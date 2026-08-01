Dlaczego warto wybrać tynk silikonowy?

Tynki silikonowe należą do najbardziej zaawansowanych materiałów stosowanych jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń ETICS. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic silikonowych charakteryzują się wyjątkową odpornością na czynniki atmosferyczne oraz bardzo niską nasiąkliwością powierzchni. Powierzchnia elewacji skutecznie odprowadza wodę opadową, jednocześnie zachowując wysoką paroprzepuszczalność. Oznacza to, że ściany mogą swobodnie „oddychać”, a ryzyko zawilgocenia przegrody zostaje znacząco ograniczone.

ARMASIL T – trwałość na lata

ARMASIL T to silikonowa masa tynkarska przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń Farby KABE oraz na tradycyjnych podłożach mineralnych.

Najważniejsze zalety produktu:

bardzo wysoka odporność na zabrudzenia,

efekt samoczyszczącej się powierzchni podczas opadów deszczu,

doskonała odporność na działanie promieniowania UV,

niska nasiąkliwość przy zachowaniu wysokiej paroprzepuszczalności,

odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne,

szeroka gama kolorystyczna dostępna w systemie mieszalnikowym Farby KABE.

Dzięki swoim właściwościom ARMASIL T doskonale sprawdza się zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i na dużych obiektach wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej.

Autor: Farby Kabe/ Materiały prasowe

ARMASIL TOP WHITE – super biała masa tynkarska dla najbardziej wymagających elewacji

Biała elewacja od lat pozostaje symbolem elegancji, nowoczesności i ponadczasowego stylu. Aby zachowała swój estetyczny wygląd przez wiele lat, niezbędne jest zastosowanie materiału o najwyższej jakości. Odpowiedzią na te wymagania jest ARMASIL TOP WHITE – super biała silikonowa masa tynkarska marki Farby KABE, przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń.

Wyjątkowa biel na lata

ARMASIL TOP WHITE wyróżnia się wyjątkowo wysokim stopniem białości, dzięki czemu pozwala uzyskać efekt idealnie białej elewacji o eleganckim i estetycznym wyglądzie. To rozwiązanie dedykowane inwestorom, którzy oczekują perfekcyjnej bieli oraz trwałości koloru przez długi okres użytkowania.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii silikonowej powierzchnia elewacji dłużej zachowuje świeży wygląd i jest mniej podatna na zabrudzenia wynikające z codziennej eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych.

Autor: Farby Kabe/ Materiały prasowe

Ochrona i trwałość

ARMASIL TOP WHITE łączy wyjątkową estetykę z wysokimi parametrami technicznymi. Produkt charakteryzuje się:

wyjątkowo wysoką białością powierzchni,

wysoką odpornością na zabrudzenia,

niską nasiąkliwością,

bardzo dobrą paroprzepuszczalnością,

odpornością na działanie promieniowania UV,

wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne.

Takie właściwości sprawiają, że elewacja przez wiele lat zachowuje estetyczny wygląd oraz skutecznie chroni system ociepleń przed wpływem czynników zewnętrznych.

Element kompletnego systemu Farby KABE

ARMASIL TOP WHITE stanowi element kompletnych systemów ociepleń Farby KABE. Stosowanie wszystkich komponentów systemu zgodnie z technologią producenta zapewnia ich pełną kompatybilność oraz wysoką trwałość całego rozwiązania.

Dodatkowym atutem jest 5-letnia gwarancja producenta na kompletny system ociepleń oraz trwałość koloru elewacji, udzielana pod warunkiem zastosowania wszystkich elementów systemu Farby KABE zgodnie z zaleceniami technologicznymi.

Autor: Farby Kabe/ Materiały prasowe

Elegancja w najczystszej postaci

ARMASIL TOP WHITE to propozycja dla inwestorów, którzy wybierają klasyczną, śnieżnobiałą elewację i oczekują, że jej wygląd pozostanie niezmienny przez długie lata. Połączenie wyjątkowej białości z zaletami technologii silikonowej sprawia, że produkt doskonale wpisuje się w wymagania nowoczesnego budownictwa, oferując trwałość, estetykę i niezawodną ochronę elewacji.

Ochrona elewacji na długie lata

Nowoczesne elewacje muszą sprostać wielu wyzwaniom:

intensywnemu nasłonecznieniu,

opadom deszczu,

mrozowi,

zanieczyszczeniom komunikacyjnym,

rozwojowi glonów i grzybów.

Zastosowanie silikonowych mas tynkarskich Farby KABE pozwala skutecznie ograniczyć wpływ tych czynników. Powierzchnia elewacji dłużej pozostaje czysta, zachowując estetyczny wygląd bez konieczności częstego mycia czy renowacji.

Autor: FARBY KABE POLSKA Sp. z o. o./ Materiały prasowe

Kompletny system ociepleń Farby KABE

Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując produkty jako element kompletnego systemu ociepleń Farby KABE. Wszystkie składniki systemu zostały zaprojektowane tak, aby wzajemnie się uzupełniały, zapewniając trwałość, bezpieczeństwo i wieloletnią eksploatację elewacji.

Gwarancja producenta – pewność na lata

Decydując się na wykonanie elewacji w kompletnym systemie ociepleń Farby KABE, inwestor zyskuje nie tylko najwyższą jakość materiałów, ale również 5-letnią gwarancję producenta na cały system oraz trwałość koloru elewacji. Warunkiem jej uzyskania jest zastosowanie wszystkich elementów systemu zgodnie z technologią Farby KABE oraz zaleceniami producenta.

Kompletne rozwiązanie obejmuje wszystkie współpracujące ze sobą materiały – od zapraw klejących, przez warstwę zbrojoną, grunt, aż po silikonową masę tynkarską. Takie podejście gwarantuje pełną kompatybilność produktów, trwałość całego układu oraz zachowanie estetyki elewacji przez długie lata.

To mocny argument dla inwestorów. 5-letnia gwarancja na system i kolor potwierdza jakość oferowanych rozwiązań oraz daje użytkownikowi pewność, że elewacja zachowa swoje właściwości techniczne i estetyczne przez wiele sezonów.

ARMASIL T oraz ARMASIL TOP WHITE to rozwiązania dla osób, które oczekują od elewacji nie tylko atrakcyjnego wyglądu, ale przede wszystkim trwałości i niezawodności. Dzięki zaawansowanej technologii silikonowej produkty zapewniają wysoką odporność na warunki atmosferyczne, długotrwałą estetykę oraz skuteczną ochronę systemów ociepleń.

Farby KABE od lat dostarcza rozwiązania, które łączą szwajcarską jakość z nowoczesnymi technologiami, pomagając tworzyć elewacje odporne na upływ czasu i zachowujące swój wyjątkowy wygląd przez wiele lat.