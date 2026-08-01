Szczególne miejsce w ofercie zajmują systemy wykorzystujące tynki natryskowe AKORD, pozwalające na szybsze wykonanie elewacji, uzyskanie jednolitej faktury oraz zwiększenie efektywności prac wykonawczych. Mechaniczna aplikacja tynków znacząco ogranicza ryzyko powstawania nierówności typowych dla tradycyjnych metod ręcznych, a także umożliwia łatwiejsze wykonywanie elewacji na powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.

KABE THERM EPS – efektywne ocieplenie na bazie styropianu

System KABE THERM EPS to rozwiązanie przeznaczone do ocieplania ścian zewnętrznych z wykorzystaniem płyt styropianowych EPS. System znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym, jak i w obiektach użyteczności publicznej czy przemysłowych.

Popularność tego rozwiązania wynika przede wszystkim z korzystnego stosunku jakości do kosztów inwestycji oraz łatwości montażu. System doskonale sprawdza się podczas termomodernizacji starszych budynków wymagających poprawy efektywności energetycznej.

Warstwę wykończeniową można wykonać przy użyciu tynków natryskowych:

ARMASIL T AKORD – silikonowego,

NOVALIT T AKORD – polikrzemianowego,

PERMURO T AKORD – akrylowego.

Dodatkowym atutem jest możliwość malowania elewacji farbami ARMASIL F lub NOVALIT F, dostępnymi w szerokiej gamie kolorystycznej.

KABE THERM MW – bezpieczeństwo i paroprzepuszczalność

W przypadku budynków wymagających najwyższej ochrony przeciwpożarowej oraz wysokiej paroprzepuszczalności zastosowanie znajduje system KABE THERM MW oparty na wełnie mineralnej. Rozwiązanie to dedykowane jest szczególnie budynkom wysokim oraz obiektom, w których istotne znaczenie ma izolacyjność akustyczna.

Wełna mineralna jako materiał niepalny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynku, a jednocześnie zapewnia skuteczną ochronę przed utratą ciepła oraz hałasem zewnętrznym.

Autor: Farby KABE/ Materiały prasowe

KABE THERM SG – skuteczna izolacja stropów garażowych

Oferta Farby KABE obejmuje również system KABE THERM SG przeznaczony do ocieplania stropów garaży otwartych i zamkniętych. W systemie zastosowano niepalne płyty z lamelowej wełny mineralnej, gwarantujące wysoką odporność ogniową oraz trwałość użytkową.

Warstwę wykończeniową może stanowić mineralna wyprawa tynkarska MINERALIT T AKORD aplikowana metodą natryskową, opcjonalnie malowana farbą NOVALIT F.

Tynki natryskowe AKORD – szybkość aplikacji i trwałość elewacji

Technologia natryskowa AKORD została opracowana z myślą o zwiększeniu wydajności prac elewacyjnych oraz uzyskaniu wysokiej jakości wykończenia. W zależności od wymagań inwestycji dostępne są różne rodzaje tynków:

ARMASIL T AKORD

Tynk silikonowy o właściwościach hydrofobowych i samoczyszczących. Dzięki odporności na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV elewacja przez długi czas zachowuje estetyczny wygląd i trwałość kolorów.

NOVALIT T AKORD

Tynk polikrzemianowy o wysokiej paroprzepuszczalności i mineralnym charakterze. Polecany szczególnie do obiektów wymagających skutecznej regulacji wilgotności ścian.

PERMURO T AKORD

Akrylowa masa tynkarska wyróżniająca się bardzo dobrą przyczepnością oraz odpornością na działanie czynników zewnętrznych.

MINERALIT T AKORD

Mineralna wyprawa tynkarska przeznaczona do systemów wymagających najwyższej ochrony przeciwpożarowej i wysokiej paroprzepuszczalności.

Autor: Farby KABE/ Materiały prasowe

Kompleksowe systemy z gwarancją producenta

Farby KABE oferuje 5-letnią gwarancję na kompletne systemy ociepleń KABE THERM wykonywane zgodnie z wytycznymi ETICS. Gwarancja obejmuje wszystkie komponenty systemowe, co daje inwestorom bezpieczeństwo oraz pewność trwałości zastosowanych rozwiązań.

Odpowiedź na współczesne wymagania budownictwa

Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM wpisują się w aktualne trendy związane z energooszczędnością, bezpieczeństwem pożarowym i zrównoważonym budownictwem. Coraz większe znaczenie zyskują rozwiązania zapewniające nie tylko skuteczną izolację termiczną, ale również trwałość, estetykę oraz kompatybilność z nowoczesnymi technologiami grzewczymi i odnawialnymi źródłami energii.

Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii, wysokiej jakości materiałów oraz sprawdzonej technologii natryskowej AKORD, systemy KABE THERM stanowią kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnej termomodernizacji budynków.