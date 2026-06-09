Ceny meblościanek 2026. Ile kosztują nowoczesne meblościanki do salonu?

Spis treści
Meblościanka, czyli właściwie co?
Meblościanka to zestaw kilku elementów meblowych tworzących spójną zabudowę jednej ściany. Najczęściej składa się z szafek wiszących, komód, witryn, półek oraz szafki RTV. Dzięki takiej konstrukcji pozwala wygodnie przechowywać ubrania, dokumenty, książki, dekoracje czy sprzęt elektroniczny. Współczesne meblościanki są dostępne w wielu wariantach kolorystycznych i stylistycznych – od minimalistycznych po klasyczne.
Obecnie producenci oferują zarówno kompaktowe modele do niewielkich mieszkań, jak i rozbudowane zestawy przeznaczone do dużych salonów. Popularnością cieszą się konstrukcje modułowe, które można dowolnie konfigurować i dopasowywać do własnych potrzeb.
Dlaczego meblościanki znów są popularne mimo skojarzeń z PRL-em?
Choć wiele osób kojarzy meblościanki z wyposażeniem mieszkań z czasów PRL-u, współczesne modele mają niewiele wspólnego z ciężkimi i masywnymi konstrukcjami sprzed kilkudziesięciu lat. Dzisiejsze meblościanki wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem, prostymi liniami oraz wykorzystaniem modnych dekorów drewna, bieli, czerni czy kaszmiru.
Na wzrost popularności tych mebli wpływa również ich funkcjonalność. Jedna zabudowa pozwala uporządkować przestrzeń, zapewnia dużo miejsca do przechowywania i jednocześnie pełni funkcję reprezentacyjną w salonie. W dobie rosnących cen mieszkań oraz ograniczonego metrażu wiele osób poszukuje praktycznych rozwiązań, które maksymalnie wykorzystują dostępną przestrzeń.
Aktualne ceny meblościanek 2026
- Prosta meblościanka z szafką RTV i półkami – około 584 zł
- Nowoczesna meblościanka w dekorze drewna i czerni – około 588 zł
- Meblościanka z oświetleniem LED – około 1 246 zł
- Meblościanka w kolorze dąb artisan – około 1 249 zł
- Meblościanka z czarnymi akcentami – około 1 249 zł
- Meblościanka biała z oświetleniem LED – około 1 441 zł
- Meblościanka z witryną – około 1 520 zł
- Meblościanka w kolorze kaszmir – około 1 663 zł
- Rozbudowana meblościanka z dodatkowymi szafkami – około 1 798 zł
- Duży zestaw salonowy z wieloma modułami – około 1 880 zł
- Meblościanka o szerokości ponad 3 metrów – około 2 870 zł
- Klasyczna meblościanka z dużą ilością miejsca do przechowywania – około 3 203 zł
O czym pamiętać przy wyborze meblościanki do domu?
Przed zakupem meblościanki warto dokładnie zmierzyć pomieszczenie i sprawdzić, ile miejsca można przeznaczyć na zabudowę. Istotne znaczenie mają również liczba szafek, rodzaj przechowywanych przedmiotów, kolorystyka mebla oraz materiał wykonania. W małych wnętrzach dobrze sprawdzają się jasne modele z elementami wiszącymi, które optycznie powiększają przestrzeń. W większych salonach można zdecydować się na bardziej rozbudowane zestawy z witrynami, komodami i dodatkowymi półkami. Warto również zwrócić uwagę na jakość okuć, prowadnic oraz możliwość późniejszej rozbudowy zestawu o kolejne moduły.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
- Przejdź do galerii: Ogrodowy kącik w stylu retro