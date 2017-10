Drzewa i krzewy o przebarwiających się liściach. Rośliny do ogrodu kolorowe jesienią

Drzewa do ogrodu o przebarwiających się liściach



Ambrowiec amerykański – w polskich warunkach drzewo zwykle nie przekracza 25 m wysokości. Wytwarza atrakcyjne dłoniaste, ciemnozielone, błyszczące liście. Ich walory dopiero uwypuklają się w okresie jesiennym. Blaszki liściowe przebarwiają się intensywnie w kolorach: czerwonym, purpurowofioletowym i złotym. Ambrowca powinno się uprawiać w ogrodzie w miejscu słonecznym, zacisznym, osłoniętym od wiatru. Lubi żyzne, przepuszczalne gleby.

Miłorząb dwuklapowy – to okazałe drzewo dorastające do 40 m wysokości (rosnące wolno) warto uprawiać w ogrodach z kilku powodów. To rzeczywisty relikt czasów prehistorycznych. Roślinę zalicza się do iglaków (mimo że wytwarza blaszki liściowe). Liście są atrakcyjne – mają wachlarzykowaty kształt. Jesienią przebarwiają się na żółto. Miłorząb jest niezwykle odporny na choroby i szkodniki.

Klony - to drzewa okazałe, jednak znanych jest też wiele niskich odmian, które nie przekraczają kilku metrów wysokości, nadają się więc nawet do małych ogrodów. Jesienią, zależnie od gatunku, liście klonów stają się czerwone, purpurowe, pomarańczowe i żółte. Drzewa te najlepiej rosną w próchnicznej, przepuszczalnej i niezbyt suchej glebie, w słońcu i lekkim cieniu. Niektóre dobrze znoszą przycinanie i nadają się na żywopłoty, na przykład klon polny, ginnala, tatarski. Klon palmowy – to niewielkie drzewko osiągające do 5-8 m wysokości. Zwykle jednak uprawia się odmiany niższe (2-4 m). Ich zaletą jest atrakcyjny, dość regularny i głęboko powcinane liście (o różnej kolorystyce). Jesienią liście stają się bardziej intensywne lub przebarwiają się na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo.

Grujecznik japoński – drzewo w Polsce osiąga 10-12 m wysokości. Jego pokrój jest dość nieregularny – z tendencją do tworzenia wielu pni. Posiada okrągłe lub sercowate liście z dobrze widocznym unerwieniem. Wyróżnia go różnorodność barw blaszek liściowych zależna nie tylko od pory roku, ale także od stanowiska. Liście mają barwę brunatno- lub złotoczerwoną wiosną, latem zieloną, jesienią z powrotem przebarwiają się. Drzewa rosnące w miejscach słonecznych i suchych częściej wytwarzają liście w palecie barw: czerwony i złoty. Te uprawiane w zacienionych i bardziej wilgotnych miejscach w ogrodzie są mniej intensywne – kremowe, łososiowe i żółte.

Parocja perska (żelazne drzewo) - jest to krzew lub malownicze drzewo wysokości 6-10 m o rozłożystej koronie i zwykle wielu pniach. Parocja rośnie bardzo wolno, więc można ją sadzić nawet w niewielkich ogrodach. Skórzaste liście wiosną mają interesującą różowawą barwę, później stają się ciemnozielone, by jesienią przybrać wszystkie barwy ognia (najładniejsze w miejscach dobrze nasłonecznionych). Do prawidłowego wzrostu wystarczy jej przeciętna gleba. Kora podobnie jak u platanów łuszczy się barwnymi płatami.

Sumak octowiec - drzewo wysokości najwyżej 6 m o malowniczej, rozłożystej koronie. Należy do najpiękniej przebarwiających się roślin, które możemy posadzić w ogrodzie. Pierzaste liście długości do 50 cm jesienią stają się jaskrawo czerwone, pomarańczowe i żółte. Ozdobą sumaka są także brunatnoczerwone owocostany, które wyrastają na końcach pędów. Ma bardzo małe wymagania, dobrze rośnie nawet w piaszczystej glebie, jest wytrzymały na brak wody. Wokół drzewa lepiej nie przekopywać ziemi, bo ze zranionych korzeni wyrastają liczne pędy, które mogą zagłuszyć posadzone obok rośliny.