Wymiary okna a wymiary ościeża. Czy zmieniać wymiary okien w istniejącym domu?

Przemyślana wymiana okien

Remont to dobry moment, żeby unowocześnić dom, nadać mu nowy charakter. Warto wtedy zatrudnić architekta, bo fachowa pomoc pozwoli uzyskać optymalny efekt. Przede wszystkim możesz zmienić liczbę, kształt, podziały i kolor okien. Można dwa otwory połączyć, uzyskując jedno efektowne przeszklenie. W ten sposób budynek zyskuje nowoczesny wyraz. Jeśli masz stary dom z małymi oknami o tradycyjnym układzie słupków i ślemion, możesz zastosować zupełnie inne okna, jednak wymiana na takie pozbawione podziałów może być ze szkodą dla architektury. Moda na duże przeszklenia jednoramowe idzie w parze z możliwościami technologicznymi nowoczesnych okien. Zanim podejmiesz decyzję, należy się zastanowić, czy nowy wygląd okien będzie pasował do kształtu domu i jego stylistyki. Duże przeszklenia będą pasowały do domu w nowoczesnym stylu, a okna z wieloma szprosami sprawdzą się w budynku o tradycyjnej architekturze. Zastosowanie wielkich przeszkleń zapewni lepsze doświetlenie pomieszczeń, ale jeśli na przykład wcześniej pod małym oknem był grzejnik, teraz musisz zdecydować, gdzie go przenieść.

Jak zmienić wymiary okien?

Kupując nową stolarkę okienną, możesz zmienić wymiary okien. Nie jest problemem zmniejszenie otworu. Po wyjęciu starego okna wystarczy podmurować go cegłami czy płytami betonu komórkowego. Gdy nie ma ingerencji w konstrukcję ściany, według interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego nie wymaga to zgłoszenia. Inaczej ma się sprawa, gdy chcemy okna powiększyć. Jeśli nowe okna znajdą się w przestrzeni pod starym nadprożem – nie ma problemu. Ale gdy postanowisz na przykład wstawić okna większe lub wyższe albo w nowym miejscu, powinien się na ten temat wypowiedzieć inżynier konstruktor, który obliczy i narysuje, jakie nowe nadproża należy wykonać. Jest to poważna ingerencja w strukturę ścian konstrukcyjnych, dlatego należy przygotować projekt.