Dlaczego izolacja elewacji ma znaczenie?

Najważniejszym parametrem materiału termoizolacyjnego jest zdolność do ochrony przed ucieczką ciepła, czyli wielkość współczynnika przewodzenia ciepła λ. Im jest on mniejszy, tym lepiej. Styropian i wełna mineralna są dostępne w postaci wielu produktów różniących się tym parametrem. Ale najcieplejszy styropian i najcieplejsza wełna zapewniają taką samą ochronę – mają lambdę 0,030 W/(mK). Znajdziemy też wiele produktów o lambdzie na poziomie 0,031-0,035, a nawet wyższej, więc jest z czego wybierać.

Izolacyjność termiczna i koszty – co wybrać?

Styropian jest znacznie tańszy od wełny mineralnej. Za tak samo izolującą warstwę ochronną ze styropianu można zapłacić ponad dwa razy mniej niż za wełnę mineralną. Dlatego styropian jest powszechnie stosowany do ocieplania elewacji. Wynika to również z tego, że budujemy domy w technologii murowej.

Styropian jest odporny na działanie wilgoci i wody, jest materiałem samogasnącym, co stanowi ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia. Pokryty siatką zbrojącą oraz warstwą tynku jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Będzie chronił elewację przez wiele lat. Może ona wymagać mycia oraz ochrony przed porostem algami lub grzybami.

Do ocieplenia ścian zewnętrznych nie potrzeba materiału paroprzepuszczalnego, jakim jest wełna mineralna – powszechnie stosowana do ociepleń w budynkach i konstrukcjach szkieletowych, gdzie ta właściwość jest kluczowa. Zatem styropian na elewacji jest właściwym materiałem na swoim miejscu.

Ciężar ma znaczenie

Płyty styropianu są znacznie lżejsze od wełny mineralnej. Ciężar właściwy styropianu, zależnie od gęstości, wynosi od 11 do 20 kg/m3. W przypadku styropianu elewacyjnego EPS 70-80 to zwykle około 15 kg/m3.

Na elewacji stosuje się płyty, a nie maty z wełny mineralnej, które są znacznie cięższe – ich gęstość wynosi od 60 do ponad 100 kg/m3. Większa gęstość daje lepszą ochronę akustyczną.

Montaż styropianu – zalety i praktyczne wskazówki

Ocieplanie domów styropianem to technologia znana wykonawcom od lat. Płyty są gotowe do przyklejenia. Są lekkie i mają poręczne wymiary. Mogą mieć krawędzie wyfrezowane tak, żeby jedną wsuwać w drugą, co zapewnia stworzenie szczelnej powłoki. Styropian łatwo docinać na potrzebny wymiar. Można to robić zwykłą piłą. Ważna jest staranność przyklejenia i nakładanie zaprawy metodą obwodowo-punktową. Kiedyś były z tym problemy, bo wykonawcy woleli kleić płyty na placki, co jest szybsze, ale może skutkować oderwaniem termoizolacji od ścian przez silny wiatr.

Mocowanie kołkami nie jest obowiązkowe w domach jednorodzinnych. Zaleca się to robić tam, gdzie wieją silne wiatry, żeby lepiej chronić ocieplenie. Po przyklejeniu płyt drobne szczeliny trzeba uzupełnić pianką poliuretanową, a całość powierzchni wyfrezować, żeby stworzyć równą i gładką powierzchnię pod tynk cienkowarstwowy. Prace ociepleniowe z wykorzystaniem styropianu przebiegają szybko. Jedynym zastrzeżeniem jest konieczność ochrony styropianu grafitowego przed nadmiernym działaniem słońca.

Wełna mineralna – kiedy warto ją zastosować?

Wełna mineralna jest droższa i trudniejsza w montażu, ale w wielu sytuacjach okazuje się najlepszym wyborem. Przede wszystkim zapewnia bardzo dobrą izolację akustyczną, co ma znaczenie w domach zlokalizowanych przy ruchliwych drogach lub w gęstej zabudowie.

Kolejnym atutem wełny jest jej niepalność — to materiał klasy A1, który znacząco podnosi bezpieczeństwo pożarowe budynku. Wełna mineralna „oddycha”, dzięki czemu dobrze współpracuje ze ścianami o wysokiej paroprzepuszczalności, np. z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej.

Koszty materiałów i robocizny – analiza budżetu

Koszty ocieplenia elewacji to jeden z kluczowych czynników decyzyjnych. Styropian jest zdecydowanie tańszy – zarówno pod względem ceny materiału, jak i robocizny. Różnice mogą sięgać nawet 30–40% w porównaniu do wełny mineralnej.

Wełna mineralna wymaga bardziej precyzyjnego montażu, większej liczby kołków oraz doświadczenia wykonawcy, co podnosi koszt prac. Z drugiej strony, lepsze parametry akustyczne i ogniowe mogą przełożyć się na długoterminowe korzyści.

Warto pamiętać: całkowity koszt ocieplenia to nie tylko cena płyt izolacyjnych, ale także kleje, siatki, tynk, robocizna i ewentualne poprawki wynikające z błędów wykonawczych.

Najczęstsze błędy przy ocieplaniu elewacji

Nawet najlepszy materiał izolacyjny nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie źle zamontowany. Jednym z najczęstszych błędów jest nieprawidłowe klejenie płyt – zbyt mała ilość kleju lub brak ciągłości obwodu powoduje mostki termiczne.

Innym problemem jest niewłaściwe kołkowanie, brak dylatacji lub zbyt cienka warstwa zbrojąca. Błędem bywa także dobór niewłaściwego materiału do rodzaju ściany oraz warunków lokalnych.

Skutek? Zwiększone straty ciepła, pęknięcia tynku, zawilgocenie elewacji i konieczność kosztownych napraw już po kilku sezonach.

Autor: WEBER/ Materiały prasowe Wełna mineralna na elewacji. Montaż łączników mechanicznych (kołków) należy wykonywać po pełnym związaniu zaprawy klejowej, tj. po około 48 godzinach (przy grubości warstwy ≤ 10 mm).

Podsumowanie

Wybór między styropianem a wełną mineralną powinien być dopasowany do konkretnego budynku, budżetu i oczekiwań inwestora. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich domów.

Eksperci zalecają, aby przed zakupem materiału:

sprawdzić współczynnik λ i klasę reakcji na ogień

uwzględnić lokalizację budynku i poziom hałasu

dobrać izolację do rodzaju ścian i tynku

zainwestować w doświadczoną ekipę wykonawczą

Dobrze zaprojektowane i wykonane ocieplenie elewacji to inwestycja na lata — wpływa na rachunki za ogrzewanie, komfort mieszkania i trwałość całego domu.

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