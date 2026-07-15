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Koszt budowy domu 2026

Cena budowy domu rośnie. Metr kwadratowy poniżej 5 tys. zł? Nierealne. Według portalu wielkiebudowanie.pl aktualnie w Polsce średnia cena 1 mkw w stanie surowym zamkniętym to 4200 zł (dla porównania - dwa lata temu to było 3800 zł), a w stanie deweloperskim – 7070 zł. Oczywiście to koszt bez gruntu i wyposażenia.

– Największy wpływ na koszt budowy domu mają ceny materiałów budowlanych oraz przyjęta technologia stanowią one od 60–70 proc. całości inwestycji – wyliczają eksperci portalu. – Mylne jest więc pojęcie, że można sporo zaoszczędzić na budowie systemem gospodarczym. Okazuje się, że stosowanie materiałów do wnoszenia ścian powszechnie uważanych za najtańsze nie przekłada się wcale na najniższy koszt wykonania z nich gotowej ściany – dodają.

Z kolei portal money.pl konkluduje, że rosnące ceny powodują fakt, że Polacy budują coraz mniejsze domy. – Zamiast dominujących do tej pory 120 czy nawet 140-metrowych domów częściej stawiają raczej 90-metrowe – czytamy na portalu.

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– Dziś są to zdecydowanie mniejsze domy z przedziału 90–110 m². Zwykle proste, parterowe, przykryte dachem dwuspadowym. Ten segment rynku dość szybko rośnie – mówił dla agencji informacyjnej Newseria Biznes Wojciech Rynkowski, ekspert firmy Extradom.pl.

Zmieniają się też upodobania Polaków – coraz chętniej budujemy domy parterowe. Te trzy domy będą zatem idealne na ten czas. Wybrałam parterowe projekty ze strony projekty.muratordom.pl.

Dom Isera. Parterowy. 2 sypialnie, duży taras

Zaczynamy od najmniejszego domu. To też coś dla tych, którzy zamiast wymyślnych detali czy kolumienek wolą prostotę w formie i kolorach. Ma dwie sypialnie, zatem będzie w sam raz dla pary lub rodziny z jednym dzieckiem. Mimo niewielkiej powierzchni, przy kuchni udało się znaleźć miejsce na praktyczne pomieszczenie gospodarcze o pow. ok 4 m², gdzie schowamy odkurzacz, wiadra, szczotki. Jego wielką zaletą jest też duży taras – w tym projekcie ma ponad 20 m². Wyjście na taras jest z części dziennej i jednej z sypialni.

Oto wymiary domu Isera:

powierzchnia – 79 m²

wymiary budynku – 12,6 x 8,2 m

wymiary działki – 20,6 x 16,9 m

technologia – murowany

przedsionek – 3,61 m²

pom. gosp. – 3,87 m²

kuchnia – 8,88 m²

pokój dzienny + jadalnia – 25,54 m²

2 pokój – 14,49 m²

pokój – 10,36 m²

korytarz – 5,77 m²

łazienka – 7,02 m²

razem – 79,54 m²

podest – 7,35 m²

taras – 21,02 m²

wysokość budynku – 5,84 m

wysokość pomieszczeń – 2,8 m

Szczegółowy projekt domu Isera i koszty

Zobacz projekt domku Isera

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Dom na Dębowej. Łukowe okno w salonie i dodatkowe wc

Nie każdy lubi proste bryły, a ten dom łączy kilka zalet – jest stosunkowo nieduży (ma 93 m²), parterowy i w stylu dworkowym, tak lubianym przez polskich inwestorów. Ma trzy sypialnie. Na wizualizacjach pokazano go w kolorach białym i beżowym – również we wnętrzach. Co ważne przy trzech sypialniach i co wie każdy, kto ma dzieci – jest tu dodatkowe wc. Zaś klimat wnętrza "dworku" podkreśli kominek, który jest w salonie. W salonie, od strony niedużego tarasu architekci zaprojektowali piękne okno. Kuchnia jest osobnym pomieszczeniem.

Układ i wymiary pomieszczeń

wymiary budynku – 13,8 x 12,69 m

wymiary działki – 20,8 x 18,69 m

technologia – murowany

parter – 93,43 m²

przedsionek – 4,91 m²

hol – 8,22 m²

WC – 1,57 m²

łazienka – 6,3 m²

sypialnia – 12,14 m²

sypialnia – 11,11 m²

sypialnia – 11,78 m²

pokój dzienny – 28,04 m²

kuchnia – 9,36 m²

kotłownia – 5,2 m²

Dom na Dębowej. Szczegółowy projekt, koszty

Zobacz projekt Dom na Dębowej

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Mini 4 MODERN. Bungalow, 3 sypialnie, dużo miejsca na szafy

Dom Mini 4 Modern wcale nie jest taki mini. Ma niecałe 115 m² powierzchni. Styl – parterowy bungalow. Są tu trzy sypialnie, największa ma 16 m², a dwie po 13 m², są więc dość duże, jak na dom o tak relatywnie niewielkiej powierzchni. To zatem dom dla rodziny indywidualistów, którzy potrzebują odpocząć we własnym pokoju, bo też strefa dzienna nie jest zbyt ogromna – ma 27 m². I dla tych, którzy lubią mieć sporo ubrań i innych rzeczy, bo zaplanowano tu miejsce aż na 6 szaf. Co ważne, kotłownia ma osobne wejście z tyłu domu. W kuchni natomiast projektant wygospodarował miejsce na mini spiżarnię.

powierzchnia użytkowa – 114,22 m²

wymiary działki – 21,44 x 20,34 m

wymiary budynku – 14,44 x 12,34 m

technologia – murowany

przedsionek – 4,25 m²

hol – 4,21 m²

kuchnia – 11,82 m²

spiżarnia – 1,11 m²

pokój dzienny + jadalnia – 27,98 m²

WC – 1,97 m²

korytarz – 8,22 m²

sypialnia – 16,08 m²

sypialnia – 13,1 m²

sypialnia – 13,06 m²

łazienka – 8,4 m²

pom. gosp. – 4,02 m²

Dokładny projekt i koszty domu o pow. 114 m²

Zobacz projekt domu Mini 4 Modern

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