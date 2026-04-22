Funkcjonariusze CBA wchodzą do urzędów
Jak informuje zespół prasowy CBA „funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację papierową i elektroniczną dotyczącą programu Czyste Powietrze z okresu od 1 czerwca 2021 r. Czynności prowadzono na polecenie Prokuratury Europejskiej między innymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 funduszach wojewódzkich”. W czynnościach uczestniczyło 65 funkcjonariuszy CBA oraz czterech przedstawicieli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków
Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z opracowaniem i wdrażaniem kolejnych etapów programu Czyste Powietrze. Podstawą wszczęcia postępowania były między innymi doniesienia medialne, wskazujące na nieprawidłowości w tym największym w historii naszego kraju programie wsparcia dla właścicieli domów. Nieprawidłowości miały umożliwić nieuczciwym wykonawcom nielegalne pozyskanie środków finansowych, a także doprowadzić do wyrządzenia szkody tysiącom beneficjentów Programu. Mechanizm oszustw dokładnie opisaliśmy w tekście o poszkodowanych beneficjentach:
Poszkodowani są także wykonawcy ocieplający domy i instalujący nowe źródła ciepła. O ich problemach również pisaliśmy:
Ministerstwo Klimatu reaguje
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że ministerstwo, NFOŚiGW i WFOŚiGW przekażą wszystkie informacje potrzebne śledczym: „Nie wiem, czy w historii wolnej Polski zdarzył już się minister, który cieszył się na to, że funkcjonariusze CBA odwiedzili jego ministerstwo, ale muszę przyznać, że na ten moment naczekaliśmy się naprawdę długo. Z należytą starannością przekażemy funkcjonariuszom wszystkie niezbędne dokumenty celem rzetelnego ocenienia tego, co od 2021 r. działo się w programie Czyste Powietrze”.
Zdaniem minister klimatu odpowiedzialność za nadużycia ponoszą poprzednie władze resortu i NFOŚiGW: „Dwie zmiany w programie Czyste Powietrze, rozszczelniające ten program, przykuły naszą szczególną uwagę. To był lipiec 2022 r., kiedy wprowadzono mechanizm prefinansowania, bez jakichkolwiek osłon, bez bezpieczników niezbędnych do ochrony beneficjentów programu. I w naszej ocenie, między innymi wtedy, zaczęło dochodzić do wyłudzeń. Kolejnym takim elementem, była zmiana ze stycznia 2023 r., kiedy zniesiono limity kosztów jednostkowych, czyli maksymalnych cen elementów termomodernizacji”.
Murator trzyma rękę na pulsie
Program Czyste Powietrze uruchomiono we wrześniu 2018 r. Podstawowe cele były dwa: poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery. Miały temu służyć wymiana palenisk oraz termomodernizacja domów. Państwo obiecało dopłaty do wymiany przestarzałych kotłów, docieplenia budynków, wymiany stolarki okiennej, montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Kwoty dofinansowania powiązano z dochodem na osobę w gospodarstwie domowym.
Od uruchomienia programu Polacy złożyli 1,095 mln podań o blisko 42 mld zł wsparcia.
Od uruchomienia programu Polacy złożyli 1,095 mln podań o blisko 42 mld zł wsparcia. Podpisano 961 tys. umów o dofinansowanie na kwotę 35 mld zł. Z czego wypłacono niespełna 21 mld zł.