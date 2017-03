Taras drewniany, deski elewacyjne i podbiciowe – dowiedz się jak je chronić i regularnie pielęgnować, tak, aby służyły latami

A dla fanów multimediów firma Adler przygotowała film z renowacji tarasu.

Do budowy tarasu wybierz wytrzymałe gatunki drewna!

Przystępując do wybudowania tarasu zwróć uwagę, by zdecydować się na użycie drewna bardzo trwałego i odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Drewno modrzewiowe ma długą żywotność, podobnie massaranduba lub drewno bangkirai. Jednak nawet w przypadku mniej wrażliwych gatunków drewna konieczne jest jego pielęgnowanie, by na powierzchni mogła się wytworzyć warstwa chroniąca przed brudem i zadrapaniami.

Gatunki drewna często stosowane do budowy tarasów

Massaranduba: drewno z drzewa balata zalicza się do najtwardszych gatunków drewna użytkowego na świecie i dlatego szczególnie chętnie jest stosowane jako drewno konstrukcyjne w zastosowaniach na zewnątrz oraz do produkcji mebli ogrodowych. Drewno massaranduba jest gatunkiem częściej wykorzystywanym, dzięki czemu można oszczędzać niewielkie zasoby drewna bangkirai.

Bangkirai (Bankirai): drewno bangkirai charakteryzuje się, jako drewno egzotyczne, w dużym stopniu jednolitą powierzchnią. Ze względu na swoją barwę żółtobrązową do oliwkowobrązowej jest ulubionym drewnem do budowy tarasów i w innych zastosowaniach na zewnątrz. Drewno bangkirai wykazuje dużą gęstość, jest ciężkie i dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym nadaje się do wykorzystania jako materiał konstrukcyjny w zastosowaniach na zewnątrz.