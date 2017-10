Pułapki ogrzewania podłogowego w domu - 8 prawd i mitów

3. Podłogówka jest bardzo droga

Instalacja wodnego ogrzewania podłogowego rzeczywiście kosztuje nieco więcej niż montaż instalacji zakładającej wykorzystanie jedynie grzejników. Jednak w dłuższym okresie użytkowania (a w takich kategoriach myślimy budując dom) podłogówka przynosi wymierne korzyści.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym komfort cieplny jest odczuwalny przy temperaturze o dwa stopnie niższej niż przy ogrzewaniu grzejnikowym. Jeśli zatem w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym będziemy utrzymywać temperaturę na poziomie 18°C, to odczujemy taki sam komfort, jak przy temperaturze 20°C uzyskanej w efekcie pracy grzejników ściennych. Ta różnica umożliwia spore oszczędności – około 6% redukcji kosztów ogrzewania przy 19°C i do 12% przy 18°C. Dodatkowe oszczędności zapewnia system sterowania temperaturą podłogi, który automatycznie reguluje wydajność cieplną grzejnika podłogowego, dostosowując jego pracę do zmian temperatury w pomieszczeniu. Podłogówka będzie także bardziej wydajną formą ogrzewania przy dużych otwartych przestrzeniach, salonach z dużymi oknami lub wysokim sufitem, antresolą lub klatką schodową, gdzie przy zastosowaniu wyłącznie tradycyjnych grzejników ciepłe powietrze szybko „ucieka do góry”.

4. Na ogrzewanie podłogowe można kłaść tylko płytki

Podłogówkę najczęściej pokrywa się płytkami ceramicznymi, ze względu na niski opór cieplny tego materiału. Terakotę stosuje się zwykle do wykończenia podłóg w łazienkach, kuchniach i przedpokojach – we wszystkich tych pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe sprawdza się znakomicie. Nie oznacza to jednak, że płytki to jedyne dopuszczalne pokrycie na podłodze z ogrzewaniem podłogowym. Bardzo wiele osób z niechęcią patrzy na pomysł wyłożenia podłogi w salonie płytkami, wolałoby raczej bardziej naturalne w dotyku drewno, ale nie chce rezygnować z ogrzewania podłogowego. Na szczęście nie musi, bo ogrzewanie podłogowe może równie dobrze funkcjonować pod podłogą wyłożoną drewnem lub panelami.

Należy jednak zawczasu poinformować projektanta instalacji o materiale wykończeniowym podłóg, aby uwzględnił to w projekcie. Jeśli wykańczamy posadzkę drewnem, trzeba równomiernie rozłożyć elementy grzewcze pod podłogą (bez tzw. stref brzegowych). W ten sposób unikamy niekorzystnych dla materiału drewnianego różnic w temperaturze podłogi. Ponadto wybieramy gatunki drewna o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła i niskim współczynniku skurczu. Najlepiej stosować gotowe deski warstwowe. Jeśli decydujemy się na drewno lite, to warstwa parkietu powinna być cienka. Do ułożenia posadzki stosować należy kleje i lakiery przeznaczone do stosowania na ogrzewaniu podłogowym.

5. Zanim zainstaluje się ogrzewanie podłogowe, trzeba ustalić gdzie będą stały meble

Tak, chociaż dotyczy to przede wszystkim dużych, masywnych mebli oraz wyposażenia, które bezpośrednio zakrywa duże połacie podłogi. Chodzi o to, aby nie umieszczać rur grzewczych bezpośrednio pod dnem przedmiotów, które utrudniają rozprzestrzenianie się ciepła w pomieszczeniu. Zasada ta dotyczy przede wszystkim: szafek kuchennych, szaf wnękowych, wanny i brodzika w łazience. Na podłogówce zawsze lepiej ustawiać meble na nóżkach, ponieważ nie dotykają one bezpośrednio podłogi i umożliwiają cyrkulację ogrzanego powietrza.