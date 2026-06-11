Pomysły na ścianę za telewizorem - efektowne aranżacje, które odmienią salon

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Telewizor znajduje się najczęściej w centralnym i wyeksponowanym miejscu domu i mieszkania, stąd aranżacja ściany bezpośrednio za nim ma duże znaczenie. Płaskie monitory ułatwiają mocowanie bezpośrednio do ściany, ale można też spotkać telewizory stojące na szafkach audiowizualnych, gdzie znajduje się także inny sprzęt elektroniczny. Czasami telewizor jest zawieszony, a pod spodem ciągnie się rząd niskich szafek lub półek, w których mieszczą się różne techniczne drobiazgi. Zagospodarowanie i wygląd ściany telewizyjnej to wypadkowa wielkości pomieszczenia, stylu aranżacji wnętrza, upodobań i pomysłowości właściciela lub projektanta.

Po prostu ściana

Współczesne wnętrza oszczędne w dekoracje, a czasami wręcz ascetyczne nastawione są na proste wykończenie. Czasami są to surowe betonowe ściany o gładkiej powierzchni, o charakterystycznym dla tego materiału przenikaniem się odcieni szarości. Betonowa ściana może być gładka lub mieć wytłoczone słoje drewna pozostawione przez deski szalunku, co wygląda niezwykle efektownie.

Industrialny lub rustykalny nastrój wprowadzi ściana z cegły lub tylko pokryta ceglaną okładziną. To bardzo efektowne rozwiązanie, które można z powodzeniem zastosować nawet w niewielkim mieszkaniu.

Równie efektownie może prezentować się prosta otynkowana jednobarwna ściana. Biały kolor wydaje się najlepszym rozwiązaniem, ale równie dobrze może to być jakiś pastel lub coś mocnego i krzykliwego, co przykuje nawet bardziej wzrok od samego telewizora.

Gładką ścianę można też wykończyć tapetą. Może być papierowa, gładka, albo wzorzysta, winylowa np. z geometrycznym głęboko wytłoczonym wzorem, np. w jodełkę. Trudność na gładkiej ścianie może sprawić schowanie okablowania, ale można o tym pomyśleć przed wykończeniem robiąc w ścianie rowki instalacyjne lub otwór pod telewizorem, przez który kable zostaną przerzucone do pomieszczenia po przeciwnej stronie.

Deski, lamele i panele

Okładziny to bardzo popularna forma wykończenia ścian. Mogą być z różnych materiałów, ale do najbardziej modnych ostatnio należą te z drewna i je przypominające. Sprawdzą się deski z odzysku lub szczotkowane z głębokim rysunkiem słojów drewna pokryte transparentną powłoką w kolorze drewna lub inną barwą.

Duże płyty MDF pokryte naturalnym fornirem w najwyższym gatunku drewna o prostoliniowych słojach bez sęków to rozwiązanie dla estetów. Podobnie jak panele z lamelami z drewnianych listew, z których można na ścianie stworzyć geometryczną kompozycje. Ten typ wyparł nieco dawniej stosowane ścienne panele z MDF, które imitowały deski, a często i inne materiały, jak cegłę, kamień, płytki ceramiczne.

Popularność dzisiaj zdobywają panele z tworzyw piankowych z wytłaczanymi wzorami, które połączone razem tworzą trójwymiarową kompozycję przestrzenną; można je pomalować na dowolny kolor.

Elementy tych typów aranżacji pomagają ukryć przewody elektryczne i kable, którymi telewizor jest połączony z innymi urządzeniami.

Ściana z ramą

Telewizor w ramie to jedno z rozwiązań, dzięki któremu można prostą formą urozmaicić dużą płaską powierzchnię ściany telewizyjnej. Wygląd ramy, jej materiał i wykończenie może być bardzo różne. Może to być kontrastowy element przymocowany do ściany tworzący tło w innym kolorze, np. płyta z drewna lub z MDF fornirowana lub laminowana.

We wnętrzach wykończonych elementami sztukaterii rama może być wykonana z profili sztukateryjnych naklejanych na ścianę. To element wykończenia przypominający eleganckie wnętrza z krajów anglosaskich.

Często ramę tworzy zagłębienie w konstrukcji ścian z płyt gipsowo-kartonowych większe od wymiarów zewnętrznych telewizora; może być nawet zamykanie. Takie rozwiązanie pozwoli schować okablowanie oraz dodatkowo zastosować wokół telewizora subtelne oświetlenie LED.

Za ekstrawaganckie wykończenie można uznać zastosowanie bogato zdobionej ramy obrazu, w której oprawie telewizor będzie wyglądał niczym dzieło sztuki; można ją także wyposażyć w listwy oświetleniowe.

Ściana-mebel

Meblościanki w znaczeniu z okresu PRL wyszły z mody, ale konstrukcja meblowa, która stanowi przegrodę pomiędzy pomieszczeniami w otwartym wnętrzu to stosowane rozwiązanie. Konstrukcja może mieścić szafy wnękowe z jednej strony a z przeciwnej półki, szafki i… miejsce na telewizor.

Taki element wystroju dobrze będzie wyglądał zarówno w dużym i przestronnym domu, jak też małym mieszkaniu, gdzie w sposób oszczędny zagospodaruje miejsce. Na „zainstalowanie” takiego mebla doskonale nadają się także wnęki. Zabudowana może pomieścić mnóstwo rzeczy a dodatkowo być idealnym tłem dla telewizora. Otwarta również zmieści telewizor, półeczki i szafeczki, którym można nadać różne ciekawe formy.

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