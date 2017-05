Wymiary bram garażowych. Jak dobrać szerokość i wysokość bramy?

Wymiary bramy rozwieralne

Mogą być montowane przed otworem lub w otworze. Zwykle umieszcza się je niezbyt głęboko w otworze, tak że są zlicowane ze ścianami obok. Takie bramy są często budowane z drewna. Są dość masywne, więc wymagają solidnej konstrukcji. Rama ościeżnicy może mieć 4-5 cm szerokości. W wypadku montażu wewnątrz otworu stracisz kilka centymetrów z każdej strony w świetle wjazdu. Bramy rozwieralne można otwierać za pomocą napędu w postaci ramion poruszających skrzydłami. Siłowniki można umieścić na skrzydłach po stronie wewnętrznej. Ale jeśli brama będzie się otwierać tylko do kąta 90o, światło bramy może się znacznie zmniejszyć. Lepiej zamontować bramę w otworze z napędem o ramionach łamanych. Siłowniki mogą być umieszczone na ścianie obok, lecz to wymaga co najmniej kilkunastu centymetrów wolnej przestrzeni po obu stronach bramy dwuskrzydłowej.

Wymiary bramy uchylne

Są osadzane w otworze lub za nim, czyli wewnątrz garażu. Zwykle są lekkie, stanowią tylko płaty blachy trapezowej na konstrukcji nośnej. Mają próg o wysokości mniej więcej 3 cm, dlatego przed montażem bramy powinna być już zrobiona wylewka w garażu. Można też zamówić bramę uchylną z gumową listwą dociskową. Otwiera się je sprężynami naciągowymi umieszczonymi w pionowych prowadnicach zamocowanych do ścian po bokach. Brama unosi się i chowa pod sufitem utrzymywana w prowadnicach poziomych. Żeby zamontować ją wewnątrz garażu, potrzeba 10-12 cm ściany nad otworem i po bokach. Aby zamocować ją w otworze, na umieszczenie prowadnic trzeba będzie przeznaczyć 4-6 cm wysokości ściany. Nowością jest brama uchylna z napędem, którą można zamontować w otworze sięgającym do sufitu. Podczas montażu musisz pamiętać, że ościeżnica, prowadnice z mechanizmem otwierającym i próg zajmą sporo przestrzeni. Światło przejazdu zmniejszy się o mniej więcej kilkanaście centymetrów na wysokość i szerokość.

Wymiary bramy segmentowe

Można je instalować w otworze lub za nim. Wielu producentów w bramach mniejszych (do 300 cm szerokości i do 250 lub 262,5 cm wysokości) montuje sprężyny naciągowe, a do bram dużych i ciężkich, zaleca skrętne. Są też producenci, którzy stosują wyłącznie ten drugi rodzaj. Przy sprężynach naciągowych ściana nad otworem musi mieć wysokość min. 17 cm. Sprężyny skrętne mogą być mocowane w kilku pozycjach zależnie od wielkości dostępnej przestrzeni pod sufitem. Prowadzenie normalne ze sprężynami umieszczonymi poziomo z przodu bramy nad otworem można zrealizować, gdy jest tam wolne miejsce o wysokości od 21 cm. Ewentualnie można przygotować prowadzenie niskie z mechanizmem sprężyn skrętnych montowanych na suficie na końcu prowadnic, równolegle do otworu. Wtedy minimalna wysokość ściany nad otworem to 13 cm. Jeśli masz mniej miejsca, ale co najmniej 8 cm wysokości, stosuje się niskie prowadzenie z napędem szynowym. Gdy garaż jest bardzo wysoki wykonuje się prowadzenie wysokie.

Wymiary brama segmentowa boczna

Bramy segmentowe wykonuje się także w wersji bocznej, czyli jako otwierane na bok. To droższe rozwiązanie, ale wygodne, gdyż taka brama może pełnić funkcję drzwi. Prowadnice są umieszczane na ścianie nad otworem i z boku bramy oraz w posadzce garażu. Na zamocowanie prowadzenia potrzebna jest przestrzeń o wysokości około 10 cm, za to fragment ściany, na której będzie napęd, powinien mieć co najmniej 20 cm szerokości. Lepiej, żeby przed montażem bramy bocznej podłoga w garażu nie była wykończona, bo wtedy można jeszcze zrobić próg zagłębiony w posadzce.

Wymiary bramy rolowane (roletowe)

Najczęściej montuje się je wewnątrz garażu, czyli za otworem. Możliwe jest także umieszczenie bramy w otworze, ale musiałby on być bardzo wysoki, bo znaczną część światła przejazdu zajęłaby kaseta. Ten rodzaj bramy zamocowanej przed otworem to czasem ostatnia deska ratunku, w sytuacji gdy nie możesz zastosować żadnej innej. Płaszcz bramy zwija się do kasety z wałkiem wewnątrz albo na nieosłonięty wałek. Wielkość kasety zależy od wysokości bramy – im wyższa brama, tym więcej roletek musi się zmieścić w bębnie. Do montażu kasety bram roletowych standardowej wysokości potrzebna jest ściana o wysokości 30 cm nad otworem i filarek o szerokości około 20 cm po tej stronie, po której będzie umieszczony napęd. Brama roletowa boczna wymaga podobnych warunków montażowych jak segmentowa tego typu.