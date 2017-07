Zasuwa burzowa. Do czego jest potrzebny kanalizacyjny zawór zwrotny

Zasuwa burzowa: zapobieganie przepływom wstecznym

Przepływy wsteczne mogą się pojawić wtedy, gdy średnica rury kanalizacyjnej jest zbyt mała w stosunku do ilości odprowadzanych nią ścieków. Tak się dzieje zwłaszcza w przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej zbyt wielu odbiorników (na przykład gdy podłączono ich więcej, niż było to zakładane w projekcie).

Podczas gwałtownych opadów, w wielu domach pojawiają się problemy powodowane wstecznymi przepływami. Duża ilość wody deszczowej w krótkim czasie spływająca do sieci kanalizacyjnej powoduje, że szybko stawała się ona niedrożna. Konsekwencją tego było zalewanie pomieszczeń piwnicznych wyposażonych we wpusty podłogowe lub inne podłączenia kanalizacyjne bez zasuw burzowych.

Przepływy wsteczne mogą się pojawić z jeszcze bardziej prozaicznej przyczyny. Zwykła niedrożność rury kanalizacyjnej i jej zapchanie będą powodować przepływ wsteczny i skutek identyczny jak przy gwałtownych opadach.

Kanalizacyjny zawór zwrotny może się okazać pomocny także jako ochrona przed przedostawaniem się gryzoni (na przykład szczurów), rurami kanalizacyjnymi do budynku.

Zasuwy burzowe o średnicy ø 110 mm i większych umożliwiają zabezpieczenie całego budynku, a nawet osiedla.

ZDJĘCIE: Aby ochronić instalację przed cofaniem się ścieków w razie gwałtownych opadów, blisko przejścia rury kanalizacyjnej przez ścianę fundamentową lub w studzience poza domem warto zamontować zasuwę burzową - fot. materiały prasowe Kamrat