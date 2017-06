Tynk dekoracyjny: jak efektownie wykończyć ściany. Tynki dekoracyjne - rodzaje, wykonanie

Jak się kładzie tynk dekoracyjny?

Efekt końcowy zależy nie tylko od rodzaju tynku, ale także od użytych narzędzi i sposobu nanoszenia. Decydując się na samodzielne wykonanie prac, warto przeanalizować stopień ich trudności. Najtrudniejsze do ułożenia stiuki należy zlecić wykwalifikowanym fachowcom. Układanie innych rodzajów tynku również może okazać się zbyt trudne dla osób pozbawionych zdolności manualnych.

Przygotowujemy ścianę pod kładzenie tynków dekoracyjnych...

Gdy podłoże jest nowe:

nieotynkowane – wtedy, gdy jest równe, na przykład z betonu komórkowego lub silikatów murowane na cienką zaprawę klejową pod tynki cienkowarstwowe wystarczy nanieść podkładową masę tynkarską. Nierówne ściany trzeba najpierw otynkować, na przykład tynkiem cementowo-wapiennym;

pokryte tynkami tradycyjnymi – zagruntować, jeżeli występują nieduże nierówności, oraz nanieść podkładową masę tynkarską.

Gdy podłoże jest stare:

pyli, kruszy się albo ma dużą chłonność – należy je zagruntować preparatem poprawiającym słabe parametry;

nierówne – trzeba przeprowadzić takie same prace naprawcze jak przy nowych nierównych podłożach;

poplamione – plamy należy usunąć – wywabić, zeszlifować albo pokryć farbą odcinającą – a na koniec na całą ścianę nanieść grunt;

tynk odspaja się od muru – trzeba go skuć, zagruntować podłoże, ubytki wypełnić zaprawą wyrównującą albo szpachlową i ponownie zagruntować;

farba się złuszcza – należy ją usunąć i zagruntować ścianę;

pomalowane farbą klejową – musimy ją usunąć i nanieść grunt;

pomalowane farbą dyspersyjną lub olejną – trzeba ją zmyć wodą z detergentem albo płynem do mycia ścian, następnie przeszlifować, dokładnie odkurzyć i zagruntować;

wytapetowane – starą tapetę należy zerwać ze ścian, zagruntować podłoże, a ścianę ewentualnie wyrównać tynkiem podkładowym.

Sprawdź też: gruntowanie ścian >>>

Uwaga! Nanoszenie preparatu gruntującego na wszystkie podłoża (także te o dobrych parametrach) jest zalecane przez większość producentów tynków dekoracyjnych. Z pewnością gwarantuje to większą trwałość nowego tynku. Chcąc uniknąć przykrych niespodzianek, należy stosować preparaty zalecane przez producenta wybranego tynku dekoracyjnego.

Przygotowujemy masę tynkarską

Gotową – wystarczy wymieszać, aby ujednolicić jej konsystencję.

Suchą mieszankę – rozrabia się wodą w proporcjach podanych przez producenta na opakowaniu.

Przygotowujemy narzędzia i materiały pomocnicze

Do zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mebli – gruba folia i taśma malarska. Do tynkowania – wiertarka z mieszadłem, wałek lub pędzel ławkowiec, gładkie pace (stalowa i plastikowa), do nadania faktury można wykorzystać na przykład kielnię, szpachlę, pacę, wałek do rolkowania albo kawałek folii.