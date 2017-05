Pielęgnacja i mycie podłogi. Jak czyścić podłogi drewniane, wykładziny, płytki podłogowe?

Czym myć podłogę drewnianą? Jak czyścić panele podłogowe laminowane? Jak myć płytki podłogowe i usuwać z nich plamy? Jak czyścić wykładziny i dywany? Przygotowaliśmy poradnik dotyczący czyszczenia i pielęgnacji podłóg w domu. Jeżeli zastosujemy się do poniższych zaleceń dotyczących mycia i pielęgnacji danego rodzaju podłogi, znacząco ograniczymy zużywanie podłóg, a tym samym będziemy mogli cieszyć się atrakcyjnym wyglądem naszego mieszkania przez wiele lat. Ważne jest przestrzeganie instrukcji podawanych na opakowaniach środków czyszczących, nie rozcieńczanie preparatów zbyt mocno, ani też używanie ich w postaci zbyt skoncentrowanej podczas mycia podłogi. Pamiętajmy, że eksperymentując ze środkami chemicznymi można nieodwracalnie zniszczyć powierzchnię podłogi, która zamiast upiększać wnętrze będzie jedynie szpecić.

Mycie i czyszczenie podłogi drewnianej lakierowanej

Najczęściej, kupując podłogę drewnianą, decydujemy się na wykończenie jej lakierem. Dlaczego? Ponieważ lakier tworzy na posadzce mocną i twardą osłonę, szczelny pancerz, który chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i mijającym czasem. Jedną z głównych zalet podłóg lakierowanych jest ich odporność na zabrudzenia. Z łatwością można zmyć z nich rozlaną kawę czy zupę tak, żeby nie zostawiły żadnego śladu. Ponadto lakierowanie daje nam dużą swobodę w wyborze wykończenia: może być matowe, półmatowe, satynowe, mieć połysk lub półpołysk.

Bez piasku. Największym wrogiem podłóg, zarówno drewnianych, jak i laminowanych, jest wnoszony na obuwiu piasek, który działa jak papier ścierny, rysując wierzchnią warstwę wykończenia podłogi. Dlatego luźno leżące zanieczyszczenia należy na bieżąco usuwać zmiotką lub odkurzaczem wyposażonym w szczotkę z miękkim włosem, a blisko wejść ułożyć maty zbierające brud. Zamiatanie, odkurzanie i okresowe przecieranie wilgotną szmatką podłogi drewnianej to podstawowe czynności, które powinniśmy wykonywać, aby cieszyć się ładnym parkietem. Warto też zainwestować w dużą wycieraczkę i chodnik, na którym będziemy stawiać buty już w mieszkaniu. Nie powinniśmy za to myć drewnianej posadzki wodą – żegnaj więc mopie! W przypadku większych i trudniejszych do usunięcia zabrudzeń, lepiej użyć specjalnych produktów do pielęgnacji drewna, najlepiej na bazie żywic akrylowych.

Minusem lakieru jest jego mała odporność na tarcie. Dość łatwo odznaczają się na nim wszelkie przemeblowania, odsuwane od stołu krzesła czy obcasy, w formie widocznych przetarć i rys. Jak więc dbać o lakierowaną posadzkę tak, aby służyła jak najdłużej? Oto zabiegi pielęgnujące, konserwujące i renowacyjne podzielone ze względu na częstotliwość ich wykonywania.

Codziennie: odkurzanie i mycie podłogi drewnianej lakierowanej. Punkt ten jest niezbędny do zachowania dobrego wyglądu drewna. Lakierowana podłoga nie lubi piasku. Małe ziarenka tworzą rysy, w których później zostają i przy codziennym użytkowaniu – pogłębiają je, niszcząc wierzchnią warstwę drewna. Podczas mycia należy pamiętać o używaniu jak najmniejszej ilości wody i odpowiednich środków, nie zawierających tłuszczu. Uniwersalne środki czystości nie są tu dobrym rozwiązaniem, ponieważ zwykle są zbyt mocne i nie służą wyglądowi lakierowanej podłogi.

Raz w miesiącu: pastowanie podłogi drewnianej. Nakładanie specjalnej pasty wzmacnia powłokę lakieru, nabłyszcza i pogłębia kolor podłogi. Do tej czynności trzeba się jednak dobrze przygotować, gdyż podłoga przez pewien czas pozostaje bardzo śliska.

Raz na 5-10 lat: cyklinowanie. Zasada dotycząca cyklinowania daje nam dość dużą wolność wyboru, stąd tak duży przedział czasowy. Mówi, że podłogę cyklinuje się wtedy, kiedy wygląda na starą i zniszczoną. Cyklinowanie to szlifowanie parkietu za pomocą specjalnej maszyny, w celu zdarcia wierzchniej – zniszczonej warstwy drewna.

Raz na 5-10 lat: lakierowanie podłogi. Czynność zaraz ta powinna następować zaraz po cyklinowaniu.

Równie dobrze, w przypadku nietypowych zabrudzeń sprawdzą się domowe sposoby czyszczenia podłogi drewnianej, np.:

ślady asfaltu z podłogi drewnianej wyczyścimy masłem,

rozlany sok, mleko, śmietanę, piwo czy wino - czyścimy wodą z płynem do mycia naczyń,

ślady po czekoladzie, tłuszczach i olejach, paście do butów, a także smugi z obcasa i smołę usuniemy z podłogi drewaniej - benzyną ekstrakcyjną,

krew - zimną wodą,

ślady po ołówku i atramencie z podłogi drewianej wyczyścimy - spirytusem.

Mycie i czyszczenie podłogi drewnianej olejowanej

Drugim sposobem wykończenia podłóg drewnianych jest ich olejowanie. Trwałość takiej posadzki jest uzależniona od przestrzegania podstawowych zasad jej użytkowania i pielęgnowania. Powierzchnia olejowana jest nieco mniej trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne od powierzchni lakierowanej. Podłoga olejowana jest jednak znacznie mniej śliska i wyglądem przypomina naturalne drewno, co idealnie pasuje do nowoczesnego wnętrza. Widoczne słoje, struktura i naturalny kolor to to, co coraz częściej przyciąga ludzi do stosowania oleju na podłogach. Dużą zaletą olejowanej jest to, że w przypadku uszkodzenia miejscowego nie musimy się przejmować zdejmowaniem powłoki z całej podłogi (jak jest w przypadku lakierowania). Uszkodzony fragment wystarczy miejscowo zeszlifować, a następnie nałożyć odpowiednią warstwę oleju. Mimo to są czynności, które trzeba wykonywać stale.

Najważniejszym warunkiem, podobnie jak w przypadku powłok z lakieru, jest zabezpieczenie drewnianej podłogi przed działaniem piasku i wody. Jednym za sposobów jest stosowanie wycieraczek i mat przy wejściu do mieszkania, a także następujące metody sprzątania i mycia podłogi olejowanej:

odkurzanie podłóg lub ścieranie suchym mopem,

ścieranie podłogi wilgotnym, a nie ociekjącym wodą, mopem.

Również dla podłóg olejowanych, najlepsze są suche metody sprzątania. Na podłogi olejowane, warto co jakiś czas (np. co pół roku) nanosić nową warstwę specjalnego środka zabezpieczającego. Takie postępowanie uchroni podłogi przed koniecznością przeprowadzania gruntownych renowacji.

Meble na miękko. Jeżeli chcemy zabezpieczyć podłogę przed zarysowaniami powstającymi na skutek przesuwania mebli, wystarczy, że wszystkie nogi podkleimy grubym filcem.

Codziennie: odkurzanie i mycie podłogi drewnianej. Tutaj, podobnie jak w przypadku lakieru, odkurzanie jest konieczne, gdyż piasek i sól mają negatywny wpływ na wygląd drewna. Trzeba też wiedzieć, że olejowaną podłogę należy myć wyłącznie zimną wodą, lub środkami delikatnie natłuszczającymi. W tym wypadku użycie uniwersalnych środków czyszczących jest zdecydowanie nie wskazane.

Raz w miesiącu: mycie podłogi drewnianej specjalnym mydłem i natłuszczanie. Mydła do podłóg i środki natłuszczające dostępne są w sklepach chemicznych.

Dwa razy w roku: ponowne olejowanie drewna. Olej schnie od 6 do 12 godzin. Jest to o tyle niewygodne, że należy wówczas podłogę pokrytą olejem wyłączyć z użytkowania. Jeśli jednak jesteśmy w stanie znieść tę niedogodność – podłoga posłuży nam latami, bez konieczności wymiany.

Czyszczenie wykładziny dywanowej

Regularne odkurzanie to podstawa w czyszczeniu wykładziny dywanowej. Specjalne preparaty do czyszczenia dywanów też sa ważne. Ale przydają się dopiero, gdy nasze wykładziny są szczególnie zabrudzone. Wszelkie plamy z wina, soku, czekolady najlepiej usuwać z wykładziny natychmiast po ich powstaniu, gdyż w innym wypadku wniknie w strukturę włosia i trudno ją będzie usunąć przy pomocy konwencjonalnych środków czyszczących.

Na naszym rynku dostępne są też odkurzacze piorące, które umożliwiają wyczyszczenie dużej, mocno zabrudzonej powierzchni dywanów i wykładzin.

Warto pamiętać o tym, że plamy z wykładziny usuwamy od brzegu ku środkowi, tak by rozetrzeć zabrudzenia, a te powstałe w wyniku rozlania cieczy, najlepiej usunąć przy pomocy bibuły lub chłonącej szmatki. Jeśli jednak zdarzy się tak, że coś zaschnie nam na dywanie, nie pozostaje nam nic innego jak usunąć to zabrudzenie za pomocą ostrych narzędzi.

Czyszczenie i mycie paneli laminowanych

Panele laminowane wytwarzane są z materiałów drewnopochodnych. Niestety sztuczne dodatki sprawiają, że podłoga z nich wykonana elektryzuje się i przyciąga kurz. Dlatego też panele laminowane, należy często pokrywać środkami antystatycznymi i regularnie myć taką podłogę. Z reguły, panele czyści się szmatką lub mopem zwilżonym w wodzie ze środkiem czyszczącym. Nie zalecane jest natomiast używanie do czyszczenia paneli szczotek, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię laminatu.

Panele laminowane można również nabłyszczać, co poprawia walory estetyczne posadzki. Podłoga ma wtedy lśniącą powierzchnię, ale też kolejną powłokę, która chroni ją przed ścieraniem i brudem. Pamiętajmy jednak, żeby nie kłaść kolejnych warstw środka, jeśli nie usuniemy starej warstwy, gdyż w efekcie mogą powstać rozległe plamy na panelach. Na rynku dostępne są specjalne preparaty do usuwania pozostałości po środkach nabłyszczających z paneli laminowanych.

Jak czyścić i myć posadzki kamienne

Podłogi z kamienia należą do najbardziej trwałych. Odpowiednio zabezpieczone i regularnie konserwowane posadzki kamienne nie wymagają renowacji przez długie lata.

Niektóre rodzaje kamienia, szczególnie polerowane, maja otwarte pory i mikroszczeliny, w które możne wnikać brud. Niezabezpieczona posadzka kamienna może być też podatna na trudno usuwalne zaplamienia, dlatego zazwyczaj się je impregnuje. Procesowi impregnacji warto poddać podłogi wykończone kamieniem takim jak: marmur, trawertyn i granit polerowany.

Użytkowanie podłogi kamiennej powoduje ścieranie warstwy impregnatu. Dlatego w przypadku pielęgnacji podłogi kamiennej zabieg ten należy powtarzać tak często, jak zalecił producenta używanego środka impregnującego. Pamiętajmy, że nie wolno nakładać impregnatów na brudną podłogę!

Codzienna pielęgnacja i mycie posadzek kamiennych to zmywanie ich wodą z dodatkiem detergentu oraz ewentualne usuwanie plam przy użyciu specjalnych preparatów. Można tez stosować specjalne nabłyszczacze i preparaty pogłębiające barwę oraz strukturę kamienia.

Czyszczenie i mycie płytek ceramicznych

Posadzki ceramiczne najlepiej czyści się i myje wodą z dodatkiem detergentu. Płytki na podłodze są łatwe w pielęgnacji, gdyż nie wymagają lakierowania, olejowania czy impregnowania, a brud i wilgoć nie wnika w nie, jak w inne materiały.

Silnie zabrudzone płytki ceramiczne na podłodze czyścim specjalnymi środkami do wywabiania plam. Wchodzą one w reakcję chemiczną z zabrudzeniem np. pieniąc się i powodując zniknięcie plamy lub pomagają mechanicznie wywabić plamę za pomocą środków ściernych z podłogi.

Jak czyścić fugi na podłodze

Pamiętajmy, że nie tylko płytki ulęgają zabrudzeniu. Kurz i brud, plamy z wina, soków i tłuszcz osiadają również na fugach. Jest jednak kilka sposobów na skuteczne oczyszczenie fug:

domowe - fugi czyścimy za pomocą amoniaku lub zwilżonego proszku do pieczenia,

specjalne środki do czyszczenia fug, które nanosi się na spoinę i pozostawia na pewien czas, a następnie dokładnie zmywa.

Aby zabezpieczyć fugi przed ich wykruszaniem, na skutek codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, konieczne jest zabezpieczenie ich specjalnym środkiem impregnacyjnym. Taki zabieg powinno się wykonywać w regularnych odstępach czasu.