Daszek nad wejściem. Ochrona drzwi i podejścia przed deszczem i śniegiem. Jak zrobić mały, a jak duży daszek. Ekspert radzi

Przede wszystkim należy pamiętać, że daszek musi być dobrze wkomponowany w bryłę budynku i stanowić dopełnienie elewacji frontowej domu. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest zamontowanie daszku, który wydaje się zbyt drobny na tle masywnej bryły budynku. Z kolei zbyt duży daszek może uczynić dom karykaturalnie małym.

Jaki dach, taki daszek

Kształt daszku musi nawiązywać do tego, który przekrywa dom.

W domach z dachem dwuspadowym i wejściem znajdującym się na ścianie szczytowej można zastosować dwa rozwiązania: wykonać daszek dwuspadowy o kącie nachylenia podobnym do kąta nachylenia dachu lub - jeśli taki daszek nie mieści się na elewacji, na przykład ze względu na bliskie położenie okien - mały pulpitowy daszek o spadku zgodnym ze spadkiem dachu. Dla uzyskania lepszych proporcji daszek można na przykład wesprzeć na słupach, które staną się istotnym elementem ozdobnym wejścia.

Gdy drzwi wejściowe są umieszczone na elewacji bocznej z równoległym okapem, najlepszym rozwiązaniem będzie przedłużenie płaszczyzny istniejącego dachu.

W domach o tradycyjnej formie i czterospadowym dachu z dużym okapem, który nie chroni drzwi wejściowych, najlepszym rozwiązaniem jest zadaszenie wejścia solidnym dwu- lub wielospadowym daszkiem.

W domach o dachach pozbawionych okapów lub płaskich doskonale sprawdzają się lekkie szklane (ewentualnie poliwęglanowe) daszki o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub z aluminium. Można też zastosować je w modernistycznych budynkach projektowanych współcześnie oraz odnawiając elewację typowej kostki z lat 70. i 80. W przypadku daszków szklanych, w tym również typowych, najlepiej sprawdzają się proste formy o niewielkim spadku. Warto dopasować do nich inne elementy wykończenia zewnętrznego domu, na przykład balustrady balkonów.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest wielkość daszku. Powinna być ona powiązana z podestem - zbyt duży daszek nad małym schodkiem może wyglądać groteskowo.

Niezwykle istotny jest też odpowiedni dobór materiałów. Powinny one być identyczne jak te wykorzystane na dachu lub nawiązywać do nich estetycznie i kolorystycznie, ale także pasować do wykończenia elewacji i innych elementów budynku.

Autor: Kinga Racoń-Leja, Marek Leja, Marek Sternicki Mały daszek o niewielkiej rozpiętości (do 1,5 m) i o dużym spadku połaci.

Sposób wykonania daszku

Zadaszenie drzwi wejściowych najlepiej zaplanować na początku budowy, ponieważ można wtedy zamocować elementy kotwiące w ścianie nośnej, wykonać obróbki blacharskie i wyprowadzić odwodnienie, nie niszcząc warstw ocieplenia i wykończeniowych elewacji.

W przypadku gotowego domu polecam oparcie daszku na słupach dostawionych do elewacji i przykręconych do niej śrubami lub - jeżeli chcemy stworzyć rodzaj ganku przed wejściem - na słupach odstawionych od elewacji. Płatew górną trzeba wtedy przymocować do wieńca. Konstrukcja daszku jest wówczas stabilnie połączona z konstrukcją budynku, ale pracuje niezależnie od niego. To rozwiązanie najlepiej sprawdza się przy ścianach nośnych wykonanych z lekkich pustaków oraz grubej warstwie ocieplenia, a także przy ścianach trójwarstwowych, jeśli trudno połączyć obie konstrukcje - daszku i nośną ściany.

Konstrukcję daszku wykonuje się z drewna, wszystkie elementy należy zabezpieczyć lakierem, środkami przeciwgrzybicznymi, farbą, lakierobejcą lub dekoracyjnym impregnatem.

Przy niewielkiej rozpiętości - od 1 do 1,5 m - daszek najlepiej wykonać z większym spadkiem - 30-45°, natomiast aby uzyskać większą rozpiętość, spadek powinien być mniejszy - 15-30° (przy daszku o dużej rozpiętości i dużym spadku jego górna krawędź wyszłaby zbyt wysoko na elewacji).

Właściwe zamocowanie daszku jest niezwykle ważne, ponieważ jest on narażony na wyłamanie przez podmuchy wiatru i przenosi obciążenia leżącego na nim zimą śniegu i lodu.

Autor: Kinga Racoń-Leja, Marek Leja, Marek Sternicki Daszek-ganek o większej rozpiętości (2 m) i o małym spadku połaci.

Odprowadzenie wody z daszku

Jednospadowe daszki wymagają zastosowania rynny, aby woda nie spływała bezpośrednio przed drzwi i nie tworzyła kałuż na podeście. Zimą mogłoby to prowadzić do oblodzenia stopni, a przy częstym zawilgoceniu także do niszczenia nawierzchni, cokołu oraz dolnej części elewacji. Rynnę należy umieścić przy najniższej krawędzi połaci i tak ukształtować spadek, aby woda swobodnie odpływała w wybranym kierunku.

W małych daszkach dwuspadowych boczne rynny nie zawsze są konieczne. Trzeba jednak zadbać, aby woda spływająca z obu połaci nie trafiała na schody ani w miejsce, przez które przechodzą domownicy. W przypadku większych zadaszeń oraz daszków wielospadowych rynnę najlepiej poprowadzić wzdłuż całego okapu i połączyć z rurą spustową. Wodę można odprowadzić do kanalizacji deszczowej, studni chłonnej, skrzynki rozsączającej albo na teren działki, lecz w odpowiedniej odległości od fundamentów domu.

Ważnym detalem jest także okap lub kapinos, który zapobiega podciekaniu wody pod pokrycie i spływaniu jej po konstrukcji daszku. Przy zadaszeniach szklanych i poliwęglanowych funkcję tę pełnią zwykle odpowiednio wyprofilowane listwy brzegowe. Gotowe daszki często mają zintegrowane aluminiowe rynienki lub profile kierujące wodę na boki.

Rzadko stosowanym, lecz efektownym rozwiązaniem jest przymocowany do rynny i zakotwiony przy podłożu łańcuch deszczowy, po którym woda spływa do żwirowej niecki, kratki odpływowej lub niewielkiego zbiornika. Niezależnie od wybranego sposobu odwodnienia rynnę i odpływ trzeba regularnie oczyszczać z liści oraz innych zanieczyszczeń. Niedrożne odwodnienie sprawi, że podczas intensywnego deszczu woda zacznie przelewać się przez krawędź daszku dokładnie tam, gdzie zadaszenie miało przed nią chronić.

Murator Remontuje #3: Tania metamorfoza łazienki Materiał sponsorowany

Murowane starcie Brama wjazdowa – rozwierana czy przesuwna? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Domy z werandą - 5 projektów nowoczesnych domów z tradycyjnym gankiem lub zadaszonym tarasem