Podłoga na legarach to rozwiązanie znane od czasów starożytnych. Prosta konstrukcja i proste materiały powodują, że kiedyś stosowane były we wszystkich wnętrzach od zamków i pałaców po bogate wiejskie zagrody. Wszędzie, gdzie są stare i remontowane domy podłogi na legarach to powszechne zjawisko. Warto sobie o nich przypomnieć w czasach zrównoważonego budownictwa.

Legary podłogowe – czemu nie?

Tradycyjnie do montażu podłóg drewnianych stosowane są legary, które osadzane są na drewnianych klinach lub zaprawie. Pewną trudność zawsze sprawia dokładne wypoziomowanie górnej krawędzi legarów podłogowych. W przypadku gdy podłoże jest nierówne lub mocno zniszczone ułożenie legarów w taki sposób może sprawić więcej kłopotów, ale nie jest niewykonalne. Wówczas rolę klinów mogą zastąpić większe elementy z drewna.

Stosowane są również nowoczesne rozwiązania, gdzie rolę klinów przejmują regulowane wsporniki z metalu lub twardego tworzywa sztucznego, np. polipropylenu.

Legary zdają egzamin zarówno przy wykonywaniu nowej podłogi jak również renowacji.

Materiał na legary

Najtańsze drewniane legary podłogowe wykonane są najczęściej z drewna sosnowego i świerkowego. Droższe są z jesionu, dębu, modrzewia. Najlepsze są te z wysezonowago, struganego drewna dodatkowo zaimpregnowanego środkami przeciw wilgoci, inwazji biologicznej i przeciwpożarowymi. Impregnację można przeprowadzić także samemu, ale nie będzie ona tak trwała ani skuteczna jak fabryczna.

Ważne, aby materiał legarów był pozbawiony wad – sęki, nawet te najmniejsze obniżają wytrzymałość, a to jest ważne np. w przypadku podłóg poddanych większym obciążeniom, np. w kuchni.

Legary mają długość przeważnie 2,4 - 3,5 m, ale na zamówieni są dostępne dłuższe. Długość powinna wystarczyć na ułożenie legara w pomieszczeniu na całej jego szerokości bez sztukowania – powinny być krótsze o ok 4 – 5 cm, aby przy krawędziach pozostawić wolną przestrzeń.

Mają przekrój kwadratowy lub prostokątny – przykładowe wymiary to 33x55 mm, 40x70 mm, 45x45 mm, 45x35 mm, 45x70 mm, 45x90 mm.

Legary - układanie

Legary dzisiaj najczęściej spotyka się w domach o konstrukcjach szkieletowych z drewna, ale nie ma żadnych przeszkód, żeby były ułożone na podłożu z dowolnego materiału, cegle, betonie. Układa się je na warstwie izolacji z folii, którą wywija się na ściany i miejsca połączeń np. w drzwiach na wysokość nieco większą niż przewidywana grubość wykończonej podłogi. Pod legary do wyciszenia podłogi zakłada się podkładki z cienkich pasów korka, pianki, lub wełny mineralnej. Podobny materiał warto zastosować na górnej krawędzi montując warstwę podkładu lub właściwą podłogę (np. deski).

Legary układa się w rozstawie przeważnie 40 - 60 cm, co zależy od materiału podłogi i obciążenia. Po dokładnym wypoziomowaniu mocuje się legary trwale do podłoża wkrętami, najlepiej ze specjalną wygłuszającą i amortyzującą końcówką.

Pomiędzy legarami układana jest warstwa izolacji, najczęściej płyty lub maty z wełny mineralnej, ale można użyć także izolacyjnych płyt z włókien drzewnych.

Dowolna podłoga na legarach

Na legarach można zamocować dowolny materiał wykończeniowy podłogi. Tradycyjnie były to dekoracyjne deski podłogowe. Jeśli chcemy inny rodzaj wykończenia, np. parkiet, mozaikę trzeba do legarów przymocować sztywny podkład z desek lub z płyt wiórowych. Na takim podłożu można układać posadzkę z dowolnego materiału, również w postaci wykładziny czy paneli podłogowych.

Odpowiednio przygotowana powierzchnia z wodoodpornych płyt pozwala także na zastosowanie posadzki kamiennej lub ceramicznej. Warunkiem jest zastosowanie odpowiednich materiałów, które są przystosowane do tego rozwiązania, np. dodatkowy podkład mineralny, siatka wzmacniająca, elastyczne kleje.

