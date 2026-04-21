Spis treści
- Jak dziś projektuje się nowoczesną strefę prysznica w łazience?
- O czym warto pamiętać już na etapie projektowania strefy prysznica?
- Jak dobrać kabinę prysznicową do wielkości i układu łazienki?
- Kabina walk-in czy kabina z drzwiami – które rozwiązanie wybrać?
- Jak dopasować kabinę prysznicową do stylu łazienki? Kluczowe detale
- Trendy 2026 w projektowaniu strefy prysznica
Jak dziś projektuje się nowoczesną strefę prysznica w łazience?
W moich projektach zawsze staram się wyraźnie wydzielić w łazience strefę mokrą (prysznic + wanna) oraz strefę suchą (umywalka, meble, toaleta). Część mokrą najczęściej oddzielam przeszkleniem lub lekką ścianką, tworząc spójną, dedykowaną przestrzeni do kontaktu z wodą.
Dzięki takiemu podziałowi zyskuję ogromną swobodę projektową. W strefie suchej mogę stosować tapety, farby dekoracyjne czy lampy, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z łazienką. W strefie mokrej skupiam się wyłącznie na bezpieczeństwie i łatwości utrzymania czystości: antypoślizgowe płytki, oprawy oświetleniowe minimum IP44 oraz materiały odporne na wilgoć.
Taki układ staje się standardem w nowych mieszkaniach. Coraz większe łazienki w mieszkaniach 3-pokojowych spokojnie mieszczą zarówno wannę, jak i przestronny prysznic, a klienci traktują łazienkę nie tylko jako miejsce higieny, ale jako prawdziwą strefę relaksu i regeneracji.
O czym warto pamiętać już na etapie projektowania strefy prysznica?
Najważniejsze jest realistyczne spojrzenie na możliwości instalacyjne. Nie w każdym mieszkaniu – zwłaszcza z rynku wtórnego – da się wykonać idealnie płaski brodzik z odpływem liniowym. W takich przypadkach polecam rozwiązanie z niskim podestem, które pozwala zachować prawidłowy spadek wody do odpływu bez ryzyka zalewania podłogi. Zawsze sprawdzam wentylację, spadki podłogi i dostęp do instalacji przed podjęciem ostatecznych decyzji.
Najczęstsze błędy, których warto unikać:
- Montaż kabiny walk-in w bardzo małej łazience – woda rozchlapuje się poza strefę, powodując problemy z wilgocią, puchnięciem ościeżnic czy pleśnią
- Wybór czarnych matowych płytek i armatury – w praktyce szybko widać na nich osad z wody i mydła
- Brak siedziska w prysznicu – szczególnie przydatne w domach z seniorami lub gdy prysznic ma pełnić funkcję relaksacyjną
- Złe rozmieszczenie baterii i deszczownicy – utrudnia codzienne korzystanie
Jak dobrać kabinę prysznicową do wielkości i układu łazienki?
Lubię projektować prysznic na całej krótszej ścianie łazienki – zazwyczaj we wnęce o szerokości 120–140 cm. Taką wnękę zamykam szklaną taflą, wybierając system drzwi: przesuwne, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz. Dzięki temu kabina jest funkcjonalna, estetyczna i minimalizuje rozchlapywanie wody.
Kluczowa jest też lokalizacja baterii. Najczęściej montujemy ją osiowo nad odpływem liniowym, ale równie dobrze można rozdzielić elementy zestawu podtynkowego: mieszacz na jednym boku, deszczownicę na drugim. Rozwiązania podtynkowe oferują największą elastyczność i zyskują na popularności w 2026 roku.
Kabina walk-in czy kabina z drzwiami – które rozwiązanie wybrać?
W większości przypadków polecam kabinę z drzwiami. Zapewnia znacznie lepszą ochronę przed rozchlapywaniem wody, a kąpiel staje się subiektywnie cieplejsza i przyjemniejsza.
Kiedy walk-in sprawdza się lepiej?
- W bardzo dużych łazienkach – gdy całą strefę mokrą (wannę + prysznic) wydzielamy jako oddzielną przestrzeń. Walk-in delikatnie separuje obie strefy, nie przytłacza wizualnie i jest łatwy w sprzątaniu
- W małych łazienkach – gdy zależy nam na wizualnej lekkości i otwartej przestrzeni (choć wtedy trzeba wyjątkowo starannie zaplanować spadki i wentylację)
Jak dopasować kabinę prysznicową do stylu łazienki? Kluczowe detale
Najlepsza kabina to taka, która "znika" w przestrzeni – cienkie profile, niewidoczne uszczelki i okucia. Kolor profili i okuć powinien idealnie współgrać z armaturą. Klienci coraz chętniej wybierają szczotkowaną stal, miedź lub złoto – warto, by producent oferował szeroki wybór tych wykończeń.
W 2026 roku szczególnie cenione są rozwiązania łączące minimalizm z ciepłem: matowe wykończenia, organiczne formy, siedziska z kamienia lub drewna kompozytowego oraz dyskretne oświetlenie LED wewnątrz kabiny.
Trendy 2026 w projektowaniu strefy prysznica
W tym roku łazienka coraz mocniej staje się domowym spa. Duże kabiny prysznicowe z generatorem pary, aromaterapią i programowalnymi ustawieniami strumienia wody zyskują popularność. Wanna powoli ustępuje miejsca przestronnemu prysznicowi, a siedziska w kabinie stają się standardem komfortu. Dominują naturalne tekstury, ciepłe odcienie i rozwiązania, które łączą estetykę z funkcjonalnością na co dzień.