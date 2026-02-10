Herbaciarnia była bliska sercu Emilii od zawsze. Nic w tym dziwnego jest kowarzanką z pochodzenia i lokalną patriotką, mimo że tu już nie mieszka. - Teraz podczas remontu dochodzą do mnie głosy, że to miejsce, które jest tak bardzo związane z Kowarami ma znaczenie i dla innych osób nie tylko dla mnie – mówi pani Emilia. To historia nie tylko o architekturze, ale i o cierpliwości, pokorze i miłości do rodzinnego miasta. Początek 2026 r. przyniósł radosne nowiny. "Grzybek" otrzymał właśnie dotację od MKiDN w wysokości 118 tys. zł na wykonanie i montaż stolarki okiennej. Zamknięcie budynku będzie krokiem milowym remontu obiektu. Umożliwi zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi i umożliwi prace wewnątrz.

Pawilon ogrodowy z ponad 200-letnią historią

Herbaciarnia w Kowarach to jeden z najbardziej charakterystycznych przykładów architektury ogrodowej Dolnego Śląska, reprezentujący modny w XVIII wieku styl chinoiserie. Powstała ok. 1780 roku jako pawilon w ogrodzie rodziny von Arnauld de la Perière, później służyła żołnierzom VII Legnickiego Regimentu Grenadierów Królewskich.

W latach 60. XX wieku tętniła życiem jako turystyczna atrakcja, jednak po wpisaniu do rejestru zabytków w 1986 roku i przejęciu przez prywatnych właścicieli, popadła w ruinę. Ostateczny cios zadał brak jakiejkolwiek konserwacji. Dla wielu była już stracona. Nie dla pani Emilii.

Kupno ruin i remont pod górkę

Jak wspomina inwestorka, wszystko zaczęło się w czasie pandemii. – Nie zostałam wpuszczona do rodzinnego domu z obawy o zdrowie rodziców. Pomyślałam: może kupię działkę? Może domek? – mówi. Przypadek (a może przeznaczenie) sprawił, że właśnie w ogłoszeniach o nieruchomościach znajdowała się informacja o licytacji komorniczej. – To był „Grzybek”! Mój grzybek! Zawsze mówiłam, że kiedyś go kupię. Tak też się stało. Mimo ostrzeżeń znajomych: „Wpadłaś jak śliwka w kompot. Będzie ciężko”, nie zawahała się. W 2021 roku została właścicielką ruiny. To co było jej marzeniem od dziecka, czyli kupić ten obiekt i go wyremontować stało się faktem. Ruinersi, na określenie siebie często używają sformułowanie „budowlani kamikaze”, bo z punktu widzenia zwykłego człowieka, ich przedsięwzięcia to inwestycyjne samobójstwa. A jednak, udaje się i z takim optymistycznym przesłaniem podeszła do remontu herbaciarni pani Emilia. Stan budynku był fatalny. Remont rozpoczął się od dachu. Architekt zrobił projekt mimo że nie było możliwości pełnej inwentaryzacji ze względu na stan konstrukcji. Sukces tego pierwszego etapu przedsięwzięcia był zasługą ścisłej współpracy z wykonawcą, firmą specjalizującą się w remontach zabytków, która wykonała m.in. kompletny remont dachu słynnego dolnośląskiego kościoła, zwanego „Perłą Żeliszowa”.

Dach na linach i łupek z duszą

Jednym z największych wyzwań był dach – niebezpieczny do zinwentaryzowania, grożący zawaleniem. Projekt powstał „na żywo”, a jego wykonania podjęła się specjalistyczna firma poznana na seminarium w Żeliszowie. – Chłopaki pracowali na linach, jak alpiniści, przywiązani do belki konstrukcyjnej. Wiedzieli, co robią. Bez ich doświadczenia byłoby to niemożliwe. Postanowiłam ekipie powierzyć dalsze prace przy remoncie herbaciarni. Naprawdę to co zrobili przy dachu to był majstersztyk.

Pokrycie dachu wykonano z łupka – z zachowaniem oryginalnego, choć dziś niepoprawnego z punktu widzenia sztuki dekarskiej, układu. – Chcieliśmy zachować ducha tego miejsca, nawet jeśli oznaczało to robienie rzeczy "niepoprawnie" – tak, jak dawniej.

Remont zabytkowej herbaciarni zwanej "grzybkiem" w Kowarach. Zdjęcia

Strop, który trzyma wszystko w ryzach

Po dachu przyszedł czas na strop – jeden z kluczowych elementów wzmocnienia konstrukcji. - W 2023 r., kiedy remontowany był dach zauważyliśmy, że cały budynek zaczyna się pochylać. Nie było to zbadane dokładnie, ale było to ok. 2-3 stopnie do przodu. Wtedy zapadła decyzja o wzmocnieniu stropu nad parterem. Oryginalna drewniana przegroda nie przetrwała i nie było możliwości jej odtworzenia, dlatego postanowiliśmy z konstruktorem i w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków, że wykonamy współczesne rozwiązanie – strop żelbetowy, który pełni również funkcję tarasu. On spowodował, że budynek został „złapany”, usztywniony i nie ma już zagrożenia zwiększenia przechyłu.

Piekło i niebo: przestrzeń pełna symboliki

Parter herbaciarni – ciemny, niskookienny, kamienny – Emilia określa jako „piekło”. Górna kondygnacja to z kolei „niebo”: przestrzeń pełna światła i rytmicznie rozmieszczonych okien. – Tę symbolikę chcę zachować – mówi. – Gość ma przejść z ciemności do światła. To będzie podróż przez historię.

Do części reprezentacyjnej prowadzić będą minimalistyczne spiralne schody – wkomponowane w nowy strop. To też będzie nowość w porównaniu z oryginałem. W dawnej herbaciarni schodki z kamiennego parteru wyprowadzały na taras, skąd było wejście do herbaciarni. Teraz nie będzie trzeba wychodzić na zewnątrz. Ozdób nie będzie zbyt wiele. – Nie chcę „upiększać” budynku. Nie zamierzam zamalować przeszłości. Chcę, żeby można było ją odczytać ze ścian.

Cierpliwość zamiast pośpiechu

Renowacja tak zniszczonego obiektu to proces na lata. Początkowo Emilia dała sobie pięć lat. Dziś mówi: dekada. – Ta inwestycja nauczyła mnie cierpliwości. Tu nic nie dzieje się szybko. Trzeba czekać na dobrych rzemieślników, na decyzje, na fundusze. Mimo to każdy krok przybliża ją do celu.

W 2024 roku trwają prace nad stolarką drzwiową. – Okna będą w kolejnym etapie. Są droższe niż dach, więc muszę dzielić inwestycję na etapy. Celem jest jak najszybsze zamknięcie budynku, by rozpocząć prace instalacyjne i docelowo przyjmować pierwszych gości.

Nowe życie – i dla budynku, i dla miasta

Herbaciarnia nie będzie tylko kawiarnią. – Chcę, by to było miejsce spotkań, wystaw, koncertów. Miejsce, które porusza lokalną społeczność. Już dziś Emilia angażuje sąsiadów w drobne prace porządkowe wokół działki. Marzy o zagospodarowaniu ogrodu, który kiedyś prowadził aż do pobliskiego boiska i szkoły – dawnych koszar, z którymi herbaciarnia była związana.

Co ciekawe w sąsiedztwie remontowanej herbaciarni znajduje się równie urokliwa stara wieża ciśnień, która idealnie wpasowuje się w historyczny kontekst tego miejsca. Uzupełnia go niedaleki dworzec kolejowy, który staraniem samorządu zyskał dzięki remontowi nowe życie i stanie się kulturalnym centrum miasta. Obok niego wkrótce pojadą pociągi w kierunku Ogorzelca i Kamiennej Góry na reaktywowanej i remontowanej linii kolejowej, która zresztą biegnie również obok "Grzybka" herbaciarni. Jak widać wszystko w tym miejscu jakby za dotknięciem magicznej różdżki powraca do stanu sprzed lat. Chyba niewiele osób myślało, że takie cuda są możliwe.

Zabytek, który patrzy

„Grzybek” z Kowar znów patrzy na mieszkańców i turystów, uchylając im w powitaniu kapelusz swojego pięknego łupkowego dachu. Odbudowa trwa – nie spektakularnie, lecz uparcie. Z miłością do detalu, szacunkiem do historii i marzeniem, które dzień po dniu staje się rzeczywistością. Jak mówi pani Emilia: „To obiekt z duszą. Nie chcę go zmieniać. Chcę mu tylko pomóc opowiedzieć jego historię.”

