Ozdoby elewacji ożywiają wygląd domu

Dobrze dobrane detale elewacyjne działają jak biżuteria na fasadzie. Listwy wokółokienne czy gzymsy podkreślają proporcje okien i podziałów kondygnacji, tworząc wyraźną grę światła i cienia. Bonie na narożnikach dodają bryle solidności i historycznego charakteru, a pionowe lamele wprowadzają rytm i nowoczesną dynamikę. Efekt? Dom wygląda drożej, bardziej spójnie i indywidualnie, nawet jeśli bazuje na popularnym tynku cienkowarstwowym. Inwestycja w takie elementy zwraca się nie tylko estetyką, ale też potencjalnie wyższą wartością nieruchomości.

Trendy w ozdobach elewacyjnych - wiosna 2026

Wiosną 2026 roku dominuje ciepły minimalizm (warm minimal) i „cichy luksus”. Odchodzi się od chłodnych, sterylnych szarości na rzecz kremowej bieli, beżów z ciepłym podtonem (greige, taupe), szałwiowej zieleni oraz subtelnych akcentów grafitu i głębokiej czerni.

Sztukateria elewacyjna wraca w bardziej stonowanej, nowoczesnej formie - nie jako bogate barokowe zdobienia, ale jako subtelne profile i listwy podkreślające okna, gzymsy kondygnacyjne oraz boniowanie narożne. Bardzo mocno rosną w popularności lamele elewacyjne (pionowe lub poziome), które dodają faktury i gry światła. Często łączone są z tynkami w odcieniach ziemi oraz stolarką w kolorze antracytu. Trendem jest też harmonijne łączenie klasycznych elementów (gzymsy, pilastry) z nowoczesnymi lamelami w ciepłych brązach lub czerni.

Listwy i profile elewacyjne (sztukateria styropianowa)

Listwy elewacyjne to jeden z najpopularniejszych i najtańszych sposobów na podkreślenie okien, drzwi czy podziałów elewacji. Wykonane najczęściej ze styropianu EPS (powlekanego masą tynkarską), są lekkie, odporne na warunki atmosferyczne i łatwe w montażu. Dostępne w różnych przekrojach - od prostych, minimalistycznych po bardziej ozdobne.

Ceny materiałów (wiosna 2026):

Proste listwy wokółokienne: od 10,99 zł/szt. do ok. 20-31 zł/mb

Listwy elewacyjne LE-1A (11x3,5x200 cm) i podobne: od 31-53 zł/mb

Koszt usługi montażu: średnio 50-100 zł/mb (w zależności od regionu i skomplikowania).

Razem z materiałem i malowaniem realny wydatek to często 80-150 zł/mb gotowego detalu.

Gzymsy elewacyjne

Gzymsy (nadokienne, podokienne lub kondygnacyjne) to klasyczny element, który nadaje elewacji elegancji i chroni przed spływającą wodą. W 2026 roku chętnie wybierane są gzymsy o umiarkowanych profilach - nie za masywne, dobrze komponujące się zarówno z nowoczesną, jak i tradycyjną architekturą.

Ceny materiałów:

Gzymsy GE1 (11,5x6x200 cm): od 41 zł/mb

Gzymsy GE4 (15x9x200 cm): od 63 zł/mb

Większe profile GE4C (20x6x200 cm): od 73 zł/mb

Usługa montażu: w cenie robocizny mieści się zwykle 50-100 zł/mb.

Całkowity koszt z materiałem i wykończeniem malarskim wynosi zazwyczaj 100-180 zł/mb, w zależności od wysokości prac i dostępu.

Bonie elewacyjne (boniowanie narożne)

Bonie to kwadratowe lub prostokątne elementy ozdobne stosowane głównie na narożnikach budynku oraz wokół otworów. Nadają elewacji efekt „kamiennego” lub rustykalnego charakteru, podkreślając solidność konstrukcji. Najczęściej produkowane ze styropianu, łatwe do przyklejenia na system ociepleń.

Ceny materiałów:

Pojedyncze bonie styropianowe (np. BE1A 25x5x25 cm): od 39 zł/szt.

Zestawy boni narożnych: ok. 125 zł/opak. (w zależności od rozmiaru i ilości w komplecie)

Montaż: cena robocizny wlicza się zwykle w zakres 50-90 zł/mb lub za sztukę - przy większych powierzchniach koszt jednostkowy spada.

Bonie należą do stosunkowo tanich detali, które dają duży efekt wizualny.

Lamele elewacyjne

Lamele to obecnie jeden z najmodniejszych elementów ozdobnych elewacji. Pionowe lub poziome listwy tworzą interesującą fakturę, rozpraszają światło i dodają bryle dynamiki. Wykonywane z drewna, kompozytu, aluminium lub styropianu/poliuretanu. W 2026 roku szczególnie popularne są lamele w kolorach antracytu, ciepłych brązów i głębokiej czerni.

Ceny materiałów:

Drewniane (sosna/świerk): 100-150 zł/m²

Modrzew syberyjski: 160-250 zł/m²

Kompozytowe: 350-500 zł/m² (premium nawet 700-800 zł/m²)

Styropianowe/poliuretanowe lamele elewacyjne: od ok. 70-80 zł/szt. za pojedynczy element (zależnie od długości)

Koszt montażu: 50-110 zł/m² (w tym podkonstrukcja). Lamele należą do droższych rozwiązań, ale ich trwałość i efekt wizualny często uzasadniają wydatek, szczególnie w nowoczesnych projektach.

* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

