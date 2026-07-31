Poddasze pełne światła i komfortu – nowe okna dachowe VELUX

Pokój zabaw, salon, codzienna przestrzeń – wygoda i praktyczność

W tych pomieszczeniach najważniejsza jest funkcjonalność. Okna dachowe VELUX z ulepszonym trzyszybowym pakietem łączą efektywną izolację termiczną i akustyczną z przystępną ceną. Zostały wyposażone w innowacyjną powłokę antyroszeniową, która zapewnia czysty widok oraz powłokę łatwozmywalną, ułatwiającą utrzymanie szyb w czystości.

Kontakt z otoczeniem i nieograniczony widok

Tam, gdzie liczy się kontakt z otoczeniem, idealnym wyborem są nowe okna klapowo-obrotowe: naturalne, drewniane VELUX GNL oraz niewymagające konserwacji, odporne na wodę VELUX GNU. Skrzydło okna otwiera się na zewnątrz do kąta 45°, zapewniając niezakłócony panoramiczny widok – idealny na poranną kawę czy popołudniowy relaks z widokiem na ogród.

Model GNU, dzięki odporności na wilgoć i braku potrzeby konserwacji, sprawdzi się świetnie w łazienkach i kuchniach, a opcja obrotu skrzydła o 180° umożliwia wygodne mycie szyb od wnętrza pomieszczenia.

Autor: VELUX/ Materiały prasowe

Elektryczne okna dachowe – komfort na wyciągnięcie ręki

Okna elektryczne VELUX to naturalny krok w stronę wygody. Jednym przyciskiem można je otworzyć lub zamknąć z kanapy, a nawet z innego pokoju, co ułatwia kontrolę wentylacji i naturalnego światła. Wbudowany czujnik deszczu automatycznie zamyka skrzydło przy pierwszych kroplach, zapewniając spokój i bezpieczeństwo domu.

Silnik jest całkowicie niewidoczny, a okno można otwierać i zamykać za pomocą przycisku naściennego lub zintegrować z systemem inteligentnego domu i zarządzać oknem z aplikacji w telefonie.

Autor: VELUX/ Materiały prasowe

Cisza, spokój i ochrona przed ucieczką ciepła

W pomieszczeniach, w których liczy się cisza i wysoka efektywność energetyczna, rozwiązaniem są nowe okna dachowe VELUX o wysokich parametrach izolacyjnych i akustycznych z pakietem trzyszybowym 85. Okna zapewniają doskonałą izolację termiczną U w = 0,90 (W/m2K)*, zapobiegając niekontrolowanej utracie ciepła. Polecane są szczególnie do budynków o wysokiej efektywności energetycznej, w tym domach pasywnych oraz z wentylacją mechaniczną.

Okna wyróżniają się również bardzo dobrym parametrem dźwiękoszczelności R w =38d-39B, gwarantując użytkownikom poddaszy możliwość odcięcia się od zewnętrznego hałasu. Jest to szczególnie istotne, w sytuacji, gdy dom lub mieszkanie zlokalizowane są w pobliżu ruchliwej ulicy. Specjalna konstrukcja okna oraz szyby redukuje również odgłosy padającego deszczu, zapewniając optymalne warunki do odpoczynku nawet w czasie wyjątkowo niekorzystnej aury na dworze.

Autor: VELUX/ Materiały prasowe

Akcesoria, które zwiększają komfort

Dla optymalnej wydajności i komfortu przez cały rok warto dobrać odpowiednie akcesoria. Termoizolacyjne aluminiowe rolety zewnętrzne zapewniają najskuteczniejszą ochronę przed nagrzewaniem, obniżając temperaturę w pomieszczeniu nawet o 6°C*, zanim ciepło dotrze do szyby. To klucz do utrzymania komfortowej przestrzeni latem, bez nadmiernego korzystania z klimatyzacji.

Wewnętrzne rolety i osłony umożliwiają kontrolę ilości wpadającego światła i prywatności, a montaż w zestawie z innymi oknami dachowymi VELUX pozwala tworzyć spójne, funkcjonalne i estetyczne poddasze.

https://www.velux.pl/kampanie/okna-elektryczne-2026