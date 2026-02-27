Nowe życie domu podcieniowego na Żuławach. Odbudowa budynku z historią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Materiał powstał przy wsparciu AI

Pałac Myśliwski w Mojej Woli - kora dębu na elewacji

W Polsce znany jest tylko jeden taki budynek: Pałac Myśliwski w Mojej Woli. To zabytek wyjątkowej klasy, wybudowany w latach 1854-1855 jako leśna rezydencja Księcia Brunszwiku, Luneburga i Oleśnicy - Wilhelma Augusta. To, co go wyróżnia, to elewacja - jest z kory dębu. W pierwszych latach XX wieku pałac rozbudowali pałac Agnes i Daniel von Diergardt i wtedy elewacja rozbudowanej części została pokryta płatami kory dębu korkowego, sprowadzonymi z Portugalii.

W Polsce rynek ten jest wciąż niszowy, a jednak - kilka lat temu jedna z firm stolarskich pochwaliła się kolejna realizacją. Oto budynek pokryty panelami z kory. Zobaczcie i czytajcie dalej, jeśli jesteście ciekawi takich nietypowych elewacji.

Kora a korek - różnice

Korek (Dąb Korkowy): to tkanka pozyskiwana z dębu korkowego (Quercus suber). Jest elastyczny, lekki i ma strukturę „gąbki”. Na elewacje trafia jako płaty (jak w Mojej Woli) lub w formie aglomeratu (płyty z granulatu).

Kora (np. topola, modrzew): To zewnętrzna, twarda „skóra” drzewa. Na elewacje (tzw. Bark Siding) wykorzystuje się głównie korę Topoli Tulipanowej lub Modrzewia. Jest sztywna, gruba i ma głębokie bruzdy. Nie ma właściwości elastycznych korka, ale jest niezwykle pancerna.

Gdzie i jak kupić korę na elewację domu?

W Polsce nie ma dużej fabryki produkującej gotowe panele z kory na masową skalę. Skąd zatem wziąć korę na elewację? Inwestorzy zazwyczaj korzystają z dwóch ścieżek:

Ścieżka rzemieślnicza: Firmy zajmujące się luksusowymi elewacjami drewnianymi (np. Ecomodus czy dystrybutorzy premium jak JAF Polska) są w stanie sprowadzić materiał na zamówienie lub współpracować z europejskimi liderami. Często są to realizacje typu custom, gdzie architekt zamawia surowiec bezpośrednio z tartaków wyspecjalizowanych w korowaniu.

Europa – liderzy rynku to:

Freund GmbH (Niemcy): To obecnie najsilniejszy gracz w Europie. Oferują gotowe panele z kory modrzewia (Larch Bark) oraz dębu korkowego. Ich produkty są certyfikowane i przygotowane do montażu systemowego.

Bark House (USA/Dystrybucja EU): Prekursorzy elewacji z kory topoli. Choć to firma z USA, ich produkty są sprowadzane do Europy na najbardziej prestiżowe inwestycje.

Woodstoxx (Belgia): Specjaliści od innowacyjnych okładzin drewnianych, często operujący na styku naturalnej kory i drewna termowanego.

Panele z kory - ceny

Materiał (panele z kory) 800 – 1 500 zł / m² (zależnie od grubości i gatunku)

Podkonstrukcja i montaż 250 – 450 zł / m² (wymaga precyzji i systemów wentylowanych)

Suma „na gotowo” 1 050 – 1 950 zł / m²

i Autor: Barkhouse/ Materiały prasowe Bruce Olson Tahoe House w USA - dom pokryty korą

Czy to inwestycja na lata, czy tylko sezonowa moda?

Trwałość: Kora to naturalny pancerz drzewa. Odpowiednio zamontowana (jako fasada wentylowana) wytrzymuje 50-80 lat bez konserwacji chemicznej. Kora topoli tulipanowej jest naturalnie odporna na gnicie i owady. Nie wymaga malowania ani lakierowania – z czasem szarzeje, nabierając szlachetnej patyny.

Ekologia: To jeden z najbardziej „zielonych” materiałów na świecie.Jest to często produkt uboczny przemysłu meblarskiego (kora i tak byłaby zdjęta z pnia).

Ślad węglowy: Minimalny, zwłaszcza przy kora pozyskiwanej lokalnie w Europie.Recykling: W 100% biodegradowalna. Podsumowując: Jeśli planujesz taką inwestycję w Polsce, najbezpieczniejszą drogą jest kontakt z Freund GmbH (mają przedstawicielstwa na Europę Środkową) lub poszukiwanie wykonawcy elewacji wentylowanych, który podejmie się importu materiału z USA/Niemiec.

