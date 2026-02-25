Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Mieszkanie w prezencie

Los sprawił, że tego samego dnia i o tej samej porze Agnieszka i Maciej znaleźli się pod pewnym kioskiem „Ruchu” w Tarnowie. On przyszedł chwilę pogadać z prowadzącym go wujkiem, a ona – po prostu kupić bilet. – Od słowa do słowa… umówiliśmy się na spotkanie i od razu „zaskoczyło” – wspominają ze śmiechem pierwszą randkę. Nie minęło zbyt wiele czasu, gdy postanowili razem zamieszkać. Wtedy rodzice Maćka podjęli decyzję o wypowiedzeniu umowy najmu lokatorom zajmującym ich dawne mieszkanie na czwartym piętrze „kolejowego” bloku z lat 80. XX wieku i sprezentowaniu go młodej parze. Tu zresztą Maciej się wychował przez jakiś czas. Potem wraz z rodzicami zmienił miejsce zamieszkania, a ten lokal został wynajęty. Można więc powiedzieć, że wraz z żoną wrócił do rodzinnego gniazda.

Choć pomieszczenia były w dość dobrym stanie, to i tak wymagały gruntownego remontu. – Jako młodzi ludzie na dorobku bardzo powoli dokonywaliśmy wszelkich zmian – opowiada Agnieszka. – Większość prac remontowych wykonaliśmy sami z małą pomocą naszych rodziców, którzy wspierali nas czy to finansowo, czy to pracą własnych rąk. Nie ukrywam, że głównym „domowym projektantem” byłam i jestem ja, bo od zawsze interesowałam się urządzaniem wnętrz i sztuką. Maciek ma ogromną wiedzę techniczną, doświadczenie stolarskie oraz wrażliwość estetyczną, więc wspierał mnie bardzo w działaniach.

Urządzanie wnętrz to powolna ewolucja

Przez te wszystkie lata mieszkanie ewoluowało, „nadążając” za potrzebami i gustami domowników. Już w początkowej fazie zaczęło zmieniać swój pierwotny kształt. Na przykład młoda para planując dwójkę dzieci, podczas remontu przedpokoju od razu wybiła dodatkowy otwór na drzwi do jednego z pokoi, który potem podzielili na dwa mniejsze. Adze i Maćkowi zależało na zachowaniu odrębnej sypialni dla siebie jako oazy spokoju, relaksu i porządku. Z kolei bardzo długą i wąską kuchnię z drzwiami na wprost tych wejściowych odmienili, zamykając je i wybijając przejście od strony salonu. Dzięki temu zabiegowi kuchnia, choć nie zmieniła przecież metrażu, nagle stała się bardziej funkcjonalna.

– Nasze mieszkanie nie jest idealne, ma swoje wady (m.in. czwarte piętro bez windy, małe kuchnia i łazienka, zbyt duży przedpokój), ale przez te lata tyle serca w nie włożyliśmy, że niedogodności wydają się być drobnostką – mówi Agnieszka. – Lubię bardzo moment, kiedy wracam do domu i czuję, że jestem u siebie. Lubię to osiedle, a nie należy ono do typowych, bo bloki „wbudowano” między kamienice i domki jednorodzinne. Jest więc pewien klimat, panuje tu spokój i doceniamy to, że mamy bardzo sympatycznych sąsiadów.

i Autor: Wnętrza Michała Patrząc na to wnętrze, trudno się domyślić, że wiele z tego wyposażenia pochodzi z IKEA. Właściwie tylko biblioteczka Billy uchroniła się przed podstylizowaniem przez Agnieszkę i Macieja. Stół zyskał czarne nogi i nowy blat ze sklejki. Jego wizualną kontynuację stanowi stojąca w głębi komoda, której korpus także pomalowano na czarno. Pierwotnie cała była pokryta cienką drewnianą okleiną. Teraz „fornirowane” fronty na tle czerni dodały meblowi pazura. Czarna metalowa lampa (Ranarp) stanowi kolejny czarny akcent w aranżacji.

Wnętrza w pełni zindywidualizowane

Agnieszce zawsze podobały się wnętrza odzwierciedlające charakter, gust i upodobania mieszkańców. Wchodząc do nich, czuje się ich prawdziwość i energię, jaką napełniają je domownicy.

– W naszym mieszkaniu jest więc sporo mebli i dodatków przez nas zrobionych albo przerobionych – wyjaśnia. – Dzięki temu stają się one wyjątkowe i ciekawsze, po prostu „nasze”. Dekoracje także dobieramy w sposób przemyślany. Zawsze wybieramy rzeczy, które do nas „przemawiają”, mają swoje znaczenie i które „czujemy”. Lubię też zmieniać coś w naszej przestrzeni, więc w momencie publikacji tych zdjęć niektóre rzeczy już są nieaktualne. Myślę, że to zdrowy objaw, bo świadczy, że dom żyje i zmienia się wraz z jego mieszkańcami.

Praca twórcza - tworzenie dekoracji do wnętrz

Przez lata pracy w korporacji Agnieszka realizowała swoje zainteresowania sztuką i projektowaniem wnętrz amatorsko. W końcu zdecydowała się otworzyć własną działalność. Teraz zawodowo zajmuje się tworzeniem dekoracji do wnętrz. Już wiele lat temu zakochała się w sklejce i jej możliwościach. Głównie tworzy sklejkowe, trójwymiarowe kolaże, ale nie tylko one wychodzą z pod jej ręki. Prace Agnieszki można znaleźć na jej profilu na Instagramie @Na_ha_ku i na stronie Na-ha-ku.pl – są to m.in. dekory ścienne w różnych formach oraz zestawy produktów do tworzenia własnych dekoracji oraz do stylizowania mebli.

Agnieszka też prowadzi w różnych miastach Polski warsztaty dla zainteresowanych z tworzenia trójwymiarowych kolaży i dekoracji. Terminy przewidywanych warsztatów podaje na swoim profilu i na stronie www. W przyszłości zamierza poszerzyć swoją działalność i rozwijać pracownię.

i Autor: Wnętrza Michała Ikeowskie wiszące szafki oraz regalik „obudowują” koralowy sekretarzyk, tworząc strefę pracy Agnieszki. Próżno szukać w IKEA szafek z frontami w kratę. Agnieszka i Maciej sami podstylizowali meble. Wystarczyło drzwiczki ozdobić geometrycznym motywem (powstał za pomocą mazaka olejnego i linijki) oraz dodać żółte uchwyty w formie półkoli z IKEA. Pod oknem stoi sofa z pierwszych lat funkcjonowania IKEA w Polsce. Skrzynia mimo wieloletniego użytkowania była w świetnym stanie, więc właściciele zdecydowali się wymienić nadgryzione zębem czasu siedziska i tapicerkę.

Jak nadać mieszkaniu indywidualny charakter? – rady Agnieszki

Zanim zabierzesz się za tworzenie wystroju, daj sobie czas na przemyślenia . Zastanów się nie tylko nad potrzebami domowników, ale także nad ich gustami i zainteresowaniami. Pomyśl, jak można te upodobania zaakcentować w pomieszczeniach.

. Zastanów się nie tylko nad potrzebami domowników, ale także nad ich gustami i zainteresowaniami. Pomyśl, jak można te upodobania zaakcentować w pomieszczeniach. Poszukaj inspiracji na wnętrzarskich serwisach internetowych oraz magazynach. Gromadź to, co wpadnie ci w oko, ale nie spiesz się z decyzją. Czas weryfikuje nasze zachwyty i dopiero po paru dniach czy nawet tygodniach można się przekonać, czy były trwałe. Zwracaj uwagę, jak mieszkają inni, ale pamiętaj, że wiele rzeczy, które u kogoś się podobają, niekoniecznie sprawdzają się u nas.

na wnętrzarskich serwisach internetowych oraz magazynach. Gromadź to, co wpadnie ci w oko, ale nie spiesz się z decyzją. Czas weryfikuje nasze zachwyty i dopiero po paru dniach czy nawet tygodniach można się przekonać, czy były trwałe. Zwracaj uwagę, jak mieszkają inni, ale pamiętaj, że wiele rzeczy, które u kogoś się podobają, niekoniecznie sprawdzają się u nas. Nie ulegaj ślepo modzie. Oczywiście, można się nią kierować, ale przefiltruj trend przez siebie i domowników. Kiedy była moda na białe wnętrza, też jej się poddaliśmy. Wymalowaliśmy ściany i meble na biało, wprowadziliśmy białe tkaniny... I jak usiadłam w tej bieli, to pomyślałam że wcale nie czuję się tak dobrze, jak przypuszczałam! Uświadomiłam sobie wtedy, że nie mogę żyć w sterylnym wnętrzu, że po prostu kocham kolory...

Oczywiście, można się nią kierować, ale przefiltruj trend przez siebie i domowników. Kiedy była moda na białe wnętrza, też jej się poddaliśmy. Wymalowaliśmy ściany i meble na biało, wprowadziliśmy białe tkaniny... I jak usiadłam w tej bieli, to pomyślałam że wcale nie czuję się tak dobrze, jak przypuszczałam! Uświadomiłam sobie wtedy, że nie mogę żyć w sterylnym wnętrzu, że po prostu kocham kolory... Lubisz barwy, ale trochę się boisz ich we wnętrzu? Wprowadzaj je stopniowo, na małych powierzchniach, w dodatkach. Eksperymentuj, sprawdzaj, jak się czujecie z danym kolorem. Najwyżej coś potem przemalujesz!

Wprowadzaj je stopniowo, na małych powierzchniach, w dodatkach. Eksperymentuj, sprawdzaj, jak się czujecie z danym kolorem. Najwyżej coś potem przemalujesz! Twórz meble i dekoracje albo przerabiaj po swojemu gotowe. Nie musi to dotyczyć każdej sztuki w mieszkaniu, ale warto to i owo zrobić albo „doprawić” własnymi rękoma – nawet jeśli nie osiągniesz ideału.

Nie musi to dotyczyć każdej sztuki w mieszkaniu, ale warto to i owo zrobić albo „doprawić” własnymi rękoma – nawet jeśli nie osiągniesz ideału. Nie masz kompletnie umiejętności manualnych? Kup to i owo z wyposażenia z drugiej ręki, zaglądaj na internetowe aukcje młodych artystów (za niewielkie pieniądze można trafić unikatowe prace), zamawiaj ozdoby itp. u indywidualnych twórców itp. Lepiej mieć poduszkę wydzierganą przez ciocię, akwarelkę namalowaną przez studenta ASP czy malarza-hobbystę niż dekoracje z sieciówek, które można znaleźć w wielu domach.

Kup to i owo z wyposażenia z drugiej ręki, zaglądaj na internetowe aukcje młodych artystów (za niewielkie pieniądze można trafić unikatowe prace), zamawiaj ozdoby itp. u indywidualnych twórców itp. Lepiej mieć poduszkę wydzierganą przez ciocię, akwarelkę namalowaną przez studenta ASP czy malarza-hobbystę niż dekoracje z sieciówek, które można znaleźć w wielu domach. Podkreśl hobby swoje i domowników. Lubicie podróże, film, teatr, literaturę, ogród, dizajn, szachy? Może plakat z jakieś premiery? Roślinna kompozycja na kwietniku? Albumy czy zdjęcia z wypraw? Może minikolekcja szkła albo ceramiki? Chodzi o to, by w domu czuło się energię jego mieszkańców i będzie świetnie!

