Drenaż - gwarancja na suchą piwnicę. Kiedy drenaż jest potrzebny?

Drenaż tradycyjny zewnętrzny

Drenaż to pojemne określenie. Zobaczmy zatem, ile jest jego odmian. Drenaż tradycyjny zewnętrzny to system rur, które rozmieszcza się wokół podziemnych części domu. Układa się je na odpowiednio przygotowanym podłożu i lokalizuje na takiej głębokości, żeby nie znalazły się wyżej niż izolacja pozioma ław fundamentowych. Rury mają perforacje, przez które dociera do nich woda z gruntu. Otworki są na tyle małe, żeby do wnętrza nie dostawały się kamyki mogące zablokować przepływ. Drenaż ten jest łatwy do wykonania. Dobudowanie go wokół istniejącego domu też nie sprawia trudności. Rury drenarskie lokalizuje się przeważnie tuż przy ławach. Noszą wtedy nazwę drenażu przyściennego. Niekiedy jednak trzeba go zrobić poniżej poziomu posadowienia budynku. Wówczas rury biegną w odległości 2-3 m od fundamentów i drenaż taki nazywamy odsuniętym. Drenaż odsunięty robi się głównie w domach już istniejących.

Drenaż tradycyjny wewnętrzny



Drenaż tradycyjny wewnętrzny – czasem nie da się opasać fundamentów rurami, na przykład jeśli budynek stoi w zabudowie szeregowej. Wtedy jedyną szansą na odwodnienie fundamentów jest drenaż wewnętrzny. Rury montuje się w piwnicy wzdłuż jej ścian, a gdy pomieszczenia są duże – także przez ich środek. Najwygodniej rozmieścić taką instalację na piwnicznej podłodze. Wiąże się to jednak ze zmniejszeniem wysokości piwnicy. Jeśli może to źle wpłynąć na jej funkcjonalność lepiej jest układać rury pod podłogą. Trzeba ją wtedy częściowo zdemontować, aby dokopać się do ław fundamentowych. Taki drenaż trudniej naprawić, gdy zostanie uszkodzony. Zrobienie go kosztuje też więcej niż w przypadku drenażu zewnętrznego. Można zrobić dwa systemy drenarskie w jednym domu – i wewnętrzny, i zewnętrzny. Woda z wewnętrznego dostaje się wtedy do zewnętrznego.

Drenaż francuski

Drenaż francuski jest tani i dość prosty do wykonania. W rozwiązaniu tym zakłada się bowiem, że rury drenarskie wcale nie są potrzebne. Wystarczy zasypka żwirowa szczelnie zawinięta w geowłókninę. Aby jednak taki drenaż był sprawny i trwały, trzeba stosować wyłącznie mineralne kruszywo – żwir lub tłuczeń o możliwie jednorodnej frakcji nie mniejszej niż 8 mm. Nie można zamiast geowłókniny nietkanej (igłowanej) użyć innych tkanin (włóknin tkanych, przeplatanych, geotkanin ani geokompozytów). Drenaż francuski może być ułożony ze spadkiem, podobnie jak drenaż tradycyjny, ale nie jest to konieczne, jeśli odbiornik wody znajduje się niżej niż on. Decydując się na taki drenaż, nie musimy robić studzienek kontrolnych.