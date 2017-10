Baterie łazienkowe: na jakiej wysokości zamontować baterie

W przypadku baterii ściennych umywalkowych, wannowych lub natryskowych końce rur z ciepłą i zimną wodą należy doprowadzić dokładnie do miejsca ich montażu. Przyjmuje się następujące odległości:

wysokość montażu baterii umywalkowej - baterię montuje się 25-35 cm powyżej górnej krawędzi umywalki, czyli 100-120 cm nad podłogą (standardowa wysokość montażu umywalki to 75-85 cm )

baterię montuje się powyżej górnej krawędzi umywalki, czyli nad podłogą (standardowa wysokość montażu umywalki to ) wysokość montażu baterii wannowej – co najmniej 10-18 cm powyżej górnej krawędzi wanny, minimum 60 cm nad podłogą;

– co najmniej powyżej górnej krawędzi wanny, minimum 60 cm nad podłogą; wysokość montażu baterii prysznicowej – 110-130 cm nad podłogą, a główkę prysznicową – około 180 cm nad podłogą.

Odstęp między rurami z ciepłą i zimną wodą powinien wynosić około 15 cm, zwykle można go skorygować w granicach 2 cm za pomocą łączników mimośrodowych.

Miejsce montażu baterii wytycza się jeszcze przed ułożeniem posadzki w łazience i tych kilka centymetrów (grubość posadzki) należy dodać do zalecanych wysokości zamontowania baterii.

Baterie podtynkowe: na jakiej wysokości?

Podobnie doprowadza się instalację wodną do baterii podtynkowych – czy to wannowych, czy prysznicowych. W wyznaczonym miejscu montuje się element mieszający podtynkowy, obok niego łączniki do zamontowania wylewki i słuchawki prysznicowej, a w bateriach natryskowych – dodatkowo dysze do hydromasażu. Baterie różnych producentów mogą mieć różne wymagania montażowe, dlatego kupując je, warto sprawdzić, czy jest dołączona dokładna instrukcja instalowania poszczególnych elementów.

Baterie stojące: jak zamontować?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku baterii umieszczanych na urządzeniach sanitarnych. Na umywalkach najczęściej montuje się baterie stojące, zwane też sztorcowymi, jednootworowe. Do wanien często wybierane są baterie trzy- lub cztero­otworowe, których wylewkę, słuchawkę prysznicową oraz uchwyt do regulacji strumienia i temperatury wody montuje się w oddzielnych otworach w obrzeżu wanny lub w półce za nią. Baterie sztorcowe umieszcza się w otworze lub otworach i za pomocą elastycznych wężyków w metalowym oplocie albo miedzianych rurek pokrytych na zewnątrz warstwą chromu łączy z instalacją wodną. Standardowa długość wężyków to 30 cm.