Zbuduj sobie dom z... konopi. Polacy opracowali nowatorskie bloczki ścienne

Bloczki ścienne z konopi. Eksperci z Politechniki Lubelskiej opatentowali nowy materiał

Konopie nie są w budownictwie materiałem nowym, choć wciąż raczej niszowym. Beton konopny znany jest w Polsce z kilku realizacji, zaś w przemyśle meblarskim rozwijane są meble z konopi oraz z roślinnego surowca znanego jako strumber. Teraz jednak pojawił się nowy materiał budowlany: lekkie i wytrzymałe bloczki ścienne z konopi.

Dotychczas, żeby wybudować z tej rośliny ścianę, na placu budowy ustawiano drewniane deskowanie, w które wsypywano mieszankę wapienno-konopną i odpowiednio ją zagęszczano – ubijano. Wymagała ona dużej ilości wody, a to przekładało się na długi czas wysychania ścian. W związku z tym prace związane z wykonaniem gotowej ściany przebiegały dość wolno.

Teraz to się zmieni. Dr inż. Przemysław Brzyski z Katedry Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz przedsiębiorca i projektant mgr inż. Tomasz Bujnowski wraz z zespołem, w ramach międzynarodowego grantu, opracowali i przebadali innowacyjne rozwiązanie, które może zrewolucjonizować rynek budowlany. Mowa o bloczkach ściennych z paździerzy konopnych, które świetne łączą parametry izolacyjne, ekologiczność i lekkość konstrukcji. Ich wymiary to 60 cm x 40 cm x 24 cm.

– Paździerze konopne mają wysoką porowatość, około 80 proc. ich objętości to powietrze uwięzione w porach. Dzięki temu bloczek ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Budynku, który z nich powstaje nie trzeba dodatkowo ocieplać – wyjaśnia dr inż. Brzyski. – Takie rozwiązanie pozwala też na naturalną regulację wilgotności w pomieszczeniach. Paździerze pochłaniają nadmiar wilgoci z pomieszczenia i oddają ją, gdy powietrze otoczenia staje się zbyt suche.

i Autor: Politechnika Lubelska/ Materiały prasowe Bloczki ścienne z paździerzy konopnych

Konopie, PCM i spoiwo magnezowe. Nowe bloczki mają ujemny ślad węglowy

Trójwarstwowe bloczki z konopi, w porównaniu z dotychczasowymi materiałami budowlanymi wykorzystującymi tę roślinę, cechują się wyższą sztywnością i odpornością na uszkodzenia, a także lepszymi parametrami cieplnymi.

Jedna z zewnętrznych warstw zawiera dodatek materiału zmienno-fazowego PCM, który poprawia zdolność akumulowania ciepła przez bloczek. Środkowa warstwa o grubości 29 cm to lekka mieszanka o wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Kluczowym elementem tej technologii jest połączenie paździerzy konopnych ze spoiwem magnezowym, które zastępuje typowe dla takich kompozytów spoiwa wapienne. Dużym atutem nowego materiału jest też jego ekologiczność.

– Konopie przemysłowe w czasie wzrostu pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla. Mamy tutaj do czynienia z ujemnym śladem węglowym. To oznacza, że w cyklu produkcji bloczka, ilość pochłoniętego i zmagazynowanego CO2 jest większa niż wyemitowanego

– zaznacza dr inż. Brzyski.

Jeszcze kilka lat temu rynek był zbyt mały, aby można było liczyć na stabilne dostawy surowca, przez co konieczne było sprowadzanie go z zagranicy (a to wpływało na opłacalność technologii). Dziś coraz więcej osób dostrzega potencjał konopi w budownictwie, a liczba upraw w Polsce stale rośnie.

Póki co trwa testowanie nowego budulca opracowanego i opatentowanego przez naukowców z Politechniki Lubelskiej. Pod Lublinem powstał nieduży modelowy domek z bloczków konopnych, który pozwala przeprowadzić m.in. badania cieplne i wilgotnościowe.

