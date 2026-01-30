Stolik kawowy – cichy bohater każdego salonu

W nowoczesnym salonie stolik kawowy pełni funkcję znacznie ważniejszą niż tylko miejsce na filiżankę kawy. To on nadaje rytm całej strefie wypoczynkowej – scala sofę z fotelami, wyznacza proporcje, wprowadza harmonię między meblami a dywanem. Dobrze wybrany model potrafi „rozświetlić” wnętrze, optycznie je uporządkować, a nawet stać się subtelnym akcentem dekoracyjnym, który definiuje styl pomieszczenia.

Co tak naprawdę decyduje o cenie stolika kawowego?

Na ostateczną kwotę składa się kilka kluczowych czynników. Największy wpływ mają materiały: modele z płyty laminowanej lub forniru są najtańsze, lite drewno (dąb, jodła, akacja) podnosi cenę kilkukrotnie ze względu na trwałość i naturalny urok.

Dodatkowe udogodnienia – podnoszony blat, szuflady, półki, kółka – zwiększają wartość o 20–60 %. Styl też gra ważną rolę - proste skandynawskie konstrukcje są tańsze niż industrialne z metalem i szkłem czy glamour z marmurowymi blatami.

Ile kosztują stoliki kawowe do salonu? Ceny styczeń 2026

Ceny stolików kawowych w styczniu 2026 oferują cały wachlarz propozycji. Najprostsze modele z płyty laminowanej lub zestawy dwóch małych stolików zaczynają się już od około 90–180 zł. Popularne zestawy loftowe, okrągłe stoliki o średnicy 50–70 cm czy ławy z półką mieszczą się zazwyczaj w przedziale 130–350 zł. Funkcjonalne modele z podnoszonym blatem, szufladą lub dodatkowym schowkiem kosztują najczęściej 300–650 zł. Stoliki z litego drewna, bardziej masywne lub designerskie warianty osiągają 800–2000 zł, a segment premium (marmur, nietypowe formy) przekracza nawet 3000 zł.

W dużych marketach meblowych i sieciach dominują oferty w dolnej i środkowej półce – po promocji solidny stolik kawowy kupisz za 200–550 zł. Sklepy internetowe i platformy sprzedażowe dają największy wybór: od 120 zł za podstawowe modele po ponad 1500 zł za ekskluzywne projekty. Salony meblowe i producenci premium trzymają wyższe ceny, ale w styczniu obniżki 40–60 % sprawiają, że wiele droższych modeli staje się realnie osiągalnych. Średnia cena nowego, dobrze wykonanego stolika do typowego salonu wynosi obecnie 350–850 zł.

Stoliki kawowe z drugiej ręki. Ile możemy oszczędzić?

Rynek używanych mebli pozostaje najtańszą alternatywą. Ceny stolików kawowych z drugiej ręki zaczynają się już od 50–120 zł za proste, starsze modele. Średnio dobrze zachowane egzemplarze z płyty lub litego drewna kosztują 150–450 zł, a te w stylu loftowym, vintage czy skandynawskim osiągają 500–1100 zł – w zależności od stanu, marki i oryginalności. Kupując używany stolik, można zaoszczędzić 50–80 % w porównaniu do nowego odpowiednika. Warto dokładnie sprawdzić stabilność, wykończenie i ewentualne rysy – wiele osób odnawia takie meble farbą lub olejem, co dodatkowo obniża realny koszt zakupu.

