Tynki silikonowe ARMASIL T w systemach ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

KABE THERM RENO - skuteczna termomodernizacja budynków

System ociepleń KABE THERM RENO został opracowany z myślą o ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków, a także o docieplaniu obiektów posiadających już istniejące systemy termoizolacyjne wykonane na bazie styropianu. Rozwiązanie to może być stosowane zarówno z wykorzystaniem styropianu białego, jak i grafitowego, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie parametrów izolacyjnych do wymagań konkretnego budynku. Technologia wykonania systemu jest stosunkowo prosta, a jednocześnie gwarantuje wieloletnią trwałość oraz estetyczny wygląd elewacji. Warstwę wykończeniową stanowi cienkowarstwowy tynk silikonowy ARMASIL T lub ARMASIL TOP WHITE, który tworzy trwałą i dekoracyjną powłokę odporną na działanie opadów atmosferycznych oraz zabrudzenia. Dodatkowym atutem jest obecność składników ograniczających rozwój glonów i grzybów na powierzchni elewacji. System KABE THERM RENO znajduje szczególne zastosowanie podczas termomodernizacji starszych budynków wykonanych w technologiach niespełniających obecnych wymagań dotyczących izolacyjności termicznej.

Dlaczego warto wybrać tynki silikonowe ARMASIL T?

Tynk silikonowy ARMASIL T umożliwia wykonanie cienkowarstwowej wyprawy o mikroporowatej strukturze, która charakteryzuje się bardzo dobrą przepuszczalnością pary wodnej. Dzięki zastosowaniu żywic silikonowych powierzchnia tynku wykazuje niską nasiąkliwość, ponieważ skutecznie odpycha cząsteczki wody. Takie właściwości zapewniają efektywną ochronę elewacji przed wilgocią oraz ograniczają osadzanie się zabrudzeń. Tynk ARMASIL T dostępny jest w różnych grubościach ziarna oraz w bogatej palecie kolorystycznej tworzonej przy użyciu trwałych pigmentów nieorganicznych, co pozwala zachować estetyczny wygląd elewacji przez długi czas. Uzupełnieniem oferty jest gotowa do użycia silikonowa masa tynkarska ARMASIL TOP WHITE wyróżniająca się intensywnie białym kolorem. Produkt ten ogranicza nadmierne nagrzewanie się ścian zewnętrznych, co może przyczyniać się do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Tynki ARMASIL T i ARMASIL TOP WHITE są szczególnie często wykorzystywane podczas modernizacji starszych obiektów wymagających poprawy parametrów termoizolacyjnych.

Autor: Farby KABE/ Materiały prasowe

KABE THERM MW - system ociepleń z wełną mineralną

System KABE THERM MW to rozwiązanie przeznaczone do ocieplania ścian zewnętrznych z wykorzystaniem płyt z wełny mineralnej. System może być wykonywany przy użyciu elewacyjnej lub lamelowej wełny mineralnej, dzięki czemu zapewnia bardzo wysoką paroprzepuszczalność i umożliwia swobodne odprowadzanie wilgoci ze ścian budynku. Warstwę zewnętrzną stanowi silikonowa wyprawa tynkarska ARMASIL T lub ARMASIL TOP WHITE, która gwarantuje trwałość, odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz skuteczną ochronę przed zabrudzeniami. Dodatkowo powierzchnia elewacji zabezpieczona jest przed rozwojem glonów i grzybów. System może być wykończony w szerokiej gamie kolorów oraz faktur, a także w wersji super białej. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności doskonale sprawdza się na ścianach wykonanych z materiałów porowatych, takich jak beton komórkowy, cegła poryzowana czy żużlobeton. Bardzo dobre właściwości akustyczne sprawiają natomiast, że system jest odpowiednim rozwiązaniem dla budynków położonych w miejscach narażonych na wysoki poziom hałasu.

Jak wybrać odpowiedni system ociepleń KABE THERM?

Wybór odpowiedniego systemu ociepleń jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych podczas budowy lub termomodernizacji budynku, ponieważ wpływa zarówno na komfort użytkowania obiektu, jak i na koszty jego eksploatacji. Firma Farby KABE Polska oferuje szeroką gamę systemów ociepleń KABE THERM opartych na różnych materiałach termoizolacyjnych, co pozwala dopasować rozwiązanie do specyfiki konkretnej inwestycji. Dodatkowym atutem systemów KABE THERM jest możliwość uzyskania wydłużonej pięcioletniej gwarancji obejmującej zarówno system ociepleń, jak i kolor tynku zgodny z paletą producenta.