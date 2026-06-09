Ceny meblościanek 2026. Ile kosztują nowoczesne meblościanki do salonu?

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Meblościanka, czyli właściwie co?

Meblościanka to zestaw kilku elementów meblowych tworzących spójną zabudowę jednej ściany. Najczęściej składa się z szafek wiszących, komód, witryn, półek oraz szafki RTV. Dzięki takiej konstrukcji pozwala wygodnie przechowywać ubrania, dokumenty, książki, dekoracje czy sprzęt elektroniczny. Współczesne meblościanki są dostępne w wielu wariantach kolorystycznych i stylistycznych – od minimalistycznych po klasyczne.

Obecnie producenci oferują zarówno kompaktowe modele do niewielkich mieszkań, jak i rozbudowane zestawy przeznaczone do dużych salonów. Popularnością cieszą się konstrukcje modułowe, które można dowolnie konfigurować i dopasowywać do własnych potrzeb.

Dlaczego meblościanki znów są popularne mimo skojarzeń z PRL-em?

Choć wiele osób kojarzy meblościanki z wyposażeniem mieszkań z czasów PRL-u, współczesne modele mają niewiele wspólnego z ciężkimi i masywnymi konstrukcjami sprzed kilkudziesięciu lat. Dzisiejsze meblościanki wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem, prostymi liniami oraz wykorzystaniem modnych dekorów drewna, bieli, czerni czy kaszmiru.

Na wzrost popularności tych mebli wpływa również ich funkcjonalność. Jedna zabudowa pozwala uporządkować przestrzeń, zapewnia dużo miejsca do przechowywania i jednocześnie pełni funkcję reprezentacyjną w salonie. W dobie rosnących cen mieszkań oraz ograniczonego metrażu wiele osób poszukuje praktycznych rozwiązań, które maksymalnie wykorzystują dostępną przestrzeń.

Aktualne ceny meblościanek 2026

Prosta meblościanka z szafką RTV i półkami – około 584 zł

Nowoczesna meblościanka w dekorze drewna i czerni – około 588 zł

Meblościanka z oświetleniem LED – około 1 246 zł

Meblościanka w kolorze dąb artisan – około 1 249 zł

Meblościanka z czarnymi akcentami – około 1 249 zł

Meblościanka biała z oświetleniem LED – około 1 441 zł

Meblościanka z witryną – około 1 520 zł

Meblościanka w kolorze kaszmir – około 1 663 zł

Rozbudowana meblościanka z dodatkowymi szafkami – około 1 798 zł

Duży zestaw salonowy z wieloma modułami – około 1 880 zł

Meblościanka o szerokości ponad 3 metrów – około 2 870 zł

Klasyczna meblościanka z dużą ilością miejsca do przechowywania – około 3 203 zł

O czym pamiętać przy wyborze meblościanki do domu?

Przed zakupem meblościanki warto dokładnie zmierzyć pomieszczenie i sprawdzić, ile miejsca można przeznaczyć na zabudowę. Istotne znaczenie mają również liczba szafek, rodzaj przechowywanych przedmiotów, kolorystyka mebla oraz materiał wykonania. W małych wnętrzach dobrze sprawdzają się jasne modele z elementami wiszącymi, które optycznie powiększają przestrzeń. W większych salonach można zdecydować się na bardziej rozbudowane zestawy z witrynami, komodami i dodatkowymi półkami. Warto również zwrócić uwagę na jakość okuć, prowadnic oraz możliwość późniejszej rozbudowy zestawu o kolejne moduły.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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