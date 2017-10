Begonia - przegląd gatunków i uprawa begonii. Kwiaty doniczkowe i rabatowe

Begonie w polskim klimacie traktuje się jako ozdoby wnętrz, tylko niektóre odmiany nadają się do uprawy w ogrodzie. Podpowiadamy, jJak pielęgnować begonie i które odmiany wybrać? Begonie są chętnie uprawiane ze względu na dużą różnorodność gatunkową i odmianową oraz niewielkie wymagania. Uznaje się je za rośliny dla „osób początkujących”. Chociaż nie jest to w pełni uzasadnione, begonie sprawiają znacznie mniej kłopotu od innych, popularnych gatunków. Trzeba tylko uważać z podlewaniem...

Begonie to rośliny bardzo zróżnicowane. Znajdziesz takie, które mają kilka centymetrów wysokości lub drzewa dochodzące do 4 m. Jedne mają formę krzewiastą - inne to rośliny płożące. Jedne swoje piękno zawdzięczają dużym lub małym, kolorowym kwiatom, inne z kolei mają wyłącznie ozdobne liście. Do odmian najpopularniejszych należą begonia semperflorens-cultorum, begonia Tuberhybrida lub Carmina.