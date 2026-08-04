Dom - drewniany czy murowany? Rozmowa Piotra Laskowskiego i Radosława Murata

Trzy sypialnie i garaż na 2 auta + poddasze do wykorzystania

Simon G2 AG055, dom parterowy z poddaszem do późniejszej adaptacji na cele mieszkalne, niepodpiwniczony, z garażem dwustanowiskowym. Przeznaczenie: dom dla 3-4-osobowej rodziny. Autor projektu - arch. Artur Wójciak.

Ten dom ma 116 m kw. powierzchni i aby doprowadzić go do stanu surowego zamkniętego potrzeba 605 tys. zł (ceny na 2024 rok). A jak jest zaplanowana przestrzeń w środku? Są trzy sypialnie i duża łazienka przy nich, dodatkowa toaleta przy kuchni i salonie. sama kuchnia jest spora - ma 11 m kw. i spiżarnię o pow. 2,3 m kw. Z salonem z jadalnią, który ma 34 m kw. część dzienna tworzy sporą przestrzeń. Projekt daje możliwość dodatkowo wykorzystania 50,20 m kw. pow. użytkowej na poddaszu.

Więcej wizualizacji, opis i rzuty - Simon G2

Autor: Archiwum serwisu Dom parterowy AG055

C333g, dom Miarodajny - wariant VII

To na pozór malutki domek - ma zaledwie 67,2 m kw., ale na cele mieszkalne można zaadoptować w razie potrzeby 40-metrowe poddasze. Będzie idealny dla młodej pary czy 3-osobowej rodziny. Utrzymany w kremowo-brązowych barwach. Elewacje wykończone w dużej części drewnem. Są tu 2 sypialnie, spora łazienka, kotłownia z wejściem tuż przy drzwiach zewnętrznych, a także otwarta strefa dzienna obejmująca niespełna 30-metrowy salon z jadalnią oraz aneksem kuchennym. W salonie - kominek. Przedłużeniem salonu jest niewielki taras. Strefę nocną można w oddzielić od dziennej, wstawiając drzwi przesuwne. Projekt tego domu kosztuje 2800 zł, a stan surowy zamknięty - niecałe 270 tys. zł.

Miarodajny VII. Rzuty i opis domu

Autor: Archiwum serwisu Dom Miarodajny VII

Osobna pralnia, garaż na 2 auta i możliwość adaptacji poddasza - EC379

Projekt EC379 - dom Nieporównywalny (z wentylacją mechaniczną i rekuperacją). Ma 164 m kw., co pozwoliło na zaprojektowanie w jego wnętrzu nie tylko - prócz strefy dziennej - trzech sypialni i gabinetu, ale i dwóch łazienek, dodatkowego WC i osobnej pralni. Jak wygląda dom? To zestawienie dwóch brył – z dachem dwuspadowym i z dachem płaskim, co nadaje mu nowoczesny charakter. Dominują tu jasno miodowe elementy z drewna oraz biel. Obudowa tarasu jest szara i pozwala korzystać z tarasu nawet w deszczowe dni. Wejście na taras jest i z salonu, i z kuchni. W korytarzu wygospodarowano już miejsce na schody - pomysł do wykorzystania jeśli domownicy mieliby w planach adaptację poddasza. Garaż ma 30 mkw, więc pomieści dwa samochody. Autor projektu to architekt Grzegorz Kaliciak. Koszt budowy do stanu surowego zamkniętego - niecałe 700 tys. zł.

Zobacz dom Muratora o pow. 164 mkw

Autor: Archiwum serwisu Dom Muratora. Projekt EC379

EGD078. Dom z możliwością rozbudowy o 100 mkw

Ten dom ma 130 metrów, trzy sypialnie (w tym jedna z garderobą) i garaż na dwa auta. Jest parterowy, ale z możliwością adaptacji poddasza - i to aż o ponad 100 metrów kwadratowych. Garaż jest naprawdę duży - ma 37,78 m kw. - więc pomieści 2 duże auta. A taras ma niemal 50 m kw. Autorka projektu to arch. Ewelina Grochowska. Orientacyjne koszty budowy netto - wycena wskaźnikowa - jeśli chodzi o stan surowy zamknięty to 644 tys. zł (rok 2024).

Dom z trzema sypialniami EGD078

Autor: Archiwum serwisu Dom z trzema sypialniami EGD078

Dom parterowy z czterospadowym dachem z możliwością adaptacji poddasza

To projekt Muratora E-263 - małego domu parterowego, przykrytego czterospadowym dachem. Kuchnia i salon są wyraźnie od siebie oddzielone. Dwie sypialnie zlokalizowano w odrębnej części domu. Przy nich jest w pełni wyposażona łazienka. Zaplanowano tu spiżarnię oraz garderobę z pralnią. Autor projektu przewidział możliwość adaptacji poddasza - przestrzeń będzie wtedy większa o 84 m kw. W tym przypadku schody zostaną wybudowane zamiast garderoby. Autor projektu to arch. Mariusz Cendecki. Orientacyjne koszty budowy netto do stanu surowego zamkniętego - 470 tys. zł.

Dom parterowy z czterospadowym dachem. Rzuty i wizualizacje

Autor: Archiwum serwisu Dom E-263

Domy, które można budować etapami. Wizualizacje

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