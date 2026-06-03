Kuchnia w PRL w latach 70. Jak wyglądały meble, sprzęty i codzienne życie?

W latach 70. kuchnie w Polsce były wyposażone w proste, ale funkcjonalne meble i urządzenia. Ze względu na ograniczony dostęp do wielu produktów i materiałów, kuchnie w tamtym okresie były skromne i często improwizowane.

Meble kuchenne były zazwyczaj wykonane z płyty pilśniowej lub sklejki, pokryte laminatem w kolorach takich jak brąz, beż czy zieleń. Dominowały szafki stojące, które umożliwiały przechowywanie naczyń i produktów spożywczych. Czasami drzwiczki zastępował kawałek materiału rozpięty na sznurku lub lince. Zlewy były metalowe emaliowane, narażone na odpryski. Bardzo częstym widokiem w kuchniach z lat 70. były metalowe suszarki do naczyń, zawieszone na ścianie nad zlewem.

W kuchniach często znajdował się niewielki stół, przy którym rodzina spożywała posiłki. Krzesła były proste, drewniane lub metalowe, często z plastikowymi siedziskami.

Podstawowym wyposażeniem większości kuchni wolnostojące kuchenki gazowe. Najpopularniejsze były kuchenki marki Predom Zelmer. Choć nie każdy mógł sobie na lodówkę, w wielu domach można było znaleźć lodówki marki Polar. Były one proste i niezbyt pojemne, ale spełniały swoje podstawowe funkcje. Gospodynie domowe w latach 70. miały do dyspozycji proste elektryczne urządzenia, takie jak miksery i młynki do kawy.

Bardzo popularnym meblem lat 70. i 80. był kredens, przeważnie w kolorze kremowym. Kiedyś konieczność, dzisiaj bardzo poszukiwany i chętnie odnawiany mebel.

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Kuchnie lat 80. Prodiż, kolorowe garnki i pierwsze oznaki zmian

W latach 80. kuchnie nadal były skromnie wyposażone, ale z pewnymi zmianami i ulepszeniami w porównaniu do lat 70. Okres ten wciąż był naznaczony trudnościami gospodarczymi, ale zaczęły się pojawiać nowe elementy i technologie. Jak wyglądało typowe wyposażenie kuchni w Polsce w latach 80.?

Meble kuchenne były często wykonane z laminowanej płyty wiórowej lub sklejki, pokrytej folią w bardziej odważnych kolorach, takich jak czerwień, niebieski, miętowa zieleń i błękit. Fronty szafek miały bardziej zaokrąglone krawędzie, a czasem były pokryte lakierem na wysoki połysk. Stół i krzesła stają się bardziej dekoracyjne i wygodne niż w poprzednich dekadach. Popularne były meble w stylu retro, z kolorowymi tapicerkami i metalowymi elementami, pojawiają się tapicerowane ławki z otwieranym siedziskiem - niezwykle cenne ze względu na niewielkie rozmiary kuchni PRL-owskiej.

Coraz częściej pojawiały się kuchenki elektryczne, takich marek jak Predom-Zelmer czy Wrozamet. Lodówki stały się bardziej powszechne i zaawansowane technologicznie. Modele takie jak Polar były wyposażone w zamrażalniki, a ich design był bardziej nowoczesny. W latach 80. bardzo popularny był prodiż - urządzenie do pieczenia, alternatywa dla piekarnika. Prodiż można kupić i dzisiaj, jest bardzo przydatny, na przykład na działce.

Nowością w latach 80. były kolorowe garnki emaliowane. Okna kuchenne, jeżeli ktoś miał szczęście i widną kuchnię, były często ozdabiane kolorowymi firankami i zasłonami, które dodawały wnętrzu przytulności. Na ścianach nad blatami kuchennymi pojawiały się kolorowe wzorzyste kafelki.

i Autor: Getty Images

Kuchnie lat 90. Jak Zachód wkroczył do polskich mieszkań?

W latach 90. XX wieku kuchnie w Polsce charakteryzowały się specyficznym wyposażeniem, które odzwierciedlało okres przejściowy między PRL, a napływem produktów z tzw. Zachodu. Jest jednak znaczna różnica w wyglądzie kuchni z początku lat 90. i pod koniec XX wieku, co odzwierciedla przemiany gospodarcze i otwieranie się na świat, tak długo niedostępny dla przeciętnego Polaka. Polska kuchnia lat 90. była miejscem, w którym ograniczone zasoby i metraż wymagały kreatywnych rozwiązań w organizacji przestrzeni i wystroju.

Dominowały meble wykonane z płyty wiórowej pokrytej laminatem. Kolory szafek były zazwyczaj jasne, jak biel, beż, czy jasny brąz. Szafki często miały prosty design z metalowymi uchwytami. Pojawiły się półwyspy, najczęściej na metalowych nogach i oświetlenie halogenowe, które zastąpiło świetlówki. W połowie lat 90. pojawiła się możliwość wykonania mebli na zamówienie — zaczęło się projektowe szaleństwo, kuchnie stawały się coraz bardziej spersonalizowane.

Lodówki były zazwyczaj wolnostojące. Często miały prosty design, były białe kremowe i dużo mniej energooszczędne niż współczesne modele. Kuchenki gazowe były standardem, choć zaczynały pojawiać się też kuchenki gazowo-elektryczne. Kuchenki miały wbudowane piekarniki. Bardzo często w kuchni pojawiała się pralka, ze względu na mikroskopijne wymiary łazienek, szczególnie w blokach z wielkiej płyty. Zaczęły pojawiać się mikrofalówki, bardzo popularne były wszelkie zdobycze technologii, jak np. krajalnica do chleba. Coraz bardziej popularne stawały się czajniki elektryczne z widoczną spiralną grzałką.

i Autor: Piotr Mastalerz

Kuchnie na początku XXI wieku. Otwarte aneksy, AGD w zabudowie i nowe trendy

Początek lat dwutysięcznych to stylistyczna kontynuacja końca lat 90. W kuchniach dużo jest laminatu, MDF-u, lakierowanych frontów, szkła, stali nierdzewnej, drewna i koloru, czasem bardzo odważnego. Można zaryzykować twierdzenie, że pojawia się wszystko.

Ogromną zmianą są kuchnie otwarte na salon, co znacząco wpływa na ich wygląd. Coraz częściej stosowano zabudowę sprzętu AGD, co pozwalało na uzyskanie spójnego i estetycznego wyglądu kuchni. Proste fronty zabudowy meblowej zastępują frezowane, zdobione uchwyty i ceramiczne gałki. Modne są też kuchnie wykonywane własnoręcznie, np. murowane.

Hitem początku XXI wieku są luksfery, metalowe krzesła, plastikowe akcesoria w różnych kolorach, beton oraz ściany strukturalne. Ściany zaczynają zdobić płytki ceramiczne układane w fantazyjne kształty, jak np. fale. Zwykły chrom armatury kuchennej zastępuje "stare złoto". Pojawiają się także chromowane sprzęty AGD, kuchenki ceramiczne, nowoczesne ekspresy do kawy, zmywarki.

W kuchniach z początku i połowy XXI wieku zaczęto stosować nowoczesne oświetlenie LED, zarówno jako główne źródło światła, jak i podświetlenie blatów i szafek. Systemy szafek i półek stały się bardziej zorganizowane i funkcjonalne. Wykorzystywano wysuwane półki, kosze na śmieci, organizery na przyprawy i inne akcesoria.

Jakie style wnętrzarskie cieszyły się szczególną sympatią w minionych latach? Z naszych obserwacji wynika, że palmę pierwszeństwa dzierży styl skandynawski, dużym zainteresowaniem cieszyły się też loftowy i nowoczesny. W ostatnich latach polubiliśmy: modern classic, cottagecore, a renesans przeżywa styl vintage.

i Autor: Kalbar

Współczesna kuchnia 2025–2026. Jakie rozwiązania wybierają dziś Polacy?

Współczesne kuchnie charakteryzują się nowoczesnym designem, zaawansowanymi technologiami oraz funkcjonalnymi rozwiązaniami, które ułatwiają codzienne gotowanie i sprzątanie. Mają proste, czyste linie i minimalistyczny wygląd. Fronty szafek są gładkie, często bez uchwytów (z systemami push to open). Bardzo popularne są biele, beże, szarości i czernie, ale też naturalny odcień drewna. Nie brakuje też kolorowych kuchni w stylu retro, czyli w pastelowych różach, błękitach i zieleniach.

Lodówki, zmywarki, piekarniki i mikrofalówki są często wbudowane w meble, co pozwala na uzyskanie spójnego wyglądu kuchni. Nowoczesne kuchnie wyposażone są w sprzęt AGD z funkcjami smart, takimi jak zdalne sterowanie przez aplikacje mobilne, automatyczne programy gotowania czy lodówki z ekranami dotykowymi. Nowoczesne piekarniki oferują funkcje takie jak termoobieg, gotowanie na parze, grillowanie i pieczenie z wykorzystaniem różnych technologii. Nowoczesne kuchnie wyposażone są w kuchnie indukcyjne i wyciągi montowane w blacie.

Popularne są blaty z kompozytów kwarcowych, granitu, marmuru, a także z drewna i laminatów o wysokiej odporności na zarysowania i temperaturę. Bardzo modne są wyspy kuchenne, które pełnią funkcję dodatkowej przestrzeni roboczej, a także miejsca do spożywania posiłków i spotkań rodzinnych.

Lampy LED oświetlają także wnętrza szuflad. Coraz częściej stosowane są systemy inteligentnego oświetlenia, które pozwalają na dostosowanie natężenia i barwy światła do potrzeb i nastrojów. Pojawiły się też baterie kuchenne z nowoczesnymi systemami filtracji i wrzącą wodą.

Współczesne kuchnie łączą nowoczesny design z funkcjonalnością i zaawansowanymi technologiami, tworząc przestrzenie, które są zarówno estetyczne, jak i praktyczne.

Kuchnie od lat 70. do dziś - jak się zmieniały? Zdjęcia

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