Wybieramy baterie łazienkowe oszczędzające wodę - baterie termostatyczne, bezdotykowe i z perlatorem

Baterie oszczędzające wodę, które można programować

Ile razy zdarzyło się nam odkręcić kran, aby napuścić wody do wanny i zapomnieć, że szykujemy kąpiel? Musieliśmy wtedy spuszczać część wody, aby uzyskać preferowany poziom, co jest oczywiście ewidentnym marnotrawstwem. Dla zapominalskich skonstruowano baterie wannowe, które można programować. Zapamiętają one, ile powinno być wody w wannie, i nie pozwolą na nalanie ani kropli więcej. Przy okazji unikniemy przypadkowego zalania podłogi w łazience.

Bezdotykowe baterie oszczędzające wodę

Taki pomysł nie jest niczym nowym. Znamy go z setek publicznych toalet. Znajdują się tam często baterie pozbawione kurków lub mieszaczy. Woda leci, gdy podstawimy dłonie pod wylewkę. Steruje tym czujnik ruchu. Dzięki niemu nikt z klientów toalety nie odejdzie, zapomniawszy o zakręceniu wody. Po zabraniu dłoni spod baterii woda automatycznie przestaje wypływać, i to już po kilku sekundach. Nie ma zatem przypadkowych, niekontrolowanych strat. Zużywamy tyle wody, ile faktycznie potrzebujemy. Identyczną baterię możemy zainstalować w prywatnej łazience. Jej zaletą jest również to, że czujnik to element niezawodny oraz trwalszy od mieszacza lub kurków. Nie wymaga przy tym regularnego wymieniania uszczelek, poza tymi na przyłączach, które zużywają się bardzo powoli. Niestety, nie ma tu możliwości regulowania wielkości przepływu wody. Jest on ustawiony na stałe i wynosi przeważnie około 6 l/ min. Z boku takiej baterii znajduje się natomiast regulator temperatury.