przypominające sztukaterię wewnętrzną. Pozwalają one ukryć miejsce połączenia ościeża ze ścianą, podkreślić kształt otworu i optycznie uporządkować jego proporcje.

W niewielkich pomieszczeniach lepiej sprawdzają się profile proste i płaskie. Szerokie, mocno profilowane opaski mogą ograniczyć ilość światła wpadającego przez okno oraz utrudnić jego pełne otwieranie.

Autor: STO/ Materiały prasowe Gzyms podparapetowy z gotowego elementu uszczelnia newralgiczne miejsce pod oknem

Podłoże musi być równe i stabilne

Chociaż elementy maskują drobne nierówności, nie powinny być przyklejane do luźnego, pylącego lub odspajającego się podłoża. Przed montażem należy usunąć resztki starego tynku, farby i zaprawy, uzupełnić większe ubytki, oczyścić powierzchnię oraz ją zagruntować.

Rozmieszczenie elementów warto najpierw sprawdzić „na sucho”. Profile trzeba dokładnie zmierzyć, dociąć i dopasować na narożnikach. Do wykonywania połączeń pod kątem przydaje się skrzynka uciosowa.

Lekkie elementy przykleja się do wyrównanego i oczyszczonego podłoża klejem montażowym lub zaprawą przeznaczoną do danego materiału. Preparat nie może zawierać rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić elementy styropianowe.

Szczelne połączenia są ważniejsze niż dekoracja

Najczęstszą przyczyną uszkodzeń obramowań okiennych nie jest sam materiał, lecz niedokładne uszczelnienie styków. Woda nie może przedostawać się pomiędzy profil a ścianę ani w szczeliny na połączeniach listew.

Klej powinien wypełniać całą powierzchnię styku elementów. Szczeliny pomiędzy profilami, ścianą i innymi fragmentami elewacji należy wypełnić materiałem uszczelniającym przeznaczonym do stosowania na zewnątrz. Nawet niewielki ubytek może doprowadzić do zawilgocenia, a zamarzająca zimą woda do stopniowego niszczenia dekoracji.

Szczególnej uwagi wymaga dolna część otworu. Parapet zewnętrzny musi być szczelnie połączony z ramą i bocznymi powierzchniami ościeża. Powinien mieć spadek na zewnątrz oraz wysuniętą poza lico ściany krawędź z kapinosem, aby woda nie podciekała pod element i nie spływała po elewacji. Wszystkie styki parapetu z ościeżnicą i ścianami otworu muszą być dokładnie uszczelnione.

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