Ceny wycieraczek do domu 2026 – ile kosztują wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne?

Do czego przydają się wycieraczki do domu?

Wycieraczki do domu pełnią bardzo ważną funkcję praktyczną oraz estetyczną. Ich podstawowym zadaniem jest zatrzymywanie zabrudzeń, piasku, błota i wilgoci już przy wejściu do budynku. Dzięki temu podłogi w domu pozostają czystsze, a mieszkańcy ograniczają konieczność częstego mycia paneli, płytek czy parkietu. Dobrze dobrana wycieraczka poprawia również bezpieczeństwo, ponieważ zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się na mokrej posadzce. W wielu domach wycieraczki są także elementem dekoracyjnym, który wpływa na wygląd strefy wejściowej i stanowi wizytówkę mieszkania lub domu.

Z jakiego materiału powinna być wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna?

Wycieraczka zewnętrzna powinna być wykonana z materiałów odpornych na wilgoć, mróz oraz intensywne użytkowanie. Najczęściej wybierane są modele gumowe, gumowo-kokosowe lub aluminiowe z wkładami czyszczącymi. Dobrze usuwają błoto i zatrzymują większe zabrudzenia. W przypadku wycieraczek wewnętrznych najlepiej sprawdzają się materiały tekstylne, mikrofibra albo włókna kokosowe o właściwościach chłonnych. Takie modele skutecznie osuszają obuwie i pomagają utrzymać czystość w przedpokoju. W praktyce wiele osób stosuje dwa rodzaje wycieraczek jednocześnie – jedną przed drzwiami i drugą wewnątrz domu.

Aktualne ceny wycieraczek do domu w Polsce w 2026 roku

Wycieraczka kokosowa 40x60 cm – od 13,99 zł

Wycieraczka kokosowa z napisem 45x75 cm – od 23,90 zł

Wycieraczka gumowo-kokosowa półokrągła 60x40 cm – około 20,50 zł

Wycieraczka gumowa ażurowa 100x50 cm – około 41,90 zł

Wycieraczka gumowa 45x75 cm – około 29,90 zł

Wycieraczka kokosowa premium 60x90 cm – około 36,90 zł

Wycieraczka gumowo-kokosowa dekoracyjna 45x75 cm – około 27,90 zł

Wycieraczka gumowo-kokosowa 60x40 cm – od 37,99 zł do 38,99 zł

Wycieraczka kokosowa ozdobna 60x40 cm – około 69,00 zł

Wycieraczka kokosowa świąteczna 60x40 cm – około 79,00 zł

Wycieraczka aluminiowa systemowa do wnętrz – od około 216 zł

Wycieraczka aluminiowa systemowa zewnętrzna – od około 252 zł

Podane ceny pochodzą z aktualnych ofert sklepów i producentów działających na polskim rynku.

O czym pamiętać przy wyborze wycieraczki do domu?

Przy wyborze wycieraczki do domu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jej przeznaczenie, rozmiar oraz odporność na warunki atmosferyczne. Model zewnętrzny powinien skutecznie usuwać błoto i być odporny na wodę oraz niskie temperatury. Z kolei wycieraczka wewnętrzna powinna dobrze chłonąć wilgoć i być łatwa w czyszczeniu. Istotne znaczenie ma także antypoślizgowy spód, który zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Warto dopasować kolor i wzór wycieraczki do aranżacji wejścia, ponieważ jest to jeden z pierwszych elementów widocznych po przekroczeniu progu domu.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

