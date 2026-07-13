Kosmetyczne korekty w programie "Czyste Powietrze". Zmiany mniejsze niż oczekiwano

Wprowadzenie zmian w największym w historii Polski programie wsparcia termomodernizacji zapowiadano już w lutym. Te przedstawione dziś wejdą w życie 20 lipca. Ich skalę dobrze oddają wypowiedzi członków zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z początku konferencji prasowej: Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Funduszu powiedziała "Staramy się uprościć program", a jej zastępca, Robert Gajda - "Zmiany nie są radykalne".

Co się zmieni w programie "Czyste Powietrze"?

Obecnie, żeby móc ubiegać się o wsparcie, trzeba być właścicielem domu od trzech lat. Wyjątkiem jest spadek. Nowy wyjątek obejmie wnioskodawców, którzy złożyli podanie o dofinansowanie nie wcześniej niż rok od zakupu lub uzyskania w drodze darowizny przynajmniej 50% własności nieruchomości.

O 10% wzrosną maksymalne jednostkowe kwoty dotacji na ocieplenie przegród budowlanych oraz wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych. Na przykład w maksymalnym poziomie dofinansowania na docieplenie przegród będzie można dostać do 275 zł/m².

Beneficjenci korzystający z prefinansowania będą mieli 180 dni (zamiast 120) na rozliczenie zaliczki. Zmiana dotyczy wszystkich umów podpisanych po 31 marca 2025 r.

Dokumenty potwierdzające trwałe odłączenie starego źródła ciepła oraz dostosowanie przewodów kominowych będą mogli wystawiać nie tylko mistrzowie kominiarscy, ale również osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po 2026 r. program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła.

Autor: Piotr Mastalerz Dopłaty do ocieplenia przegród wzrosną o 10%

Czego zabrakło w zliftingowanym "Czystym Powietrzu"?

Na razie nie będzie zapowiadanego wcześniej darmowego „bonu na audyt”. Zdaniem samorządowców ten ponoszony na początku drogi do dofinansowania koszt zniechęca wielu potencjalnych beneficjentów. Niewykluczone, że bon pojawi się pod koniec roku, po kolejnych konsultacjach z samorządami. Zgodnie z zapowiedziami ma być dostępny jedynie za pośrednictwem gminnych operatorów „Czystego Powietrza”. Takiej roli podjęło się dotychczas przeszło 1400 gmin.

Nie będzie też listy rekomendowanych wykonawców, której uruchomienie zapowiadał dawniej wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Zarząd NFOŚiGW tłumaczy jej brak obawami o ingerowanie w rynek.

Autor: Piotr Mastalerz Oczekiwanego bonu na audyt na razie nie będzie

Jak wyglądają statystyki Czystego Powietrza?

Program Czyste Powietrze uruchomiono we wrześniu 2018 r. Podstawowe cele były dwa: poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery. Miały temu służyć wymiana palenisk oraz termomodernizacja domów. Państwo obiecało dopłaty do wymiany przestarzałych kotłów, docieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej, montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Kwoty dofinansowania powiązano z dochodem na osobę w gospodarstwie domowym.

Od uruchomienia programu we wrześniu 2018 r. do 3 lipca tego roku złożono w sumie 1,104 mln podań o 42,5 mld zł wsparcia. Podpisano 971 tys. umów na 35,7 mld zł. Z czego wypłacono prawie 22 mld zł. Obecnie tygodniowo wpływa około 800 wniosków o dofinansowanie. W 2024 r. było to 5-6 tys. wniosków tygodniowo, maksymalnie nawet do 9 tys.

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