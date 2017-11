Montaż schodów na strych. Jak prawidłowo zamontować schody strychowe, by ograniczyć straty ciepła?

Ponieważ ciepłe powietrze najmocniej ucieka z budynku górą – przez skosy połaci i strop nad poddaszem – to w tych przegrodach umieszcza się najgrubsze ocieplenie. Nie powinno się przerywać go otworem wyłazowym, który będzie zamknięty tylko cienką klapą, bo powstanie duży mostek termiczny. Żal jednak rezygnować z przestrzeni strychu, gdzie można umieścić na przykład rekuperator czy po prostu przechowywać sprzęty sezonowe.

Dawniej klapy gotowych schodów strychowych izolowano słabo lub nie robiono tego wcale. Aby ograniczyć straty ciepła, budowano na strychu nadstawki z ociepleniem, ale żeby wejść na strych, trzeba je było odsunąć. Częściej po prostu naklejano styropian na klapę, jednak by dała się otworzyć, można to było zrobić tylko w środkowej części. Na obwodzie nadal był mostek termiczny. W całości dało się ocieplić tylko zwykłą prostą klapę niepołączoną ze schodami. Dlatego w wielu domach funkcję komunikacji między strychem a poddaszem pełniły – i nadal pełnią – drabiny przystawiane do otworu w stropie. Ze strychu korzysta się na tyle rzadko, że można zaakceptować taką niedogodność za cenę likwidacji mostka termicznego. Można, ale już nie trzeba.

Termoizolacyjne schody na strych

Rynek schodów na strych w ostatnich latach mocno się rozwinął. Te najnowsze i najcieplejsze łączą wygodę użytkowania z bardzo dobrą izolacyjnością termiczną i szczelnością. Schody termoizolacyjne poza ciepłą klapą o współczynniku U = 0,51 W/(m2.K) mają potrójny system uszczelek, które zapobiegają filtracji powietrza. W komplecie jest też zestaw izolacyjny w postaci kołnierza z wełny owczej umożliwiający dokładne wypełnienie szczeliny między skrzynką schodów a stropem.

Co koniecznie sprawdzić przed montażem schodów strychowych

Trzeba sprawdzić, czy w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo miejsca, aby mogły się otworzyć. Ze względu na segmentową budowę schody na strych nie wysuwają się w linii prostej, tylko częściowo obracają się wokół osi, którą tworzy dolna krawędź otwartej klapy wyłazu. Rozkładana część zakreśla w powietrzu łuk – jego promień wyznacza niezbędną wolną przestrzeń pod wyłazem. Po rozłożeniu bieg schodów strychowych nie może też znaleźć się zbyt blisko ściany czy balustrady, bo nie da się na nie wejść. Otwór w stropie musi mieć odpowiednie wymiary odpowiadające nominalnym rozmiarom handlowym schodów podanym przez producenta na etykiecie. Schody termoizolacyjne wymagają otworu o szerokości 60 i długości 120 lub 130 cm albo o szerokości 70 i długości 120, 130 lub 140 cm.

Szerokość 60 lub 70 cm to dość standardowa odległość w świetle między belkami stropowymi, którymi najczęściej są jętki. Dlatego istniejący otwór raczej nie bywa za wąski. Może natomiast być za krótki i wtedy trzeba go powiększyć. Zazwyczaj krawędzie otworu są wyznaczone przez drewniane wymiany – krótkie belki przykręcone prostopadle do belek stropowych. Należy je zdemontować i umieścić w odpowiednim miejscu. Jeśli istniejący otwór jest za duży, można go zmniejszyć, dokręcając na jego obrzeżach dodatkowe belki. W stropach żelbetowych nie da się powiększyć otworu, natomiast można go zmniejszyć w taki sam sposób jak w stropie drewnianym – przykręcając wzdłuż krawędzi drewniane lub metalowe belki.