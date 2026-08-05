Drewno od dawna jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów do wykańczania podłóg w domach. O jego popularności decydują zarówno względy użytkowe i estetyczne, jak i przywiązanie do tradycyjnych sposobów urządzania wnętrz.

Dobrze dobrana i starannie ułożona podłoga z litego drewna może stać się jednym z najtrwalszych elementów wykończenia domu. Z upływem czasu nie traci naturalnego charakteru, a ślady użytkowania mogą dodawać jej szlachetności. Warunkiem jest jednak przestrzeganie podstawowych zasad: wybór właściwego gatunku, selekcja materiału, przygotowanie stabilnego podłoża, pozostawienie dylatacji oraz dokładne zabezpieczenie powierzchni.

Drewno - ciepło i trwałość

Największą zaletą litego drewna jest jego autentyczność. Każda deska lub klepka ma nieco inny układ słojów, odcień i rysunek powierzchni. Dzięki temu nawet podłoga wykonana z jednego gatunku drewna nie jest całkowicie jednolita. Naturalne różnice nie stanowią wady, lecz tworzą charakter posadzki.

Lite drewno daje również dużą swobodę aranżacyjną. Można zdecydować się na szerokie i długie deski, klasyczny parkiet, drobną mozaikę albo bruk z drewnianych kostek. Poszczególne elementy mogą być układane równolegle, w jodełkę, szachownicę lub w bardziej rozbudowane kompozycje. Szczególnie duże możliwości dekoracyjne zapewniają mozaiki, w których można łączyć elementy o różnych kształtach, odcieniach oraz rodzajach usłojenia.

Prawidłowo wykonana podłoga drewniana jest ponadto rozwiązaniem na wiele lat. Według materiału dobrze zabezpieczona, konserwowana i właściwie użytkowana posadzka może zachować trwałość przez 50 lat, a nawet dłużej.

Podłoga z drewna litego może mieć różne formy

Podłoga z desek jest najprostszym tradycyjnym rozwiązaniem - nazywana dawniej białą podłogą. Wykonuje się ją z elementów o grubości co najmniej 25–30 mm. Deski mogą mieć nawet kilka metrów długości, dlatego przed zakupem trzeba dopasować ich wymiary do wielkości pomieszczenia.

Parkiet z klepek, czyli podłużnych elementów drewnianych wyposażonych najczęściej w pióra i wpusty jest bardziej dekoracyjnym rozwiązaniem. Klepki pozwalają tworzyć różne wzory. Najbardziej znane są jodełka, szachownica oraz układ równoległy z przesuniętymi stykami.

Mozaika parkietowa złożona z wielu niewielkich elementów z litego drewna, które są fabrycznie naklejane na siatkę lub papier. Tak przygotowane zestawy tworzą gotowe płyty mozaikowe, co ułatwia układanie regularnego wzoru na większej powierzchni. Mozaiki dekoracyjne wykonuje się z elementów o zróżnicowanych kształtach. Mogą to być trójkąty, romby, trapezy oraz inne czworokąty tworzące po ułożeniu rozbudowane kompozycje geometryczne. Połączenie w jednej posadzce kilku gatunków drewna pozwala wykorzystać różnice kolorystyczne między poszczególnymi elementami. Zestawienie jasnych i ciemnych odcieni może nawet wywoływać wrażenie trójwymiarowości.

Bruk drewniany z niewielkich kostek należy do szczególnie odpornych rozwiązań. Może być wykonywany między innymi z dębu lub modrzewia, czyli gatunków charakteryzujących się stosunkowo wysoką odpornością na wilgoć i intensywne użytkowanie. Kostki mają najczęściej wymiary około 60 × 90 mm oraz grubość od 20 do 70 mm.

Wybór gatunku drewna ma znaczenie

Na podłogi wykorzystuje się zarówno drewno drzew iglastych, jak i liściastych. Wśród tradycyjnie stosowanych gatunków znajdują się między innymi sosna, świerk, jodła, modrzew, dąb, jesion, buk, brzoza, klon, orzech, wiąz, grab oraz czereśnia. Dostępne są również gatunki egzotyczne.

Gatunek drewna wpływa przede wszystkim na wygląd podłogi oraz możliwość zastosowania jej w określonym pomieszczeniu. Posadzki drewniane najlepiej sprawdzają się w salonach, sypialniach i gabinetach, gdzie nie są często narażone na kontakt z wodą, błotem lub produktami spożywczymi.

Istotną cechą jest twardość drewna. Miękkie gatunki iglaste, takie jak sosna, świerk i jodła, nadają się przede wszystkim do pomieszczeń o niewielkim nasileniu ruchu, na przykład sypialni. Drewno średnio twarde, do którego zalicza się między innymi modrzew, brzozę, olchę i wiśnię, może być stosowane w pokojach dziennych. Gatunki twarde, takie jak dąb, klon, jesion, orzech, wiąz czy grab, lepiej sprawdzają się w miejscach bardziej obciążonych: korytarzach, kuchniach, pokojach dziecięcych oraz na schodach. Do najtwardszych zalicza się wiele gatunków egzotycznych.

Niektóre gatunki lepiej znoszą okresowe działanie wilgoci. W materiale jako bardziej odporne wskazano dąb i modrzew, które mogą być wykorzystywane także w kuchniach i łazienkach. Nie oznacza to jednak, że drewniana podłoga w takim miejscu nie wymaga ostrożności. Każde lite drewno reaguje na zmiany wilgotności i temperatury, dlatego musi być prawidłowo ułożone oraz zabezpieczone.

Wybór gatunku ma szczególne znaczenie w przypadku mozaiki. Zastosowanie jednego rodzaju drewna pozwala uzyskać spokojną, jednolitą powierzchnię, natomiast połączenie kilku gatunków daje efekt kontrastu oraz umożliwia tworzenie bardziej skomplikowanych wzorów. Trzeba jednak pamiętać, że poszczególne gatunki mogą różnić się nie tylko kolorem, lecz także twardością i sposobem reagowania na zmiany wilgotności.

Klasa drewna nie określa jego twardości ani jakości wykonania elementów. Informuje przede wszystkim o wyglądzie, jednolitości barwy, przebiegu usłojenia oraz występowaniu sęków. W klasie pierwszej drewno ma jednolitą barwę, prostoliniowe usłojenie i jest pozbawione sęków. W kolejnych klasach dopuszcza się coraz większe różnice kolorystyczne, bardziej dynamiczny rysunek słojów oraz większą liczbę sęków.

Autor: Piotr Mastalerz Podłoga z desek

Jak układa się podłogę z desek?

Tradycyjne deski podłogowe układa się najczęściej na legarach albo na ślepej podłodze wykonanej z desek lub płyt drewnopochodnych. Legary są grubymi drewnianymi belkami rozłożonymi na stropie. Przestrzeń między nimi może zostać wypełniona materiałem izolacyjnym, na przykład wełną mineralną, co poprawia właściwości cieplne i akustyczne podłogi.

Deski mocuje się mechanicznie, najczęściej gwoździami wbijanymi w bok elementu, w miejscu wyprofilowanego wpustu. Dzięki temu mocowania pozostają niewidoczne. Podczas prac poszczególne deski powinny być starannie dociskane do siebie za pomocą klinów i klamer stolarskich.

Kierunek układania wpływa na odbiór całego wnętrza. W typowym pomieszczeniu deski układa się równolegle do ściany z oknem, rozpoczynając pracę od strony, z której wpada światło. W wąskich pomieszczeniach korzystniejsze może być jednak poprowadzenie desek wzdłuż dłuższych ścian, ponieważ optycznie porządkuje to przestrzeń.

Jeżeli wykorzystuje się deski krótsze niż długość pomieszczenia, trzeba rozplanować ich styki. Połączenia w sąsiednich rzędach nie powinny wypadać w jednej linii. Powinny być przesunięte, najlepiej tak, aby styk jednego rzędu znajdował się w pobliżu środkowej części deski w kolejnym.

Parkiet można przyklejać lub mocować mechanicznie

Parkiet z litego drewna może być układany na ślepej podłodze albo na odpowiednio przygotowanej wylewce. Do drewnianego podłoża klepki mogą być przybijane lub przyklejane. Na podłożu betonowym stosuje się montaż klejony.

Rodzaj klepek powinien być dostosowany do techniki wykonania. Do mocowania mechanicznego przeznaczone są zwykle elementy wyposażone w pióra i wpusty. Do klejenia mogą być używane także klepki o gładkich bokach, łączone na styk.

Układanie bardziej skomplikowanego wzoru parkietu wymaga dokładnego wyznaczenia osi pomieszczenia. Zgodnie z opisem w materiale prace można rozpocząć od środka, w punkcie przecięcia prostopadłych linii poprowadzonych między środkami przeciwległych ścian. Pozwala to zachować symetrię wzoru i ograniczyć ryzyko powstania nierównych fragmentów przy krawędziach.

Autor: Konrad Kalbarczyk Parkiet w jodełkę

Montaż mozaiki i bruku

Mozaikę parkietową przykleja się do podłoża mineralnego za pomocą kleju przeznaczonego do parkietów. Ponieważ elementy są niewielkie i tworzą wspólną płytę, podłoże powinno być równe, stabilne, suche oraz dokładnie oczyszczone. Nawet nieduże nierówności mogą wpływać na położenie całych zestawów i powodować widoczne różnice pomiędzy sąsiednimi fragmentami wzoru.

Przed przyklejeniem mozaiki warto rozplanować jej rozmieszczenie na sucho, zwłaszcza gdy wzór zawiera rozetę, obramowanie albo elementy wykonane z kilku gatunków drewna. Pozwala to prawidłowo umieścić główny motyw, zachować symetrię kompozycji oraz ograniczyć liczbę nieestetycznie dociętych elementów przy ścianach.

Bruk drewniany również układa się metodą klejenia. Wymaga on jednak szczególnie równego podłoża oraz starannego dociskania kolejnych kostek. Spoiny sąsiednich rzędów powinny się mijać, a wszystkie elementy muszą ściśle do siebie przylegać.

Drewno musi zaaklimatyzować się przed montażem

Jednym z najważniejszych etapów jest przygotowanie materiału do warunków panujących w domu. Drewno powinno przez kilka dni pozostawać w pomieszczeniu, w którym będzie później układane i użytkowane. W materiale zalecono aklimatyzowanie go przez dwa lub trzy dni oraz prowadzenie prac w temperaturze około 15–20°C.

Aklimatyzacja ogranicza ryzyko gwałtownych zmian wymiarów już po zamontowaniu podłogi. Drewno jest materiałem naturalnym i reaguje na wilgotność powietrza: może się rozszerzać, kurczyć, paczyć lub tworzyć szczeliny między elementami.

Właściwość ta dotyczy także drobnych elementów mozaiki oraz kostek bruku drewnianego. Chociaż pojedyncze części mają niewielkie wymiary, na dużej powierzchni zmiany ich objętości mogą się sumować. Drewno jest materiałem higroskopijnym, dlatego oddaje lub pochłania wilgoć zależnie od warunków panujących w pomieszczeniu. Procesowi temu towarzyszą zmiany wymiarów posadzki.

Z tego samego powodu przy ścianach trzeba pozostawić dylatację. W materiale wskazano szczelinę o szerokości około 20 mm. Pozwala ona drewnu swobodnie pracować pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Przerwę zakrywają później listwy przypodłogowe.

Autor: Wiktor Greg Szlifowanie i cyklinowanie powierzchni drewnianej podłogi

Lakier jest trwały, olej i wosk estetyczne

Po ułożeniu tradycyjna podłoga z litego drewna wymaga wyszlifowania. Dotyczy to desek, parkietu, mozaiki oraz bruku drewnianego. Następnie powierzchnię szpachluje się i pokrywa kilkoma warstwami lakieru albo zabezpiecza olejem. Powłoka podkreśla rysunek drewna, a jednocześnie ogranicza jego ścieranie, zabrudzenia i uszkodzenia.

Lakier tworzy na drewnie powierzchniową, twardą i odporną na ścieranie powłokę. Może mieć wykończenie błyszczące, półmatowe lub matowe. Olej wnika natomiast w strukturę drewna, pogłębia jego naturalną barwę oraz podkreśla usłojenie. Nie tworzy szczelnej błony na powierzchni i pozwala na dyfuzję pary wodnej, a jednocześnie ogranicza wnikanie brudu i wilgoci z zewnątrz.

Wybór sposobu wykończenia jest szczególnie ważny przy dekoracyjnych mozaikach. Lakier może uwydatnić jednolitość geometrycznego wzoru, natomiast olej mocniej podkreśla różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi gatunkami drewna. Przy wielobarwnych kompozycjach oraz rozetach efekt może być bardzo wyrazisty.

Samo zastosowanie grubych desek, solidnych klepek, kostek lub elementów mozaikowych nie gwarantuje jednak wieloletniej trwałości. Podłogę trzeba użytkować w sposób odpowiedni dla naturalnego drewna, chronić przed długotrwałym zawilgoceniem i odnawiać warstwę zabezpieczającą, gdy zacznie się zużywać.

Jakie błędy popełnia się podczas układania podłogi drewnianej?

Jednym z najpoważniejszych błędów jest układanie drewna bez wcześniejszej aklimatyzacji. Elementy wniesione bezpośrednio z zimnego lub wilgotnego magazynu mogą po zamontowaniu zmienić wymiary. Efektem bywają wybrzuszenia, szczeliny oraz odspojenia.

Problemy może spowodować również brak dylatacji przy ścianach. Ściśnięta pomiędzy przegrodami podłoga nie ma miejsca na naturalne rozszerzanie się i może zacząć się unosić.

Kolejnym błędem jest układanie desek, klepek, mozaiki lub kostek drewnianych na nierównym, niestabilnym albo niewłaściwie przygotowanym podłożu. Szczególnej dokładności wymagają posadzki klejone. Nierówności mogą utrudniać pełne przyleganie elementów, a później prowadzić do ich ruszania się, odspajania i powstawania pustych przestrzeni.

W przypadku mozaiki błędem może być również rozpoczęcie klejenia bez wcześniejszego rozplanowania całego wzoru. Nawet niewielkie przesunięcie pierwszych płyt może sprawić, że kolejne fragmenty nie utworzą równych linii, a centralny motyw znajdzie się poza osią pomieszczenia. Przy bruku drewnianym nieprawidłowe jest natomiast układanie spoin jedna nad drugą oraz pozostawianie zbyt dużych odstępów pomiędzy kostkami.

Do typowych nieprawidłowości należą również:

niedokładne dociśnięcie desek do siebie,

nieprawidłowe rozstawienie legarów,

ułożenie wszystkich styków desek lub kostek w jednej linii,

brak wcześniejszego rozplanowania wzoru parkietu lub mozaiki,

przesunięcie albo obrócenie części płyt mozaikowych względem przyjętego wzoru,

przyklejanie mozaiki lub bruku do nierównego albo zawilgoconego podłoża,

przypadkowe rozmieszczenie desek różniących się kolorem i usłojeniem,

nieprzemyślane połączenie gatunków drewna w mozaice,

zastosowanie drewna z wadami w najbardziej widocznych miejscach,

wybór gatunku niedostosowanego do warunków panujących w pomieszczeniu,

zabrudzenie niezabezpieczonego drewna klejem, tłuszczem lub inną substancją.

niewłaściwe zabezpieczenie powierzchni po zakończeniu montażu.

Zanieczyszczenia powstałe podczas układania trzeba usuwać natychmiast. Klej, tłuszcz lub smar mogą wniknąć w niezabezpieczoną strukturę drewna i spowodować trwałe miejscowe przebarwienia, szczególnie widoczne na jasnych elementach mozaiki.

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