Elementy dachu odporne na tornado: ściana szczytowa, więźba i pokrycie dachowe

WARTO WIEDZIEĆ

Klamrowanie i mocowanie dachówek

Odpowiednie ułożenie i przymocowanie dachówek jest podstawą ochrony przed działaniem wiatru. Dachówki ceramiczne Röben to tzw. dachówki zakładkowe, co oznacza, że trzymają się na dachu pod ciężarem kolejnych, nachodzących na siebie rzędów oraz dzięki zamkom. Zamki znajdują się z boku i na górze ceramicznego elementu – każdą kolejną dachówkę trzeba więc „wpiąć” w następną. Wbrew pojawiającym się czasem opiniom, nie trzeba ich przywiercać ani przybijać. Dachówki podstawowe trzymają się właśnie dzięki swoim zapięciom zakładkowym oraz klamrowaniu, czyli przypinaniu ich do łat przy użyciu specjalnych klamer.

W przypadku klamrowania szczególną uwagę trzeba zwrócić na staranność wykonawstwa. Zdarza się, że dla przyspieszenia prac dekarskich, klamry stosuje się tylko na dachówkach skrajnych. Jest to praktyka nieprawidłowa – dla bezpieczeństwa, spinki należy stosować na całej połaci. Zazwyczaj zaleca się klamrowanie (spinanie) co trzeciej dachówki po skosie, o ile specyfika dachu lub częste występowanie porywistego wiatru nie wymuszają innych rozwiązań (w przypadku bardzo stromych dachów, np. mansardowych, zaleca się klamrowanie wszystkich dachówek na całej połaci, ponieważ dachówki nie dociskają rzędu pod sobą swoją masą, jak to ma miejsce na dachach o mniejszym kącie nachylenia).