Co wpływa na ceny parapetów wewnętrznych?

Ceny parapetów wewnętrznych zależą od kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim liczy się materiał wykonania – tańsze opcje z tworzyw sztucznych kontrastują z droższymi kamieniami naturalnymi.

Ważny jest też rozmiar i grubość parapetu, ponieważ większe lub grubsze modele wymagają więcej surowca i obróbki. Jakość wykończenia, takie jak powłoki, które nie przepuszczają wilgoci czy specjalne kolory, może podnieść koszt.

Dodatkowo na cenę wpływa miejsce zakupu: u producentów często płaci się za bezpośrednią dostawę bez pośredników, co może być korzystniejsze przy zamówieniach hurtowych, podczas gdy sprzedaż online oferuje promocje i rabaty, ale z dodatkowymi kosztami wysyłki. Inflacja i wahania cen surowców również odgrywają rolę, powodując sezonowe zmiany.

Z jakich materiałów wykonuje się parapety wewnętrzne?

Parapety wewnętrzne produkowane są z różnorodnych materiałów, dostosowanych do potrzeb estetycznych i funkcjonalnych. Najpopularniejsze to PCV, które jest lekkie, odporne na wilgoć i łatwe w utrzymaniu czystości.

Drewno, takie jak dąb czy sosna, zapewnia naturalny wygląd i ciepło, ale wymaga impregnacji. MDF laminowany to ekonomiczna alternatywa dla drewna, z bogatą paletą kolorów imitujących naturalne faktury.

Konglomerat marmurowy lub kwarcowy łączy trwałość kamienia z jednolitą strukturą, oferując odporność na zarysowania. Kamienie naturalne, jak granit czy marmur, to opcje premium – granit jest twardy i odporny na uszkodzenia, a marmur dodaje elegancji, choć jest bardziej podatny na plamy. Wybór materiału wpływa na trwałość, estetykę i cenę parapetu.

Przeczytaj także: Ile kosztuje montaż okien? Przewodnik po cenach w Warszawie, Krakowie i mniejszych miejscowościach

Aktualne ceny parapetów wewnętrznych w styczniu 2026

W styczniu 2026 roku ceny parapetów wewnętrznych wahają się w zależności od materiału, wymiarów i źródła zakupu. Dla modeli z PCV, popularnych ze względu na niską cenę i prostotę montażu, koszty zaczynają się od około 80 zł za mniejsze rozmiary (np. 25x126 cm) i dochodzą do 140 zł za większe warianty (np. 30x156 cm), z średnią około 100-120 zł za sztukę w standardowych wymiarach.

Parapety z MDF laminowanego, oferujące estetykę drewna bez jego wad, kosztują od 100 zł do 350 zł za metr bieżący, w zależności od grubości i wykończenia. Opcje z konglomeratu kwarcowego lub marmurowego, cenione za trwałość, wahają się od 250 zł do 500 zł za metr bieżący, z grubszymi modelami (3 cm) bliżej górnej granicy. Kamienne parapety, takie jak granitowe, to wydatek rzędu 450-600 zł za konkretne rozmiary (np. 182x30 cm), podczas gdy marmurowe osiągają 900-1200 zł za metr bieżący, w zależności od pochodzenia surowca.

Porównując źródła zakupu: u producentów ceny są stabilne i często niższe o 10-20% przy bezpośrednim zamówieniu, np. od 130 zł za PCV w standardowym rozmiarze (1400x350 mm), co wynika z braku marż pośredników. W sprzedaży online dominują promocje, obniżające ceny nawet do 80-90 zł za podobne modele PCV, ale z potencjalnymi dodatkowymi opłatami za transport; dla droższych materiałów jak granit, oferty online mogą być konkurencyjne dzięki rabatom, osiągając 250-400 zł za metr bieżący w porównaniu do 300-500 zł u producentów. Ogólnie, średni koszt parapetu wewnętrznego to 100-500 zł, z możliwością dostosowania do budżetu poprzez wybór prostszych materiałów.

Koszt robocizny. Ile kosztuje montaż parapetów wewnętrznych w 2026?

Robocizna montażu parapetów wewnętrznych w styczniu 2026 roku stanowi istotny element całkowitego kosztu, ale coraz częściej jest wliczona w cenę samego parapetu – szczególnie w ofertach pakietowych od producentów, dużych marketów budowlanych i firm świadczących kompleksowe usługi. Gdy montaż jest zamawiany osobno, średnie stawki za robociznę (bez materiału) wynoszą w całej Polsce 95–130 zł/mb. W Warszawie i innych dużych miastach ceny są wyższe – najczęściej 120–150 zł/mb, natomiast w mniejszych miejscowościach i na wsiach spadają do 80–110 zł/mb. Prosty montaż parapetów PCV lub MDF laminowanego to zazwyczaj 80–120 zł/mb. Przy parapetach kamiennych (granit, konglomerat kwarcowy) stawki rosną do 110–140 zł/mb, a w przypadku skomplikowanych prac – fazowania krawędzi, podcięć pod kaloryfer, narożników czy niestandardowych wymiarów – mogą dojść nawet do 180–220 zł/mb. Za pojedynczy parapet o długości 150–200 cm wykonawcy najczęściej biorą 180–350 zł/szt., w zależności od regionu i stopnia trudności.

W praktyce jednak wiele firm oferuje montaż w cenie parapetu – zwłaszcza przy zakupie PCV, MDF lub konglomeratu. W takich pakietach całkowity koszt za metr bieżący (materiał + robocizna) wynosi najczęściej 85–160 zł/mb, a w promocjach nawet 70–130 zł/mb. Kamienne parapety rzadziej mają w pełni darmowy montaż, ale i tu producenci często doliczają tylko symboliczną dopłatę (20–60 zł/mb) zamiast pełnej stawki rynkowej. Ceny robocizny są wyższe o około 10–15% niż w 2025 roku, głównie z powodu wzrostu stawek godzinowych fachowców i kosztów dojazdów.

Porównanie aktualnych cen z 2025 rokiem

W porównaniu do 2025 roku, ceny parapetów wewnętrznych w 2026 wzrosły średnio o 10-20%, co wynika z inflacji, rosnących kosztów surowców i energii. Na przykład, modele PCV, które rok wcześniej kosztowały od 70 zł za mniejsze warianty, teraz zaczynają się od 80 zł, z podobnym wzrostem w MDF (z 100-350 zł/mb do 100-350 zł, ale z wyższymi górnymi granicami). Parapety kamienne, jak granitowe, podrożały z około 400 zł do 450-600 zł za porównywalne rozmiary, a marmurowe utrzymały trend wzrostowy. U producentów wzrost jest mniej odczuwalny (ok. 10%), podczas gdy online promocje łagodzą zmiany, choć koszty wysyłki wzrosły. To sprawia, że zakupy w 2026 wymagają większego budżetu, ale rynek oferuje więcej opcji ekologicznych i trwałych.

Tekst powstał z wykorzystaniem narzędzi AI.

Zobacz galerię: Najpiękniejsze domy w Polsce

Murowane starcie Okna – plastikowe czy aluminiowe? MUROWANE STARCIE