Nowe warunki techniczne dla budynków: zaostrzone wymagania dla okien i drzwi

Jakich budynków dotyczą nowe warunki techniczne?

Zaostrzone wymagania dotyczą budynków mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę zostanie wydane po 1 stycznia 2017 roku. Jeśli pozwolenie uzyskano wcześniej, a budowa rozpocznie się w tym roku, można stosować się do starych zasad. To samo dotyczy wymiany stolarki okiennej w już istniejących budynkach. Natomiast jeżeli zależy nam, aby w domu było cieplej, warto wybrać okna i drzwi o lepszych parametrach termoizolacyjnych. Wpłynie to na zmniejszenie kosztów ogrzewania. W przypadku budynków mieszkalnych z bardzo dużymi oknami już teraz konieczne jest montowanie w części pomieszczeń okien o współczynniku przenikania ciepła poniżej 0,9 W/m2K. Wynika to z wymagań wprowadzonych w 2014 roku.

Oprócz okien odpowiadających nowym standardom energetycznym niektórzy producenci oferują okna o jeszcze lepszych parametrach niż te, które będą wymagane od 2021 roku.