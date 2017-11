Wąskie fugi. Bardzo cienkie spoiny między płytkami ceramicznymi

Fugi powinny stanowić od 2 do 6% całej powierzchni okładziny ceramicznej. Układanie bezfugowe jest całkowicie niedopuszczalne. Stosowanie wąskich spoin (1-3 mm) ma uzasadnienie tylko estetyczne. Z technicznego punktu w idzenia robienie takich spoin – oprócz przypadku mozaiki – wiąże się z ryzykiem powstania uszkodzeń. Decydując się na wykonanie wąskich spoin, powinniśmy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem, uwzględniając warunki podłoża i okoliczności, w jakich będzie użytkowana okładzina ceramiczna.

Do czego służą fugi?

W miejscach, gdzie panuje stała temperatura, nie ma silnego nasłonecznienia oraz nie występują inne oddziaływania cieplne, nie ma przeciwwskazań technicznych do stosowania wąskich spoin. Inaczej ma się sprawa w przypadku okładzin wykonywanych na podłożach odkształcalnych, czyli ogrzewaniu podłogowym, kominkach, tarasach, balkonach, elewacjach, schodach zewnętrznych, w basenach i innych miejscach wystawionych na silne nasłonecznienie lub oddziaływanie mocnych źródeł ciepła. Dlaczego tak się dzieje? Płytki pod w pływem temperatury ulegają deformacji liniowej, to znaczy zaczynają się rozszerzać. Płytki ceramiczne lub z kamienia naturalnego ułożone obok siebie na odcinku o długości 5 m pod wpływem temperatury mogą rozszerzyć się nawet o 5 mm. Rozgrzane płytki w okładzinie zaczynają zbliżać się do siebie, w ekstremalnych sytuacjach stykają się, tworząc naprężenia ściskające, które muszą zostać gdzieś skompensowane. Jeśli siły te nie znajdą ujścia, płytki ulegną uszkodzeniu – popękają lub odspoją się od podłoża, tworząc charakterystyczne daszki. Spoiny służą w ięc do kompensacji naprężeń termicznych. Na balkonach, tarasach, elewacjach oraz schodach zewnętrznych spoina pełni jeszcze funkcję wentylacyjną. Polega ona na tym, że ewentualna w ilgoć znajdująca się pod płytkami musi mieć możliwość swobodnego wydostania się na zewnątrz. W sposób niezaburzony może się to odbywać tylko wtedy, kiedy spoina jest paroprzepuszczalna oraz ma odpowiednią szerokość. W przeciwnym razie w ilgoć pod wpływem temperatury zamieniona w parę wodną, nie mając możliwości odparowania, działa od spodu z dużym ciśnieniem na okładzinę ceramiczną.

Jak dobrać szerokość spoin?

Im w iększe płytki, tym w iększe potencjalne rozszerzenia, dlatego do płytek o wielkim formacie powinno stosować się szerokie spoiny. Jeśli na przykład zdecydowaliśmy się na ogrzewanie podłogowe, należy dobrze rozważyć wielkość płytek ceramicznych i szerokość spoiny. Lepiej, żeby płytki nie były zbyt duże, a fuga zbyt wąska, bo posadzka może się odkształcić lub popękać. W okładzinach ceramicznych montowanych na zewnątrz pomieszczeń nie można stosować bardzo wąskich spoin. Zaleca się, aby fugi stanowiły tam co najmniej 6% powierzchni, co daje szerokość spoiny około 5 mm.