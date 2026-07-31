Poddasze pełne światła i komfortu – nowe okna dachowe VELUX

VELUX Polska Sp. z o.o.
2026-07-31 10:19 Materiał sponsorowany

Podczas remontu czy adaptacji poddasza nie chodzi tylko o dodatkowe metry kwadratowe, ale także o stworzenie wnętrz, w których rodzina będzie spędzać najważniejsze chwile – pokój zabaw dla dzieci, salon, domowe biuro czy sypialnia, które staną się prawdziwym azylem. Odpowiednio dobrane okna dachowe mogą całkowicie odmienić te przestrzenie: wpuszczając do wnętrza więcej światła i świeżego powietrza i zwiększając komfort domowników.

Uśmiechnięta kobieta trzyma dziecko na jasnym poddaszu przy oknie dachowym VELUX. O komforcie w domu pisze Muratordom.
Autor: VELUX/ Materiały prasowe

Pokój zabaw, salon, codzienna przestrzeń – wygoda i praktyczność

W tych pomieszczeniach najważniejsza jest funkcjonalność. Okna dachowe VELUX z ulepszonym trzyszybowym pakietem łączą efektywną izolację termiczną i akustyczną z przystępną ceną. Zostały wyposażone w innowacyjną powłokę antyroszeniową, która zapewnia czysty widok oraz powłokę łatwozmywalną, ułatwiającą utrzymanie szyb w czystości.

Kontakt z otoczeniem i nieograniczony widok

Tam, gdzie liczy się kontakt z otoczeniem, idealnym wyborem są nowe okna klapowo-obrotowe: naturalne, drewniane VELUX GNL oraz niewymagające konserwacji, odporne na wodę VELUX GNU. Skrzydło okna otwiera się na zewnątrz do kąta 45°, zapewniając niezakłócony panoramiczny widok – idealny na poranną kawę czy popołudniowy relaks z widokiem na ogród.

Model GNU, dzięki odporności na wilgoć i braku potrzeby konserwacji, sprawdzi się świetnie w łazienkach i kuchniach, a opcja obrotu skrzydła o 180° umożliwia wygodne mycie szyb od wnętrza pomieszczenia.

otwarte okno
Autor: VELUX/ Materiały prasowe

Elektryczne okna dachowe – komfort na wyciągnięcie ręki

Okna elektryczne VELUX to naturalny krok w stronę wygody. Jednym przyciskiem można je otworzyć lub zamknąć z kanapy, a nawet z innego pokoju, co ułatwia kontrolę wentylacji i naturalnego światła. Wbudowany czujnik deszczu automatycznie zamyka skrzydło przy pierwszych kroplach, zapewniając spokój i bezpieczeństwo domu.

Silnik jest całkowicie niewidoczny, a okno można otwierać i zamykać za pomocą przycisku naściennego lub zintegrować z systemem inteligentnego domu i zarządzać oknem z aplikacji w telefonie.

okna na poddaszu velux
Autor: VELUX/ Materiały prasowe

Cisza, spokój i ochrona przed ucieczką ciepła

W pomieszczeniach, w których liczy się cisza i wysoka efektywność energetyczna, rozwiązaniem są nowe okna dachowe VELUX o wysokich parametrach izolacyjnych i akustycznych z pakietem trzyszybowym 85.  Okna zapewniają doskonałą izolację termiczną Uw = 0,90 (W/m2K)*, zapobiegając niekontrolowanej utracie ciepła. Polecane są szczególnie do budynków o wysokiej efektywności energetycznej, w tym domach pasywnych oraz z wentylacją mechaniczną. 

Okna wyróżniają się również bardzo dobrym parametrem dźwiękoszczelności Rw=38d-39B, gwarantując użytkownikom poddaszy możliwość odcięcia się od zewnętrznego hałasu. Jest to szczególnie istotne, w sytuacji, gdy dom lub mieszkanie zlokalizowane są w pobliżu ruchliwej ulicy.  Specjalna konstrukcja okna oraz szyby redukuje również odgłosy padającego deszczu, zapewniając optymalne warunki do odpoczynku nawet w czasie wyjątkowo niekorzystnej aury na dworze.

rodzina przy oknie dachowym
Autor: VELUX/ Materiały prasowe

Akcesoria, które zwiększają komfort

Dla optymalnej wydajności i komfortu przez cały rok warto dobrać odpowiednie akcesoria. Termoizolacyjne aluminiowe rolety zewnętrzne zapewniają najskuteczniejszą ochronę przed nagrzewaniem, obniżając temperaturę w pomieszczeniu nawet o 6°C*, zanim ciepło dotrze do szyby. To klucz do utrzymania komfortowej przestrzeni latem, bez nadmiernego korzystania z klimatyzacji.

Wewnętrzne rolety i osłony umożliwiają kontrolę ilości wpadającego światła i prywatności, a montaż w zestawie z innymi oknami dachowymi VELUX pozwala tworzyć spójne, funkcjonalne i estetyczne poddasze.

https://www.velux.pl/kampanie/okna-elektryczne-2026

dziecko przy oknie na poddaszu
Autor: VELUX/ Materiały prasowe
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