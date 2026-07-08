Elewacja nie musi być płaska i monotonna. Nawet prosty dom można dzisiaj łatwo odmienić, przyklejając na ściany gotowe elementy dekoracyjne. Wiele z nich jest lekkich, systemowych i przeznaczonych do montażu na ocieplonych ścianach wykończonych tynkiem cienkowarstwowym. Podpowiadamy, jakie dekoracje można zastosować na elewacji i jak zamontować je samodzielnie.

Gotowe ozdoby elewacji

Współczesne elewacje coraz częściej urozmaica się nie tylko kolorem, ale także fakturą, podziałami i detalem. Dawniej takie efekty uzyskiwano za pomocą kamienia, cegły, gipsu, tynku albo elementów wykonywanych przez rzemieślników bezpośrednio na budowie. Dziś wiele podobnych dekoracji można kupić jako gotowe elementy przeznaczone do przyklejenia na ścianę.

Największą popularnością cieszy się sztukateria elewacyjna.

Jej zaletą jest niewielka masa, dzięki temu nie obciąża istotnie warstwy ocieplenia i mogą być stosowane na popularnych elewacjach wykonanych w systemie ETICS, czyli na styropianie lub wełnie mineralnej pokrytych warstwą zbrojoną i tynkiem cienkowarstwowym.

Sztukateria elewacyjna: listwy, bonie, gzymsy i pilastry

Sztukateria zewnętrzna to najprostszy sposób, by nadać płaskiej ścianie trzeci wymiar. Do wyboru są listwy wokół okien i drzwi, gzymsy, podokienniki, bonie narożne, pilastry, zworniki, fasety, a nawet elementy kolumn i półkolumn. Pozwalają stylizować budynek na bardziej klasyczny, dworkowy, willowy albo rezydencjonalny, ale można je stosować także oszczędnie, w nowoczesnych projektach.

Najczęściej są wykonane ze styropianu o podwyższonej twardości, na przykład EPS 200, ale są także wykonane z perlitu.

Od strony licowej pokrywa się je cienką, elastyczną warstwą tynku sztukatorskiego z dodatkiem żywic syntetycznych. Dzięki temu elementy są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci i zmienne warunki atmosferyczne. Po zamontowaniu można je malować farbą elewacyjną dopasowaną do koloru fasady albo przeciwnie – wyróżnić kontrastowym odcieniem.

Najczęściej stosuje się je przy oknach, bo tam efekt jest widoczny od razu. Listwy okienne porządkują wygląd otworów, zasłaniają styki i dodają elewacji elegancji. Bonie narożne pozwalają podkreślić bryłę budynku, a gzymsy mogą optycznie zamknąć lub podzielić ścianę. Trzeba jednak zachować umiar. Zbyt wiele dekorów na małym domu może dać efekt teatralnej dekoracji zamiast szlachetnego detalu.

Autor: Darek Jędrzejewski Bonie, gzymsy i listwy okienne odmieniają całkowicie styl budynku

Klasyczne bonie w nowej technologii

Boniowanie to dekoracyjny podział elewacji za pomocą rowków lub wypukłych elementów przypominających kamienne bloki. W klasycznej architekturze wykonywano je w kamieniu lub tynku. Obecnie można uzyskać podobny efekt na dwa sposoby.

Pierwszy polega na wycięciu rowków w warstwie izolacji cieplnej i zamontowaniu w nich specjalnych listew boniujących z PCW. Profile mają różne przekroje – prostokątne, trapezowe, kwadratowe lub owalne. Ich kołnierze, często połączone z paskami siatki zbrojącej, zatapia się w masie szpachlowej warstwy zbrojonej.

Drugi sposób to przyklejenie gotowych boni narożnych albo paneli sztukatorskich. Takie rozwiązanie jest łatwiejsze dla osób wykonujących prace samodzielnie, bo nie wymaga precyzyjnego wycinania rowków w ociepleniu. Daje natomiast wyrazisty efekt dekoracyjny, szczególnie na narożnikach, cokołach, przy wejściu lub na fragmencie elewacji frontowej.

Gdzie stosować klejone dekoracje elewacyjne?

Najbezpieczniej dekorować nimi wybrane fragmenty, a nie wszystkie ściany naraz. Elewacja zyskuje wtedy akcent, ale nie traci proporcji. Dobrymi miejscami są:

okolice wejścia do domu, bo to najbardziej reprezentacyjna część fasady;

oprawa okien i drzwi, szczególnie w budynkach stylizowanych lub remontowanych;

narożniki, które można podkreślić boniami;

cokół, jeśli chcemy go optycznie wzmocnić;

wykusz, ryzalit, lukarna albo inna część bryły, którą warto wyróżnić;

Ważne, aby dekoracja pasowała do architektury domu. Klasyczne gzymsy, bonie i pilastry dobrze wyglądają na budynkach o tradycyjnej formie, z symetrycznymi elewacjami, dwuspadowym lub kopertowym dachem, szprosami i wyraźnym wejściem.

Przygotowanie do montażu. Od tego zależy trwałość dekoracji

Samodzielny montaż ozdób elewacyjnych jest możliwy, ale wymaga dokładności. Najważniejsze jest podłoże. Musi być równe, nośne, suche, czyste i zagruntowane. Nie powinno się przyklejać dekorów do brudnego, pylącego, zawilgoconego lub odspajającego się tynku. Jeśli elewacja jest stara, trzeba najpierw sprawdzić jej przyczepność, usunąć luźne fragmenty, naprawić pęknięcia i wyrównać powierzchnię.

Najwygodniej montować dekoracje przed wykonaniem ostatecznej warstwy malarskiej albo na przygotowanej warstwie zbrojonej pod tynk. W przypadku istniejącej elewacji również jest to możliwe, ale trzeba dobrać klej do rodzaju podłoża i stosować się do zaleceń producenta systemu.

Przed klejeniem warto rozłożyć elementy „na sucho”, sprawdzić układ, zaznaczyć linie montażowe i miejsca cięcia. Przy dłuższych listwach trzeba kontrolować poziom i pion. Pomocna będzie poziomnica, laser krzyżowy, miarka, ołówek, sznur traserski, piła o drobnych lub średnich zębach, skrzynka uciosowa, paca zębata, wałek dociskowy, nóż techniczny i szpachelka.

Autor: Decor System/ Materiały prasowe Elementy trzeba dokładnie przyciąć i dopasować - to podstawa montażu elementów dekoracyjnych na elewacji

Jak samodzielnie zamontować sztukaterię elewacyjną?

Montaż sztukaterii zaczyna się od dokładnego wymierzenia i rozplanowania elementów. Listwy wokół okien, gzymsy lub bonie trzeba dopasować tak, aby połączenia były estetyczne i symetryczne. Fabryczne końcówki warto lekko przyciąć, ponieważ mogą być zabrudzone albo nie trzymać idealnego kąta.

Do cięcia prostego można użyć piły ręcznej, a do narożników – skrzynki uciosowej. Trzeba ciąć ostrożnie, aby nie wyszczerbić zewnętrznej warstwy tynku sztukatorskiego.

Klej nanosi się na całą powierzchnię styku elementu z podłożem, szczególnie dokładnie przy krawędziach. Nie wolno zostawiać pustych miejsc, bo tam może dostać się woda. Po dociśnięciu dekoru do ściany nadmiar kleju należy zebrać lub – jeśli producent tak zaleca – pozostawić do lekkiego związania i odciąć nożem.

Połączenia między elementami muszą być wypełnione klejem lub masą systemową na całej grubości styku. Szczeliny przy ścianie uszczelnia się elastycznym uszczelniaczem akrylowym przeznaczonym do zastosowań zewnętrznych. To bardzo ważny etap, bo nawet niewielka nieszczelność może prowadzić do zawilgocenia, a zimą do uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem wody.

Po wyschnięciu elementy gruntuje się i maluje farbą elewacyjną. Nie należy używać farb ani preparatów zawierających rozpuszczalniki, jeśli mogłyby uszkodzić styropianowy rdzeń dekoracji.

Jak wykonać boniowanie w ociepleniu?

Boniowanie wycinane w izolacji jest trudniejsze niż przyklejanie gotowych boni. Wymaga precyzyjnego rozrysowania podziałów, użycia odpowiedniej wycinarki i bardzo dokładnego osadzenia profili.

Rowki wykonuje się w styropianie lub wełnie mineralnej. Powinny być dopasowane do wymiarów listew boniujących, zwykle nieco szersze i głębsze niż sam profil, aby można było osadzić go w masie szpachlowej. Trzeba pamiętać, że rowki pocieniają lokalnie warstwę izolacji, dlatego przy planowaniu takiej elewacji warto przewidzieć odpowiednią grubość ocieplenia.

Po wycięciu rowka wypełnia się go masą szpachlową, osadza listwę, a jej kołnierze i siatkę zbrojącą zatapia w warstwie zbrojonej. Dopiero po związaniu całość wykańcza się tynkiem. W rowku może pozostać element tracony, który usuwa się po wykonaniu tynku, a samo wgłębienie maluje na wybrany kolor.

To rozwiązanie daje bardzo estetyczny efekt, ale dla osoby bez doświadczenia może być kłopotliwe. Jeśli bonie mają być tylko ozdobą narożników lub fragmentów ściany, łatwiejsze będzie zastosowanie gotowych naklejanych elementów.

Autor: Piotr Mastalerz Proste elementy mogą zmienić całkowicie wygląd elewacji

Uwaga na błędy przy montażu!

Największym błędem jest klejenie dekoracji na nieprzygotowane podłoże. Kurz, luźny tynk, wilgoć albo brak gruntu mogą sprawić, że elementy zaczną się odspajać. Drugim błędem jest nakładanie kleju tylko punktowo. Na elewacji, narażonej na deszcz, wiatr, mróz i nagrzewanie, krawędzie muszą być przyklejone i uszczelnione bardzo dokładnie.

Często popełnianym błędem jest też niedbałe cięcie elementów. Krzywe narożniki, wyszczerbione krawędzie albo źle spasowane listwy są bardzo widoczne. Problemy powoduje również brak dylatacji lub ignorowanie zaleceń producenta dotyczących temperatury montażu. Prac nie powinno się wykonywać w czasie deszczu, silnego wiatru, upału ani mrozu. Najlepsze są stabilne warunki i umiarkowana temperatura.

Czy warto samodzielnie wykonać ozdoby elewacji?

Samodzielny montaż pozwala ograniczyć koszty i szybko odmienić wygląd domu. Najlepiej zacząć od niewielkiego fragmentu elewacji: wejścia, ściany tarasu, narożnika lub oprawy okna. Dobrze dobrana dekoracja potrafi całkowicie zmienić charakter budynku, ale jej największą zaletą jest to, że efekt można uzyskać bez ciężkich materiałów, skomplikowanych robót murarskich i dużej przebudowy fasady.

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