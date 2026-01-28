Cena rolet dzień-noc

Rolety dzień-noc, zwane też zebra, pozwalają na regulację światła dzięki naprzemiennym pasom tkaniny transparentnej i zaciemniającej. Są popularne w salonach i kuchniach.

Ceny w marketach budowlanych: W Leroy Merlin i OBI rego rodzaju rolet wymiarach 38x140 cm kosztują od 69 zł do 80 zł w promocji. Standardowe modele to wydatek 100–250 zł.

Ceny online: Na Allegro rolety dzień-noc zaczynają się od 28,89 zł, a modele na wymiar (np. 100x150 cm) kosztują 80–120 zł za m² w sklepach takich, jak Rolety24.net.

Czynniki cenowe: Dodatkowe mechanizmy, jak prowadnice czy kaseta, podnoszą koszt o 20–50 zł. Modele z tkanin premium mogą osiągać ceny powyżej 200 zł.

Rolety zaciemniające (blackout) – ile kosztują?

Rolety zaciemniające blokują niemal 100% światła, co czyni je idealnymi do sypialni i pokojów dziecięcych.

Ceny w marketach budowlanych: W Castoramie i OBI ceny rolet blackout wahają się od 150 zł do 300 zł, w zależności od tkaniny i mechanizmu.

Ceny online: Na Skąpiec.pl modele zaciemniające na wymiar kosztują od 100 zł (np. VELUX) do 250 zł za większe rozmiary. Na Allegro proste modele 60x150 cm dostępne są już od 50 zł.

Czynniki cenowe: Wyższe ceny wynikają z zastosowania grubszych tkanin termoizolacyjnych lub systemów elektrycznych, które mogą kosztować nawet 500–1000 zł.

Jakie są koszty zakupu rolety plisowanych?

Rolety plisowane, składające się w harmonijkę, pozwalają na elastyczne zasłanianie okna od dołu lub góry. Są wybierane do nowoczesnych wnętrz.

Ceny w marketach budowlanych: W Leroy Merlin ceny gotowych plis zaczynają się od 200 zł, a modele na wymiar kosztują 300–400 zł.

Ceny online: Na Skąpiec.pl rolety plisowane Verona 57x150 cm kosztują od 193 zł, a na Rolety24.net ceny za m² wahają się od 120 do 250 zł.

Czynniki cenowe: Personalizacja (np. nietypowe wymiary lub kolory) oraz systemy bezinwazyjne podnoszą koszt o 50–100 zł.

Rolety rzymskie – ceny i zastosowanie

Rolety rzymskie, przypominające zasłony, są dekoracyjne i często wybierane do eleganckich salonów lub jadalni.

Ceny w marketach budowlanych : W Leroy Merlin rolety rzymskie kosztują od 239 zł (np. modele beżowe). W OBI ceny zaczynają się od 250 zł za standardowe rozmiary.

Ceny online: Na Karnix rolety rzymskie na wymiar to koszt 200–350 zł za m², w zależności od tkaniny (bawełna, len, poliester). Na Allegro gotowe modele kosztują od 150 zł.

Czynniki cenowe: Wysokiej jakości tkaniny lub mechanizmy elektryczne mogą windować ceny do 600–800 zł.

Wolnowiszące rolety – ceny i prostota

Mini rolety wolnowiszące to najtańsza opcja, montowana bez kasetki, idealna do tymczasowych rozwiązań.

Ceny w marketach budowlanych: W Castoramie i OBI ceny zaczynają się od 20–50 zł za modele 38x140 cm.

Ceny online: Na Allegro mini rolety kosztują od 20 zł za podstawowe modele 40x150 cm, a na Rolety24.net od 30 zł za m².

Czynniki cenowe: Niska cena wynika z prostoty konstrukcji, ale brak prowadnic może wpływać na funkcjonalność.

Porównanie aktualnych cen rolet wewnętrznych do stycznia 2025

Zestawiając aktualne koszty do stycznia 2025, ceny rolet wewnętrznych wzrosły o 5–10%, co wynika z inflacji i droższych materiałów.

Należy podkreślić, że koszty związane z zakupem rolet zależą od rodzaju, wymiarów czy miejsca zakupu. Najtańsze są mini rolety (od 20 zł), a najdroższe rolety rzymskie i blackout na wymiar (do 1000 zł z mechanizmami elektrycznymi). Porównując oferty marketów i sklepów online, można zaoszczędzić nawet 50 zł na podobnym modelu. Warto śledzić promocje, by znaleźć najlepsze okazje.

